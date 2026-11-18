A Régie anuncia o fim da recepção das plantações de tabaco no Sul, inclusive na região de Rmeich. Além disso, continuou a pagar ajudas aos agricultores incapazes de plantar em 2026. Mais de 3.600 pessoas beneficiaram de acordo com seu relatório. A aquisição de uma produção entregue e o auxílio a uma exploração sazonal privada respondem a diferentes situações. O comunicado não contém qualquer volume total recebido ou montante individual uniforme do auxílio.

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A Régie anuncia que completou a recepção das plantações de tabaco no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, indica que começou a pagar ajudas aos agricultores que não puderam plantar em 2026. Mais de 3.600 agricultores beneficiaram, segundo seu relatório.

Tabaco no Sul: uma campanha concluída sob restrições

A administração da Régie destaca as dificuldades encontradas nas localidades do sul. Cita, em particular, as colheitas de Rmeich e da zona circundante, num contexto de ocupação e de difícil acesso à terra.

O recebimento da colheita marca a conclusão da campanha de compra anunciada para esta região. Trata-se de agricultores capazes de produzir e entregar tabaco. A Régie afirma ter trabalhado com eles para organizar esta operação apesar das consequências dos ataques em aldeias, parcelas e plantações.

A instituição deve destacar as facilidades concedidas aos operadores. Seu presidente e CEO, Nassif Seklaoui, havia pedido seus serviços para ajudá-los a superar as dificuldades encontradas durante a campanha.

Duas formas de apoio para distinguir

A compra da colheita e o auxílio em numerário respondem a duas situações diferentes. No primeiro caso, um agricultor dá uma produção à Régie. No segundo, o apoio visa um agricultor que foi incapaz de plantar durante a temporada de 2026.

O balanço de mais de 3.600 beneficiários abrange esta segunda categoria. Por conseguinte, não mede o número total de produtores que entregam tabaco nem o volume recebido. Também não corresponde ao número de famílias agrícolas afectadas em todo o Sul.

A distinção permite compreender o âmbito do anúncio: apoiar a comercialização da produção existente não satisfaz a mesma necessidade que assistir uma operação sazonal privada.

Prossegue a distribuição de auxílios

A Régie apresenta os pagamentos como uma transacção em curso, com um balanço até à data. A sua declaração não define uma única quantia individual. A ajuda destina-se aos agricultores que não podem crescer, enquanto o recebimento das culturas do Sul é anunciado como concluído.

Bilhetes do Livro Libanês, fotografia de arquivo publicada em maio de 2020. Ilustração monetária, sem representação de um pagamento corrente. © François el Bacha / Libnanews.

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