Mary Peltola venceu pela Associated Press na eleição do Senado do Alasca, contra o republicano Dan S. Sullivan. A última contagem publicada lhe concede 50,12 por cento dos votos, mas permanece explicitamente não oficial. Esta projeção traz o campo democrático para 56 assentos no próximo Senado, contra 44 para os republicanos. A certificação está prevista para 25 de novembro. Uma disputa sobre a presença do homônimo de um senador permanece distinta do resultado eleitoral e das operações de contagem.

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Associated Press atribui Mary Peltola a vitória na eleição do Senado do Alasca, contra o republicano Dan S. Sullivan. Esta projeção, anunciada em 17 de novembro nos Estados Unidos e na noite de 18 de novembro no Líbano, traz para 56 o campo democrático no próximo Senado, contra 44 os republicanos, de acordo com a agência. Não é válido para a certificação oficial da votação.

50,12 % na última declaração publicada

A pesquisa da Divisão de Eleições do Alasca, cronometrada de 17 de novembro às 17h46, deu 144.302 votos em Peltola, ou 50,12 por cento, em comparação com 131.844 em Dan S. Sullivan, ou 45,8%. A diferença é de 12.458 votos. O documento registrou 287,896 votos para este assento e sempre marcou « resultados não oficiais ».

Dois outros candidatos foram listados: Gerald L. Heikes, com 6.105 votos, e Daniel J. Sullivan Jr., o mesmo nome que o senador cessante, com 4.760 votos. Os candidatos registrados diretamente pelos eleitores totalizam 885 votos. Os 401 distritos eleitorais relataram resultados, mas essa cobertura geográfica completa não significa que todas as cédulas foram finalmente processadas.

Projecção separada da certificação

Em sua explicação da decisão, PA indicou que cruzar o limiar de 50% permite que Peltola ganhe sem redistribuição de preferências se essa maioria continuar. A Agência considera também que permaneceria em posição de ganhar se o mecanismo de votação preferencial fosse utilizado em última análise. É a sua análise eleitoral, não uma proclamação administrativa.

A Divisão Eleitoral anunciou o início das operações de redistribuição em 18 de novembro para as corridas que necessitavam. Estabelece 25 de novembro como data-alvo para a certificação. A Alaska Public Media lembra que os boletins de notícias enviados do exterior ainda podem chegar até 18 de novembro, dentro dos prazos aplicáveis. Por conseguinte, o resultado oficial continua por estabelecer.

Um assento adicional, não uma nova maioria descoberta

A projeção do Alasca expande uma maioria democrática já adquirida nas projeções nacionais. Diz respeito ao Senado que tomará posse em janeiro de 2027, não uma mudança imediata na composição da atual câmara. Este seguimento é distinto do nosso publicado na votação de 3 de novembro, antes dos resultados.

Uma disputa sobre os dois Sullivans

A campanha foi marcada por acusações sobre o recrutamento do homônimo do senador. Peltola afirmou que ele não sabia sobre os outros candidatos, exceto para o seu eo saída. Estas acusações não são uma fraude estabelecida.

De acordo com a Alaska Public Media, o Departamento de Justiça dos EUA apelou à rejeição de seu pedido para evitar a certificação enquanto se aguardava uma investigação sobre a possível confusão entre os eleitores. A mídia afirmou que o governo não havia solicitado um procedimento acelerado. Essa abordagem judicial deve ser diferenciada da contagem, projeção da AF e futura certificação.

Capa: retrato de Mary Peltola publicado em 2022 por seu escritório no Congresso, domínio público, via Wikimedia Commons; Libnanews vestir. Fotografia dos arquivos, não relacionada com a noite eleitoral de 2026.

Fontes

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