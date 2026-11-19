No Líbano, a decoração de Natal também é confiada aos profissionais. François El Bacha prefere bolas cruzadas, guirlandas caprichosas e desavenças que fazem memórias familiares.

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No Líbano, você é até oferecido para voltar para casa para fazer a árvore de Natal, artificial, e toda a decoração que acompanha. Você escolhe as cores, você deixa os profissionais fazer e você começa uma sala de estar em que cada bola está em seu lugar, cada grinalda na altura certa, cada luz sabiamente distribuída.

Mas onde está a alegria de gritar com a família?

Quem dirá que a árvore está muito perto da janela, então muito longe, então que foi finalmente melhor onde foi colocado no ano passado? Quem vai explicar que as bolas vermelhas não vão com as douradas, enquanto alguém vai lembrar, com precisão preocupante, que eles estavam indo muito bem juntos em 2008?

E aquele que não faz nada, sentado no sofá, mas vê tudo?

« Um pouco mais à esquerda. »

Mexe-te.

« Não, minha esquerda. »

Vamos voltar.

« Era melhor antes. »

É preciso ter uma família para compreender toda a violência contida nesta última frase.

E o berço? Vamos entregar o berço a alguém? Trazer uma pessoa que decida, sem consultar ninguém, a localização do burro e da carne? Quem talvez nos explique que o pastor é muito grande, que as ovelhas não estão em escala e que esta pequena casa não tem consistência com o resto?

Mas sabemos que as ovelhas são muito grandes. Há trinta anos que é mais alto que José. Nunca ninguém lhe pediu para sair.

Há também esta decoração terrível que uma criança fez na escola e que continuamos a pendurar enquanto a criança agora tem crianças, a bola cuja pintura é escamosa, mas que é absolutamente proibido jogar fora, esta guirlanda que só funciona se falar com ele gentilmente e mantém o fio em uma posição que ninguém terá que tocar até janeiro.

Vai explicar isto a um decorador.

Vá dizer-lhe que essa massa de sal deve ser muito visível, mesmo que isso arruíne seus esforços, porque alguém, um dia, trouxe para casa com o orgulho daquele que acabou de fazer algo bonito.

Então, sim, a árvore pode ser mais elegante se alguém vier para fazê-lo. Terá uma coerência, uma paleta, um tema. Podemos fotografá-lo sem ter que esconder o fundo com os presentes.

Mas perdemos a tarde. Aquele em que abrimos as caixas, onde encontramos o que pensávamos estar perdido, onde nos queixamos de que temos um pedido ruim no ano anterior, onde alguém ameaça deixar tudo no plano antes de voltar cinco minutos depois porque, decididamente, não podemos deixar você fazer isso sozinho.

E quando finalmente virarmos as guirlandas, ele vai perder esta pequena satisfação colectiva de ter conseguido fazer algo juntos, apesar das opiniões de todos, especialmente as opiniões de todos.

Deixa-os subir à árvore, se quiserem.

Mas deixe-os pelo menos deixar-nos a bola cruzada.

Ainda temos algumas coisas para dizer.

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