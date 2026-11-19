AlphaProof Código combina especialistas humanos, agentes de inteligência artificial e verificação matemática. O trabalho anunciado pela DeepMind trata de uma implementação precisa do protocolo Signal. Seu interesse é baseado nas propriedades demonstradas, mas também nos pressupostos e componentes que permanecem fora do perímetro verificado.

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Inteligência artificial que julga um cofre de software não fornece apenas prova de segurança. Código AlphaProof está precisamente tentando superar esta diferença. Apresentado em 10 de novembro de 2026 pelo Google DeepMind, o dispositivo reúne especialistas humanos, agentes da IA e um auditor matemático para examinar o código do protocolo Signal. O interesse deste avanço reside tanto no que demonstra como nos limites explícitos da sua demonstração.

Código AlphaProof: Evidência, não um sinal de confiança

Na operação descrita pela DeepMind, os seres humanos participam primeiramente na definição das propriedades buscadas e validação das especificações. Os agentes então apresentam as provas. O resultado, portanto, depende não só da capacidade de um modelo escrever uma explicação convincente: deve passar por uma auditoria formal.

A linguagem usada, Lean, é usada para representar teoremas e suas evidências em uma forma controlada por um software separado. A sua documentação explica que as provas podem ser verificadas de forma independente. Esta é a diferença entre pedir a um sistema para defender uma conclusão e pedir-lhe para fornecer um raciocínio cujas etapas satisfazem regras explícitas.

Esta separação de papéis é central. O instrumento que oferece evidência não é aquele que se pede para acreditar na palavra. Mas o controle lógico não decide, em vez de pesquisadores, se a questão inicial cobre todos os riscos significativos para um usuário.

O alcance preciso do resultado no sinal

O trabalho é sobre libsignal, a implementação de referência de protocolo, compilado para um ambiente Linux AArch64. Pesquisadores anunciam cerca de 6,5 milhões de linhas de evidência Lean. Eles são baseados em cerca de 26.000 linhas de especificação e descrição da operação da máquina que deve ser considerada confiável.

As demonstrações incluem o estabelecimento inicial da conexão com PQXDH e o Triple Ratchet, usado para mudar as chaves. Elas dizem respeito à confidencialidade, autenticação e propriedades de proteção após certos compromissos. Componentes criptográficos de baixo nível permanecem representados por contratos e pressupostos.

Este resultado não é, portanto, uma certificação de todas as aplicações Signal, cada telefone ou todas as configurações possíveis. Para testar sua abordagem, os pesquisadores também reintroduziram dois defeitos antigos já corrigidos: as versões modificadas violaram as propriedades esperadas. Este não é o anúncio de duas novas falhas na aplicação atual.

Por que as teclas mudam durante uma conversa

A documentação técnica do Signal permite compreender o problema. No mecanismo Double Ratchet, cada mensagem usa chaves novas derivadas. As chaves antigas não podem ser encontradas nas próximas. Novas trocas criptográficas também alimentam o mecanismo para proteger futuras comunicações.

O objectivo é limitar a extensão dos danos quando uma chave é comprometida. A protecção das mensagens passadas e a possibilidade de encontrar segurança para a próxima resposta a dois problemas diferentes. O Triple Ratchet combina mecanismos de segurança híbrida, incorporando um componente pós-quantum.

Esta arquitectura não transforma uma intrusão persistente num incidente sem consequências. A documentação distingue recuperação após compromisso de situações em que o atacante mantém o acesso a segredos. Por conseguinte, a renovação das chaves deve ser entendida com as condições em que pode desempenhar o seu papel.

« Pós-quantum » não significa sem hipótese

O PQXDH intervém no início da troca. Permite que duas pessoas estabeleçam um segredo compartilhado, inclusive quando o destinatário estiver offline, mas tenha depositado as informações necessárias em um servidor. A versão publicada de sua especificação distingue uma persistente confidencialidade pós-quantum e autenticação mútua que ainda depende de uma hipótese criptográfica clássica.

Estas distinções evitam resumir a segurança com um rótulo. As evidências devem especificar o que um oponente deve ser capaz de fazer, quais funções são consideradas seguras e que parte do sistema está sendo estudado. O progresso anunciado pela DeepMind diz respeito à verificação de propriedades em código real. Não elimina a escolha dos pressupostos nem a necessidade de os examinar.

Fotografia de ilustração: smartphone, arquivo de 2017, Jonas Svidras / Pexels. Não representa o dispositivo de busca.

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