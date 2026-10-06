Património em guerra: como o Líbano colocou 73 locais sob proteção internacional reforçada

Perante a destruição da guerra, o Líbano garantiu uma maior protecção internacional para 73 sítios arqueológicos e património. Esta diplomacia cultural, realizada por Ghassan Salamé, transforma a preservação de monumentos em questões de soberania, identidade e direito internacional, enquanto Beirute procura agora reforçar ainda mais a sua protecção.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quando a cultura se torna uma questão de segurança nacional

Ghassan Salamé, ministro da Cultura, resumiu o problema em termos incomuns para uma administração cultural: a guerra colocou seu ministério diante de um « teste existencial ». A fórmula não diz apenas respeito à conservação de monumentos antigos. No sul do Líbano, onde greves, destruições e deslocamentos afetam diretamente o território, protegendo um sítio arqueológico ou patrimônio também protege parte da memória material do país. O património deixa então de ser um dossier reservado a museus e a especialistas. Torna-se uma questão de soberania, identidade e direito internacional.

Esta leitura levou o ministério a procurar o que Ghassan Salame descreveu como a mais elevada forma de proteção disponível no direito internacional. O processo levou à convocação de uma reunião de emergência do Comitê de Patrimônio Mundial no início de abril de 2026. O Comité é composto por 21 Estados. O Conselho adoptou por unanimidade uma decisão relativa à colocação de 73 sítios arqueológicos e de património libaneses num regime de protecção reforçado.

A figura de 73 é importante, mas não deve obscurecer o significado da abordagem. O ministério não se contentou em pedir uma declaração de apoio à cultura libanesa. Procurava introduzir sítios específicos num quadro jurídico internacional mais protector. Por outras palavras, a diplomacia cultural tem sido utilizada como instrumento para reduzir o risco em tempo de guerra.

Uma batalha diplomática travada enquanto o Sul permaneceu sob fogo

O processo faz parte de uma sequência em que o património do Sul já não podia ser tratado como um caso comum. Os combates e greves expuseram antigas localidades, edifícios históricos, sítios arqueológicos e paisagens culturais à destruição direta ou indireta. Mesmo quando um monumento não é alvo, uma explosão nas proximidades pode danificar uma estrutura frágil, causar rachaduras, destruir arquivos locais ou tornar impossível manter um local.

O deslocamento dos habitantes cria outro perigo. Um património abandonado durante meses é mais vulnerável ao clima, ao saque, ao trabalho descontrolado e à degradação. A protecção de um local, portanto, não é apenas para impedir que uma bomba lhe toque. Envolve também a preservação do seu ambiente, a manutenção da documentação e a possibilidade de acesso das instituições libanesas.

O ministério optou por responder no terreno onde tem uma alavanca: o direito e as instituições culturais internacionais. Ghassan Salamé descreve essa abordagem como uma « diplomacia cultural », ou seja, o uso de redes de patrimônio, convenções e organizações para obter proteção que não pode ser garantida apenas pelo poder militar.

O papel decisivo de uma comissão de 21 Estados

A passagem pelo Comité do Património Mundial dá um foco especial à iniciativa. A decisão não foi tomada por uma única administração estrangeira ou organização não governamental. Foi adoptada por unanimidade pelos 21 Estados-Membros do Comité, reunidos de forma urgente. Esta unanimidade dá ao Líbano um argumento diplomático adicional quando relata uma ameaça a um sítio protegido.

No entanto, a votação não cria uma barreira física em torno de monumentos. Nenhum mecanismo cultural internacional pode impedir fisicamente uma greve como um sistema de defesa. A sua força é de outra natureza: identifica oficialmente os bens em causa, eleva o seu estatuto de protecção e aumenta o custo jurídico e diplomático de uma infracção a eles.

Esta distinção é essencial para evitar a apresentação da protecção internacional como garantia absoluta. A herança mundial já foi destruída em muitos conflitos, apesar das convenções. Mas a existência de um estatuto formal facilita a documentação de uma violação, reforça as abordagens diplomáticas e pode pesar no estabelecimento subsequente de responsabilidades.

Setenta e três sites: uma lista que transforma lugares em um registro internacional

O corpus disponível confirma o número de 73 sítios e a sua colocação sob protecção reforçada, mas não fornece uma lista completa das 73 propriedades. Seria, portanto, imprudente inventar um mapeamento detalhado ou atribuir esse status a um monumento em particular sem qualquer documentação adicional. O que as evidências sugerem é que a abordagem envolve sítios arqueológicos e históricos libaneses e que a guerra no Sul é o contexto central para a ação do ministério.

Este limite documental é importante. Num assunto de património, a exactidão das listas conta legalmente. Um local localizado a poucas centenas de metros de outro pode não ter o mesmo estatuto. Por conseguinte, o artigo não pode substituir uma suposta lista para a decisão oficial. O facto de o Ministério procurar agora alargar ainda mais a protecção mostra também que nem todos os sítios são abrangidos pelo mesmo regime.

