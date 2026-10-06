Yazid ben Farhan esperava em Beirute: o que o retorno saudita pode mudar antes de Tampa

A esperada visita de Yazid bin Farhan a Beirute coloca a Arábia Saudita no coração do caso libanês antes de Tampa. Entre as retiradas israelitas, o destacamento do exército, as armas do Hezbollah e a pressão americana, Riade procura influenciar uma sequência diplomática decisiva para o Líbano e seu futuro regional imediato.

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Uma visita entre duas nomeações decisivas

A possível chegada em Beirute do emissário saudita Yazid bin Farhan chega em um momento em que o arquivo libanês está mudando. As negociações militares entre o Líbano e Israel estão programadas para retomar em Tampa, Flórida, entre 20 e 22 de outubro de 2026. Dois dias depois, em 24 de Outubro, Riade tinha de sediar uma cimeira entre os países do Golfo e os seus parceiros europeus. Entre estas duas reuniões, a Arábia Saudita procura manter uma capacidade de agir sobre uma questão libanesa que se tornou inseparável das convulsões regionais. A visita de Ben Farhan é anunciada na próxima semana, mas sua confirmação definitiva continua ligada aos desenvolvimentos na região.

Este carácter ainda condicional é importante. Esta não é uma visita cuja agenda detalhada foi oficialmente tornada pública. As informações disponíveis indicam que deve permitir ao enviado saudita discutir a situação do país com funcionários libaneses no contexto de transformações regionais. Por outro lado, não permitem que Riade receba um plano secreto ou uma lista de pedidos que não teriam sido tornados públicos. O âmbito da visita reflecte-se principalmente no seu calendário. Viria como Beirute prepara uma difícil negociação com Israel, o Sul permanece sujeito a greves e destruição, e a questão das armas Hezbollah permanece no centro da pressão americana.

A sequência é tanto mais significativa quanto a própria Arábia Saudita está passando por uma fase excepcional de mobilização regional. Riade acaba de activar com a Turquia e o Paquistão os compromissos militares da sua aliança de defesa. Os três países anunciaram a transição para a implementação prática de suas obrigações comuns, com a implantação de forças e capacidades planejadas para a Arábia Saudita. Esta decisão baseia-se na retomada da guerra no Iémen e nos ataques huthis ao território saudita. Por conseguinte, o regresso do emissário saudita ao Líbano não se realiza num vazio diplomático. Intervém num momento em que Riade reorganiza simultaneamente a sua segurança, alianças e acção regional.

Tampa coloca Beirute à frente de uma equação quase impossível

A delegação libanesa chegará a Tampa com uma dificuldade conhecida. Washington quer respostas concretas sobre as armas do Hezbollah. Ao mesmo tempo, Beirute está buscando retiradas israelenses, avançando o destacamento do exército e impedindo o estabelecimento de uma zona de segurança controlada por Israel no Sul. Estes objectivos não seguem necessariamente o mesmo calendário. É precisamente isso que torna a negociação complexa.

Uma fórmula progressiva é estudada nos círculos do poder. Identificaria áreas onde o exército libanês pode implantar imediatamente. Israel faria uma retirada limitada. Uma unidade do exército entraria então na área, com alguma forma de supervisão internacional. O processo poderia ser replicado em outro lugar se o primeiro experimento funcionasse. Este método visa sair da frente entre dois requisitos maximalistas: uma resolução completa do arquivo de armas antes de qualquer retirada israelense, ou uma retirada total antes de qualquer progresso no lado libanês.

Mas o sistema só funciona se Washington aceitar a simultaneidade. Se os Estados Unidos consideram que um compromisso prévio e completo com as armas do Hezbollah é uma condição para qualquer retirada israelita, a margem libanesa é muito reduzida. O risco seria então que a reunião de Tampa produzisse um texto limitado ou simplesmente mantivesse o canal de negociação aberto, sem grandes mudanças no terreno.

Neste contexto, a presença saudita pode ter peso político, mesmo que não haja documento disponível para dizer que Riade entrará diretamente em negociações militares. A Arábia Saudita tem uma estreita relação com Washington e uma rede de alianças árabes e internacionais. Tem também uma longa história de envolvimento em crises políticas libanesas. Seu interesse no caso alguns dias antes de Tampa significa, pelo menos, que ela não quer deixar o futuro do Líbano decidir exclusivamente entre Washington, Israel, Teerã e atores libaneses.

O Sul tornou-se o centro da política libanesa

A situação no Sul dá à visita uma dimensão adicional. As autoridades libanesas procuram impedir que o regime provisório se torne uma realidade permanente. A destruição das aldeias, a dificuldade de devolver os habitantes e a manutenção das posições israelenses tornam a questão territorial imediatamente concreta. Beirute está também a preparar um dossiê técnico sobre as operações israelitas. Mapas e imagens devem mostrar a extensão da destruição e suas consequências para as condições de vida.

