As comemorações da independência começaram no sábado, no Líbano, antes do discurso anunciado de Joseph Aoun. Em Tiro, o Chefe da UNIFIL encontrou-se com mulheres do Sul. O Banco do Líbano anuncia um plano de trabalho sobre depósitos, enquanto Kryvyï Rih e o orçamento europeu estão a fazer notícias.

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Sábado, 21 de Novembro de 2026, 18h. Hora de Beirute. Os tributos ao 83o aniversário da independência começaram no Líbano, antes do discurso anunciado por Joseph Aoun. Em Tiro, mulheres do Sul se encontraram com o líder da UNIFIL para discutir a situação pós-emprego. Em Washington, D.C., o Banco do Líbano relatou que tinha finalizado um plano de trabalho sobre o projeto de devolução de depósitos.

Independência: os tributos antes da nomeação de Nahr al-Kalb

O Ministro dos Negócios Estrangeiros Youssef Raggi colocou uma coroa de flores no túmulo de Camille Chamun em Deir el-Qamar, de acordo com a agência pública libanesa. O Ministério da Informação organizou sua própria comemoração, particularmente sobre o papel das artes e da mídia no combate ao discurso de ódio. Estes tributos precedem o Dia Nacional do Domingo, 22 de novembro.

A Presidência anunciou às 18H00 uma bandeira a levantar em Nahr al-Kalb e um discurso de Joseph Aoun. As restrições de trânsito anunciadas na área têm um horário separado do da cerimônia, com um dispositivo planejado a partir das 15h.

Em Tiro, a UNIFIL reúne mulheres do Sul

O chefe da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, Diodato Abagnara, encontrou mais de 70 participantes nos grupos de mulheres da missão em Tiro, de acordo com a Agência do Estado libanês. Argumentou manter vigilância, denúncia de violações e apoio às comunidades após o fim do mandato. Os participantes discutiram, nomeadamente, o papel das mulheres no apoio às famílias deslocadas e na reabilitação das localidades. Esta reunião não define o mandato ou a forma de uma eventual presença das Nações Unidas após a UNIFIL, que permanece sob a alçada do Conselho de Segurança.

Em Beirute, uma avaliação para voltar à escola

O Ministro da Educação, Rima Karami, visitou a escola pública Tarik Jdideh III, onde se realizava uma avaliação para as crianças que frequentavam um curso não formal, quer abandonaram, quer não puderam frequentar a escola. A UNICEF e os representantes da União Europeia participaram na visita, de acordo com o relatório oficial libanês. A avaliação deverá contribuir para determinar o nível de acesso da criança ao ensino geral ou para a formação profissional. Não foram relatados resultados, calendário ou contagem nacional durante esta visita.

Depósitos: Banco do Líbano anuncia estágio de trabalho

O Banco do Líbano diz que seu governador, Karim Suaid, e Jihad Azour, chefe do Fundo Monetário Internacional para o Oriente Médio e Ásia Central, discutiram em Washington, D.C., o progresso do projeto de lei sobre estabilização financeira e restituição de depósitos. Segundo o banco central, um plano de trabalho até ao final do ano destina-se a clarificar os pontos de convergência e a prosseguir os debates sobre as medidas ainda por clarificar. Este prazo não define uma data de votação ou um calendário de reembolso. O Fundo não anunciou um acordo de financiamento no final desta entrevista.

Síria: Formulário de piloto de vítimas encerrado

A Comissão Nacional de Justiça Transitória encerrou a sua forma-piloto, que foi aberta em 14 de Novembro. As pessoas que já preencheram não terão de recomeçar quando o registo for oficialmente lançado. A Comissão ainda não verificou os seus processos e não anunciou a data de abertura. O depósito de um formulário não se dá o direito de compensação. Este registo é distinto do sistema Athar, que é utilizado para procurar pessoas desaparecidas.

Ucrânia: Dois mortos em ataque a Kryvyi Rih

Um ataque russo a Kryvyi Rih na sexta-feira à noite matou um atendente de ambulâncias e uma criança, de acordo com o chefe do conselho de defesa da cidade, Oleksandr Vilkul. O oficial local anunciou 58 feridos na manhã de sábado. O chefe da administração regional relatou então 60 pessoas solicitando tratamento, de acordo com a mídia ucraniana, que informou sobre sua avaliação. Esse número não corresponde ao número de internações.

União Europeia: uma nova proposta para o orçamento de 2028-34

O Presidente do Conselho Europeu António Costa propõe reduzir em 204 mil milhões de euros o limite máximo dos compromissos decorrentes do projecto inicial da Comissão. Não se trata de uma diminuição de 204 mil milhões em comparação com o quadro actual. A receita potencial dos serviços digitais das grandes empresas é uma das vias examinadas. Não é adoptado o montante proposto nem uma nova contribuição digital.

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