A anistia descreve riscos persistentes para os trabalhadores migrantes na Arábia Saudita. A Amazon defende seus controles, reembolsos e mecanismos de reparação.

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Os reembolsos dos custos de recrutamento e a melhoria de certas moradias não eliminaram os riscos enfrentados pelos trabalhadores migrantes atribuídos aos armazéns da Amazônia na Arábia Saudita, de acordo com a Anistia Internacional. Num relatório publicado em 16 de Novembro, a organização questiona a dependência destes trabalhadores das empresas de fornecimento de mão-de-obra. A Amazon respondeu que havia reforçado seus mecanismos de controle e proteção, ao mesmo tempo que desafiava certas caracterizações do inquérito.

Um inquérito de acompanhamento, não um censo de todos os empregados

A Amnistia entrevistou 24 trabalhadores da Índia e Nepal entre setembro de 2025 e março de 2026. Trabalharam, ou trabalharam recentemente, em um armazém da Amazônia em Riade através de três fornecedores de mão-de-obra. Estas empresas não são as do inquérito de 2023.

O relatório afirma que a amostra não é estatisticamente representativa de todos os trabalhadores contratados nas operações sauditas do Amazonas. Documenta experiências e regularidades nas narrativas, em vez de uma proporção nacional dos interessados. Os funcionários diretamente empregados pela Amazônia não foram entrevistados nesse contexto.

Reparar despesas passadas não garante a continuação do curso

A Anistia reconhece os progressos realizados em matéria de taxas de recrutamento, alojamento e acesso aos mecanismos de reclamação. A organização relata que mais de US $ 2,45 milhões foram reembolsados a 1.180 trabalhadores. Este número é para reparos realizados desde alertas anteriores: não se refere ao número de pessoas entrevistadas na nova busca.

O problema descrito também é o da pós-atribuição. Há vários testemunhos de períodos sem trabalho ou salário quando a missão em um armazém termina, enquanto o contrato com o fornecedor de trabalho permanece. Segundo a Anistia, alguns trabalhadores encontram-se dependentes da empresa para obter outro emprego ou organizar o seu regresso.

A organização também relata a pressão relacionada com os objetivos de produtividade e o medo das consequências de uma queixa. Considera que a terceirização do emprego, no contexto do sistema de patrocínio denominado kafala, mantém essas vulnerabilidades. Estas são as conclusões do seu inquérito, não uma decisão judicial sobre a empresa.

A Amazon defende suas medidas e desafia o escopo de determinadas conclusões

As respostas da Amazon de 6 de julho e 13 de outubro de 2026 estão anexas ao relatório. Em especial, a empresa exige uma repartição mais precisa das dificuldades comunicadas pelas 24 pessoas, a fim de distinguir os problemas individuais das tendências gerais. Recorda que vários milhares de trabalhadores fornecidos por contratantes participam de suas operações sauditas.

A Amazon contesta a assimilação sistemática de um fim à cessação do emprego: segundo a Amazon, as pessoas permanecem empregadas por seu fornecedor. Afirma que exige o pagamento de salários e direitos, a busca de uma nova atribuição e, se não, a tomada a cargo do repatriamento. No entanto, reconhece as limitações do monitoramento quando os trabalhadores saem das operações.

A empresa também destaca suas auditorias, a proibição de taxas de recrutamento pagas por trabalhadores e um formulário de reclamação acessível sem emprego na Amazon. Ela ressaltou que as regras de saída e retorno da Arábia Saudita ao país eram da responsabilidade das autoridades, enquanto ela disse que exigia que seus fornecedores processassem as aplicações e respeitassem a mobilidade dos trabalhadores.

O desacordo diz respeito a uma protecção eficaz

A Amnistia recomenda que a Amazônia reduza a sua dependência dos fornecedores de mão-de-obra e avance para o emprego direto. Em vez disso, a empresa defende melhorias em seus sistemas de controle e reparo. O ponto de fricção é concreto: o que se torna um trabalhador após o fim de sua designação, e quem verifica que ele mantém uma renda, um remédio e uma possibilidade real de mudança de situação?

No momento da publicação do relatório, a Anistia indicou que não recebera uma resposta do governo saudita. Os reembolsos já efectuados constituem uma solução separada para esta questão do acompanhamento: podem atenuar uma dívida passada sem garantir condições de emprego futuras.

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