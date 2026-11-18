A Amazônia anuncia um investimento adicional de US$ 7 bilhões em energias renováveis na Índia até 2030. Este envelope deve ser distinguido dos 4 mil milhões já contratados, aos quais estão ligados quatro novos projectos eólicos e solares de 934 MW. O grupo planeja ter um portfólio indiano superior a 2 GW quando as instalações estiverem operacionais. Estas não são nem capacidades já em funcionamento nem despesas plenamente realizadas. O seu objectivo de intensidade de carbono não mede uma redução equivalente das emissões totais.

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A Amazônia planeja investir mais US$ 7 bilhões em energia renovável na Índia até 2030, de acordo com um anúncio publicado em 17 de novembro e relatado pela Reuters. Este envelope anunciado acrescenta US $ 4 bilhões em projetos já contratados. Não corresponde às despesas já incorridas nem às capacidades imediatamente disponíveis.

934 MW ligados aos compromissos existentes

O grupo também apresenta quatro projetos eólicos e solares totalizando 934 megawatts. A Reuters afirma que se enquadram nos compromissos existentes, não no novo envelope de 7 mil milhões. Empresas indianas Waaree, ReNew e Sunsure devem desenvolvê-los nos estados de Karnataka, Madhya Pradesh e Rajasthan.

O comunicado de imprensa detalha um parque eólico de 234 MW e um projeto híbrido de 200 MW em Karnataka, bem como dois projetos solares de 300 MW em Madhya Pradesh e 200 MW em Rajasthan. A Amazon afirma que assegurou esses projetos através de contratos de compra de eletricidade, ou PPP. Estes contratos não são um anúncio de comissionamento.

Um portfólio anunciado para além de 2 GW

Uma vez que as instalações estejam operacionais, a Amazon espera que seu portfólio indiano ultrapasse 2 gigawatts de capacidade. Os 934 MW representam os quatro projetos anunciados, não todo o portfólio. O comunicado de imprensa não contém um calendário pormenorizado para cada comunicado.

O anúncio vem quando a Índia atinge 500 GW de capacidade de energia não fóssil em 2030, recorda Reuters. Esta meta nacional não deve ser equiparada ao poder dos projetos da Amazon, nem ao compromisso de adquirir toda essa eletricidade pelo grupo norte-americano.

Objectivos a distinguir dos resultados

A Amazônia liga esses projetos ao seu objetivo global de reduzir a intensidade de carbono da eletricidade utilizada pela Amazônia em 65% até 2030, em comparação com 2019. A diminuição da intensidade mede as emissões associadas a cada unidade de eletricidade consumida. Por si só, não significa uma diminuição equivalente das emissões totais das empresas.

Nesta fase, devem distinguir-se três elementos: um investimento adicional previsto até 2030, já contraído e a sua produção futura. Os montantes anunciados não levam à conclusão de que todos estes compromissos já foram financiados, construídos ou ligados.

Capa: Esferas da Amazônia, Seattle, 21 de outubro de 2018, Joe Mabel, CC BY-SA 4.0via Wikimedia Commons. Redimensionar toda a fotografia e titulação Libnanews, composição sob a mesma licença. Este arquivo não representa projetos na Índia.

Fontes

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