O Presidente Joseph Aoun multiplicou as reuniões dedicadas ao Sul. Salienta o apoio aos habitantes que permanecem nas suas aldeias e às necessidades dos deslocados. Associa igualmente os esforços diplomáticos à retirada israelita e ao princípio do monopólio estatal das armas. O primeiro-ministro Nawaf Salam adota uma linha semelhante sobre o papel do Estado. Ele afirma que o povo do Sul não deve se sentir abandonado e que as instituições devem estar presentes em todas as regiões, sejam elas Sul, Akkar ou Bekaa.

Salam também quer tornar visíveis os efeitos da ação governamental. Após sua visita a Nabatiyah, ele discutiu a restauração da água e eletricidade, a renovação das escolas e a implementação dos projetos anunciados. Ele explicou que uma nova visita a Nabatiyah ou Tyre deve ocorrer quando os resultados concretos podem ser encontrados. Esta abordagem é politicamente importante. O governo tenta responder ao Hezbollah em seu próprio terreno social e territorial, não através de confronto direto com sua base, mas através de uma presença estatal aumentada.

O deslocamento de Yazid ben Farhan chegaria assim a um Líbano onde a questão da soberania já não é discutida unicamente do ângulo das armas. Também diz respeito à capacidade do Estado de prestar serviços, reconstruir aldeias, proteger os habitantes e ocupar fisicamente áreas evacuadas por Israel. Para os parceiros árabes de Beirute, esta dimensão é essencial. Um reforço da autoridade estatal não pode basear-se apenas em decisões políticas se as instituições não puderem agir no terreno.

Riade encontra um Líbano diferente

O Líbano que o emissário saudita encontraria já não é o das fases anteriores da crise. Joseph Aoun é Presidente da República. Nawaf Salam comanda o governo. Karim Suaid é governador do Banco do Líbano. Ao mesmo tempo, as discussões incidiram sobre soberania, reconstrução, eletricidade, finanças públicas e sistema bancário. Esta configuração oferece a Riade várias portas de entrada que não necessariamente passam pelas relações tradicionais entre as partes.

Em particular, o Governo procura relançar uma relação institucional com os países árabes. Salam defende a diplomacia estatal, princípio que também aplica à sua relação com o Irão. Ele explicou que queria abrir uma nova página com Teerã com base no respeito mútuo e não-interferência. Ele também pediu a nomeação de um novo embaixador iraniano em Beirute. Na sua lógica, a normalização das relações com o Irão deve passar por instituições e não por relações privilegiadas com a formação libanesa.

Esta doutrina é de interesse direto para a Arábia Saudita. Oferece uma oportunidade para reinvestir o Líbano sem reconstruir as antigas fórmulas partidárias de patrocínio. Riade pode apoiar as instituições, o exército, reconstrução e reforma, evitando as rivalidades internas. A visita de Ben Farhan pode assim ser lida como um teste desta nova relação. Medirá se a convergência política pode ser transformada numa cooperação mais estruturada.

No entanto, temos de evitar dar a esta perspectiva um âmbito ainda não documentado. Nenhum novo e preciso financiamento saudita para a reconstrução do Sul é anunciado nas informações disponíveis. Nenhum pacote financeiro relacionado com a visita é detalhado. Nenhum acordo sobre electricidade ou infra-estruturas é atribuído ao emissário. O núcleo documentado de deslocamento permanece político: discutir a situação libanesa no contexto das transformações regionais.

O ficheiro de armas será impossível de contornar

Mesmo sem uma agenda pública detalhada, há uma questão de qualquer discussão de alto nível sobre o Líbano: o monopólio estatal sobre as armas. Está no centro das negociações com Washington. Passa pelos discursos dos funcionários libaneses. Também estrutura a relação entre o estado e o Hezbollah.

Joseph Aoun reafirma o princípio do monopólio das armas. Nawaf Salam acredita que os compromissos já assumidos devem ser cumpridos e recusa a ideia de continuar o debate desde o seu ponto de partida. Outros funcionários vão mais longe. Samy Gemayel pede ao Estado que tome decisões em princípio para impor e considera que o Líbano deve deixar o que ele descreve como tutela iraniana. Por outro lado, figuras como o Hizbullah argumentam que a concentração de armas não pode ser destinada a satisfazer Israel e que qualquer estratégia deve, em primeiro lugar, garantir a defesa do território.

A visita saudita terá, portanto, lugar no meio de um debate libanês que permanece aberto. Riade não precisa publicar uma nova doutrina para que o sujeito esteja presente. Basta que Tampa coloque esta questão no centro das negociações alguns dias depois.

O verdadeiro desafio será o método. A pressão brutal sobre as autoridades libanesas poderia reduzir a sua capacidade de alcançar compromissos internos. Uma abordagem gradual, ligada ao reforço do exército e à retirada de Israel, proporcionaria mais espaço político. A informação disponível ainda não indica qual o método que Ben Farhan irá preferir. No entanto, mostram que a questão será difícil de evitar.

