Para a independência, Joseph Aoun pede a continuação da retirada israelense e o fim das armas fora do Estado. Defende a diplomacia sem fixar um prazo.

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Em Dbayeh, na véspera do 83o aniversário da independência do Líbano, o presidente Joseph Aoun apresentou o fim da ocupação israelense e o fim das armas que escapam da autoridade do Estado como dois objetivos a serem perseguidos simultaneamente. Defendeu a negociação como meio de recuperação dos direitos do país, sem anunciar qualquer calendário ou novos arranjos nos trechos públicos de seu discurso.

O Chefe de Estado falou no sábado, 21 de novembro, na cerimônia de elevação da bandeira libanesa fora do túnel Nahr el-Kalb. Diante dos participantes, ele disse que o país não poderia celebrar sua independência como se sua soberania estivesse completa: parte do território ainda estava ocupada, nem todos os habitantes deslocados haviam retornado e, segundo ele, a decisão sobre guerra e paz ainda não era da responsabilidade do Estado.

Dois obstáculos a resolver

Joseph Aoun nomeou dois obstáculos que considera inseparáveis: a ocupação israelense de partes do território libanês e a interferência que atribui a certos elementos influentes do regime iraniano, através de armas e decisões que escapam à autoridade do Estado. Segundo ele, cada uma dessas situações serve de justificativa para a outra, e são os habitantes do Sul que pagam o preço.

O Presidente reiterou que a protecção dos libaneses deve basear-se num Estado, num exército e numa autoridade legítima, não na coexistência de várias potências armadas. Ele também destacou o papel de um exército para proteger os cidadãos sem distinção quanto à denominação, região ou filiação.

A diplomacia defendeu, sem um prazo anunciado

O Presidente defendeu a negociação como uma forma de recuperar os direitos do Líbano, não de renunciar. Ele também desafiou a ideia de que a diplomacia requer aceitação do status quo ou espera indefinida. Em sua entrevista televisiva transmitida em 17 de novembro, ele já havia chamado Hezbollah para entregar suas armas ao Estado e para descartar um confronto interno. Em Dbayeh, dá-se ênfase à retirada simultânea de Israel e ao fim do poder armado fora do Estado. O Presidente não anunciou nestes excertos qualquer acordo ou prazo para um ou outro objetivo.

A mensagem presidencial não se limitou à segurança. Joseph Aoun também citou depositantes que não podem recuperar as economias de uma vida, jovens que procuram seu futuro no exterior e famílias que enfrentam incerteza econômica. Não apresentou uma medida de reembolso nos extractos públicos consultados.

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