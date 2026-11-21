Dois frigoríficos de 330 litros apresentam 153 kWh de desvio por ano. Se o gerador fornece metade desta diferença, sua parte variável difere de cerca de £ 4 milhões na taxa de referência.

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Dois refrigeradores-congeladores de 330 litros apresentam 161 e 314 quilowatts por ano, respectivamente, no seu rótulo europeu. Para uma lareira libanesa, a diferença de 153 kWh vale cerca de 4 milhões de libras na única conta do gerador se metade desta diferença cai sob o gerador e seu preço não se move. O preço de compra continua a ser comparado.

O custo real do frigorífico não pára ao preço na loja. O dispositivo funciona em ciclos, dia e noite. No Líbano, o mesmo dispositivo pode puxar sua corrente da rede pública de uma vez e de um gerador privado para outro. A leitura do seu consumo anual permite quantificar parte das despesas, desde que não confunda as horas de quilowatt consumidas com as horas de corte.

O custo real do frigorífico não é apenas em litros

Os rótulos de dois dispositivos Liebherr inscritos no registo europeu EPREL oferecem uma comparação de capacidade igual. Ambos anunciam 227 litros para alimentos frescos e 103 litros para freezer. O primeiro mostra 314 kWh por ano, o segundo 161. A diferença é de quase 49% em relação ao modelo mais ganancioso. Essas referências são utilizadas para ilustrar o cálculo, não para recomendar uma compra. Nem o seu preço nem a sua disponibilidade no Líbano são estabelecidos aqui.

Duas combinações frigorífico-congelador com o mesmo volume exibido Referência declarada no EPREL Refrigerador/congelador Classe UE Consumo anual declarado CNSff 24503 090846251 227 L / 103 L F 314 kWh CNDgc 5203 997211851 227 L / 103 L C 161 kWh

Ambos os rótulos referem-se ao mesmo regulamento europeu. Para os aparelhos comuns, este último calcula o consumo anual a partir de testes laboratoriais a 16 e 32 °C a temperaturas definidas do compartimento. Isto dá um ponto de comparação, não uma medida no comprador. O calor do quarto, a abertura da porta e a ventilação ao redor do frigorífico podem alterar o consumo real.

Os quilowatts horas evitados nem todos têm o mesmo preço

O Ministério Libanês da Energia e da Água, em seu boletim de 30 de outubro de 2026, exibe uma taxa indicativa de 52.622 libras por kWh para assinantes urbanos equipados com um metro. Apresenta 57.884 libras por kWh quando a rede de distribuição excede 300 metros na cidade ou em aldeias situadas a mais de 700 metros acima do nível do mar. O boletim ministerial separado de setembro indicou 52.840 e 58.124 libras. Estas taxas mensais servem de referência, não de previsão para doze meses.

Simulação: diferença anual na parte variável do gerador, sobre um desvio declarado de 153 kWh Parte da diferença atribuída ao gerador Energia imputada A 52.622 LL/kWh A 57 884 LL/kWh Um quarto 38,25 kWh 2,01 milhões de LL 2,21 milhões de LL Metade 76,5 kWh 4,03 milhões de LL 4,43 milhões de LL O conjunto 153 kWh 8,05 milhões de LL 8,86 milhões de LL

O quadro aplica a tarifa de um boletim único a um ano fictício. Não inclui impostos ou eletricidade no Líbano, cujo custo deve ser calculado na conta doméstica e faixa de consumo. Também não valoriza a produção solar possível. Se um gerador fornece metade das horas de energia, não significa que ele fornece metade das horas quilowatt: o compressor não funciona continuamente.

Os 385 000 livros mensais para uma subscrição de 5 amperes e as 685.000 libras para 10 amperes são acções fixas no mesmo boletim. Um dispositivo menos ganancioso não reduz nenhum desses valores de assinatura inalterados. E o seu consumo anual por si só não diz se a casa pode fazer uma assinatura de menos poder: os outros aparelhos no alojamento também contam.

A diferença de 153 kWh representa, em média, cerca de 13 kWh por mês. Para comparar duas faturas, é melhor começar a partir do período de consumo e do extrato do que a partir da data de pagamento.

Compare duas citações, ou medida antes de substituir

Para comparar duas ofertas, a referência exata e kWh por ano deve ser anotada, em seguida, olhar para o preço de compra, garantia e serviço pós-venda. A diferença de preços a pagar hoje pode então ser comparada a uma economia anual prudente. Para um dispositivo já instalado, uma medição ao longo de vários dias com um medidor de combustível adequado fornece uma referência mais útil do que a potência máxima indicada na placa. Resta verificar, em suas próprias contas, quanto dessa energia realmente passa pelo gerador.

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