Eletricidade e economia podem entrar na equação política

O regresso da Arábia Saudita surge também numa altura em que os líderes libaneses procuram soluções fora de várias crises estruturais. O encontro entre Nabih Berri e Nawaf Salam colocou a eletricidade no topo da agenda. Há duas vias: um sistema de construção, operação e transferência, ou um acordo libano-internacional que poderia levar a uma solução duradoura.

A situação energética dá a esta questão uma especial urgência. O preço dos geradores privados atingiu 52,840 libras por quilowatt hora em setembro. Aumentou 9,5 por cento em um mês e cerca de 75 por cento desde fevereiro. Ao mesmo tempo, o custo dos inputs empresariais tem sido o mais elevado em três anos e meio. Combustível, energia, materiais de construção, transporte e seguro pesam sobre as margens. As empresas reduzem seu recrutamento e compras apesar de uma atividade que mostra alguns sinais de crescimento.

Portanto, a Arábia Saudita tem um espaço potencial além da diplomacia pura. Infra-estruturas, energia, reconstrução e investimento podem acompanhar uma estratégia de consolidação estatal. Mas novamente, seria prematuro atribuir estes arquivos à visita de Ben Farhan sem anúncio oficial. Sua importância reside no contexto em que ocorreria. Os líderes que ele vai encontrar estão precisamente à procura de parceiros que podem transformar decisões políticas em projetos financiados.

A mesma lógica se aplica ao Sul. O Conselho Sul segue os planos anunciados durante a visita de Nawaf Salam a Nabatiyah. As instituições públicas devem responder às necessidades das aldeias danificadas e das populações deslocadas. O desafio é garantir que a reconstrução não seja adiada ao ponto de deixar outros atores sozinhos no campo social.

Iémen também muda o peso regional de Riade

Finalmente, a visita anunciada ocorre num contexto saudita marcado pela retomada da guerra no Iêmen. A Operação « Fajr Al Yaman » abriu uma nova fase militar. As forças governamentais do Iémen reivindicam o progresso na costa ocidental e em torno de Bab Al Mandab. Os Houthis disputam alguns desses anúncios e, ao mesmo tempo, ameaçam o território saudita.

Perante esta situação, Riade, Ancara e Islamabad anunciaram a implementação imediata dos seus compromissos conjuntos de defesa. As forças e capacidades militares devem ser mobilizadas na Arábia Saudita de acordo com as disposições da sua aliança. O ministro da Defesa saudita Khaled bin Salman apresentou essa ativação como uma resposta coletiva aos ataques contra o reino e lugares sagrados.

Washington também reafirmou seus compromissos de segurança com Riade. Marco Rubio defendeu o direito da Arábia Saudita de se proteger dos ataques huthis. Estes desenvolvimentos reforçam temporariamente a centralidade estratégica do reino. Eles também lhe dão uma relação mais forte com Washington como os Estados Unidos lideram grande parte da sequência diplomática sobre o Líbano.

Esta simultaneidade explica o interesse da visita de Ben Farhan. O Líbano não é um caso isolado na secretária saudita. Pertence a uma arquitectura regional muito mais ampla que inclui o Iémen, o Irão, a segurança do Golfo, as relações com a Turquia e o Paquistão e as relações com os Estados Unidos.

Uma missão cujo conteúdo será jogado tanto depois como antes de Tampa

O calendário poderia, em última análise, ser a principal mensagem política. Se Yazid ben Farhan chegar antes das negociações da Flórida, suas negociações permitirão que Riade recolha diretamente as posições de Joseph Aoun, Nawaf Salam e outros oficiais relevantes. O Reino poderá então seguir as negociações com uma leitura atualizada dos limites políticos libaneses.

Tampa então medirá a margem real deixada em Beirute. Se Washington aceitar uma fórmula gradual combinando retiradas israelenses e destacamento do exército, o Líbano terá espaço para construir um processo mais amplo. Se os Estados Unidos exigirem uma resposta definitiva sobre as armas do Hezbollah, o governo enfrentará um desafio muito mais difícil.

Dois dias após a prevista janela de Tampa, a Cimeira de Riade dará à Arábia Saudita uma nova oportunidade para colocar o Líbano nas suas consultas com os seus parceiros europeus. Esta reconciliação de horários não prova a existência de um plano pré-estabelecido. No entanto, ele criou uma sequência diplomática coerente: consultas em Beirute, negociações sob patrocínio americano na Flórida, e depois uma reunião internacional em Riade.

A visita anunciada de Yazid bin Farhan vale, portanto, menos, por enquanto, pelas decisões que traria do que pelo tempo escolhido. Riade retorna ao contato direto com os líderes libaneses como o destino do Sul, o papel do exército, o mecanismo de verificação e o lugar de armas fora do Estado são simultaneamente negociados. A Arábia Saudita não tem as respostas para estes arquivos sozinhos. Mas seu retorno antes de Tampa mostra que ela pretende estar presente quando as novas regras do jogo libanês começar a ser definido.

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