Em Zghorta, o controlo da época da azeitona coloca em primeiro lugar uma questão económica: como transformar uma colheita num rendimento sustentável para os produtores? A turnê do Diretor-Geral da Agricultura, Louis Lahud, anunciou em 15 de novembro, campos ligados, moinhos e mercados locais. Coloca qualidade e oportunidades na mesma reflexão, sem fornecer nesta fase da avaliação quantitativa da colheita distrital.
De campo a moinho, vários custos sucessivos
Os produtores reuniram-se em relação aos custos de mão-de-obra, colheita, transporte, prensagem e comercialização. A venda de petróleo segue várias despesas. Um aumento do volume colhido não conduz apenas a uma melhoria da rendibilidade: depende também do custo destas operações e do preço efectivamente obtido.
A turnê incluiu uma visita ao moinho Willani em Kfarchakhna. O processo de produção, desde a recepção de azeitonas até a preparação de azeite, ilustra as etapas que podem ser monitoradas. No entanto, o Relatório Ministerial não publica quaisquer resultados de análises de lotes ou de nova certificação para esta instalação. Uma visita oficial não é um rótulo de qualidade.
A rastreabilidade não substitui a análise
O departamento se concentra em análise laboratorial, monitoramento de produtos e conformidade com as normas. Essas abordagens respondem a diferentes perguntas. A rastreabilidade permite encontrar a rota de um lote; uma análise das características do produto testado. O nome de uma aldeia, a apresentação de uma garrafa ou a venda directa não podem ser utilizados como resultado de controlo.
O interesse do consumidor é poder ligar o óleo adquirido a um produtor e produção identificáveis. Para o profissional, documentar as etapas reduz áreas de incerteza quando um comprador pede informações. No entanto, tal afirmação não é suficiente para declarar todo o óleo da circunscrição conforme a uma determinada categoria: tal afirmação exigiria resultados para os produtos em causa.
Mercados para unir produtores e compradores
A turnê também se concentrou nos mercados locais. Em Jdeideh-Zghorta, os « mercados de vilas » associaram a união dos municípios do Caza, da Associação Libanesa de Educação e Formação e da Associação Ajyal. Outra fase dizia respeito ao mercado dos produtores da Bsebaal. O objectivo anunciado é facilitar as vendas directas e reduzir o número de intermediários.
Um circuito mais curto pode dar ao produtor mais controle sobre o seu marketing. No entanto, não elimina os custos de transporte, embalagem, presença no mercado ou armazenamento. Por conseguinte, o efeito sobre os rendimentos deve ser avaliado sobre as vendas efectuadas e as despesas efectivamente suportadas, e não apenas sobre a abertura de um espaço de vendas.
O que resta a medir
A reunião realizada em Alma com os agricultores alargou estas trocas de produção, transformação e acesso ao mercado. As orientações anunciadas desenham trabalho em toda a cadeia. Ainda não constituem um balanço dos resultados.
Os dados que permitiriam estabelecer esta situação continuam a faltar no relatório: volumes recolhidos, custos por exploração agrícola, preços por qualidade, resultados dos controlos e vendas nos mercados. Sem estes elementos, seria prematuro anunciar uma colheita recorde, óleo de qualidade superior a todas as outras regiões ou um aumento do rendimento agrícola. Em Zghorta, a ligação entre qualidade e remuneração é um objectivo da política agrícola, ainda não um desempenho medido.
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