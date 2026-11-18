As declarações de abertura para o diálogo não são suficientes para estabelecer uma negociação entre Baabda e Hezbollah. Hassan Fadllallah defende a discussão enquanto mantém sua posição sobre a resistência. Alain Aoun havia previamente descrito uma disponibilidade presidencial, sem anunciar uma reunião acordada. A questão agora diz respeito ao tema das discussões, ao mandato dos interlocutores e às decisões esperadas. O remédio comum em Taif ainda não significa uma leitura comum de suas disposições sobre o Estado, o exército e as armas.

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O diálogo com o Hezbollah é menos afetado pela ausência de declarações abertas do que pelo conteúdo que cada interlocutor quer dar. Em 15 de novembro, Hassan Fadllallah afirmou a disponibilidade de seu partido para discutir com seus oponentes políticos. Ele simultaneamente defendeu a manutenção da « resistência » como um instrumento para a proteção do Líbano. Por conseguinte, estas duas mensagens não constituem uma aceitação do desarmamento.

Uma abertura com uma linha política

O deputado do bloco da Resistência Fé estava falando em Ghaziyeh em um memorial para as mortes de Aytaroun. Ele anunciou que queria responder positivamente aos gestos de aproximação e cooperar com aqueles que buscam estabilidade interna, mesmo em caso de desacordo político.

No entanto, Fadallah coloca esta abordagem num quadro específico: o Acordo de Taif, a Constituição e as leis libanesas. Invocou a libertação dos territórios ocupados para defender a legitimidade da resistência. Esta leitura é a do senhor deputado. Não é uma decisão judicial nem um acordo de todas as instituições sobre o estatuto das armas Hezbollah.

No mesmo discurso, ele associou as perspectivas de seu partido ao contexto regional e posições iranianas. Não anunciou qualquer delegação designada para uma reunião com a Presidência, nem data, nem agenda acordada. A declaração fornece informações sobre uma disposição política e suas limitações, não sobre o início das negociações.

Pergunta do Portal e Mandato de Baabda

Em 10 de novembro, no final de uma entrevista com Joseph Aoun, o deputado Alain Aoun disse que a porta do presidente permaneceu aberta ao Hezbollah. Esta apresentação veio do parlamentar: não foi um convite formal aceito pelo partido. Alain Aoun distinguiu as discussões bilaterais de uma mesa de diálogo coletivo cujas condições ainda não estavam preenchidas, segundo a narrativa que relatou.

A aproximação dessas posições mostra um espaço possível para trocas, mas não um processo comum já definido. Aceitar falar não especifica o que será negociado, que envolverá cada campo e que instituição tomará decisões. A diferença entre um sinal de desencadeamento e um mecanismo político operacional é medida a este nível.

Taif não se limita a uma disposição

O Acordo de 1989 fixa vários objectivos. Prevê a dissolução das milícias libanesas e não libanesas e a entrega das suas armas ao Estado. Também organiza o fortalecimento das forças armadas e o alargamento da soberania pública.

Sua parte dedicada ao fim da ocupação israelense combina a libertação do território, a restauração da autoridade estatal e o destacamento do exército na área de fronteira. A invocação deste texto exige, por conseguinte, que as suas disposições sejam consideradas em conjunto, em vez de serem isoladas dele, a fim de presumir um acordo sobre armas.

Para que um diálogo conduza a uma decisão, será necessário distinguir três fases: a reunião propriamente dita, a definição do seu objecto e as modalidades de implementação de um possível compromisso. As declarações de 10 e 15 de Novembro dizem respeito à primeira. Só eles não permitem anunciar uma aproximação entre Baabda e Hezbollah.

Ilustração institucional dos arquivos: o Grand Sérail em Beirute, 12 de agosto de 2017. Foto Pjposullivan1, CC BY-SA 2.0. Essa imagem não representa as reuniões mencionadas.

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