No entanto, a selecção de 73 locais significa que o Líbano criou um ficheiro suficientemente estruturado para convencer os membros das comissões da necessidade de uma medida colectiva. Isso requer documentação, identificação e argumentos diplomáticos. A cultura torna-se assim uma área em que a administração deve poder produzir provas e registos com o mesmo rigor que nas negociações políticas.

Protecção reforçada e património em risco: duas abordagens diferentes

O departamento não considera a decisão de abril o culminar de sua estratégia. Ghassan Salamé indica que agora está trabalhando para ter alguns locais libaneses já na Lista de Patrimônio Mundial da Lista de Patrimônio Mundial em Risco. Ambas as abordagens não devem ser confundidas. Encontram lógicas diferentes, mesmo que busquem um objectivo comum de protecção.

A listagem do património em risco indica que um activo reconhecido globalmente enfrenta ameaças graves que exigem uma atenção excepcional. Para o Líbano, a obtenção desse status para locais expostos à guerra permitiria atrair mais atenção internacional, fortalecer o monitoramento de sua condição e facilitar a mobilização em torno de sua preservação.

A escolha também tem uma dimensão simbólica. Colocar uma propriedade em risco é reconhecer publicamente que a sua preservação já não pode ser considerada normal. No entanto, o Departamento parece acreditar que o benefício protetor e a visibilidade internacional superam o medo de dar uma imagem de vulnerabilidade.

Por que o Sul também é uma batalha de identidade

Ghassan Salamé relaciona explicitamente a protecção do património com uma batalha pela identidade do Líbano e, mais particularmente, a identidade do Sul. Esta formulação merece ser levada a sério. Um território não é apenas definido por uma linha fronteiriça. Também é feita por suas aldeias, lugares de culto, restos, edifícios, tradições e vestígios deixados por gerações sucessivas.

A destruição do património tem, portanto, um efeito que ultrapassa a perda estética. Quando um edifício histórico desaparece, é uma prova material de continuidade que desaparece com ele. Em áreas onde a população é deslocada, preservar os lugares pode ajudar a manter a ligação entre os habitantes e seu território até que eles voltem.

Esta dimensão explica porque é que a diplomacia cultural pode tornar-se um componente da política nacional. O reconhecimento internacional do valor de um site também significa registrar sua existência em arquivos, decisões e obrigações que vão além do conflito imediato. Mesmo que a proteção não impeça fisicamente as armas, impede que a destruição seja tratada como um evento sem memória ou documentação.

Jordânia como um fórum para explicar a estratégia libanesa

Ghassan Salamé delineou esta política em Amã durante uma visita oficial à Jordânia. Convidado a dar uma palestra intitulada « Diplomacia cultural: é bem sucedida onde a política falha? », ele escolheu apresentar a proteção do patrimônio libanês como um exemplo concreto do que a cultura pode alcançar quando os canais políticos convencionais são limitados.

A conferência foi realizada na sede da Embaixada Libanesa, a convite da Associação Libanesa-Jordânia e sob a supervisão do Embaixador Brigitte Tawk. Entre as personalidades presentes estavam Lakhdar Brahimi, ex-oficial internacional, Marwan Muasher, ex-ministro jordaniano dos Negócios Estrangeiros, e a princesa Wijdan Al-Hashemi, presidente do Conselho de Administração do Museu Nacional de Belas Artes, juntamente com funcionários, diplomatas e atores culturais.

A escolha de Amã não é trivial. Permite que o património libanês seja colocado num ambiente regional em que vários países foram confrontados com a destruição, o tráfico ou a ameaça de bens culturais. A diplomacia cultural também funciona criando coalizões compreensivas: convencer outros estados de que a proteção de um site libanês é um interesse patrimonial compartilhado.

Reuniões que prolongam o trabalho técnico

À margem da sua visita, Ghassan Salamé encontrou-se com Haifa Najjar, Presidente da Comissão para a Cultura e a Juventude no Senado da Jordânia, e Michel Nazzal, Presidente da Comissão para o Turismo e Antiguidades. Planejaram – se outras reuniões com ministros jordanianos. Estes intercâmbios mostram que a diplomacia cultural não se limita a grandes fóruns multilaterais.

Parlamentares, líderes antigos, museus e ministérios podem desempenhar um papel na construção de apoio, partilha de conhecimentos especializados e preparação de decisões futuras. Um arquivo submetido a uma organização internacional é muitas vezes construído muito antes da votação, através de uma série de contatos bilaterais onde argumentos técnicos e políticos são explicados.

Para o Líbano, este método é particularmente útil porque os seus recursos financeiros e militares são limitados. O património é uma área onde pode transformar a fraqueza material num registo jurídico e diplomático, desde que disponha de documentação precisa e de uma rede de apoio.

Protecção a acompanhar de um inventário de danos

O estatuto internacional não isenta o Líbano do seu próprio trabalho. Após cada episódio de violência, as autoridades culturais devem poder documentar o estado dos locais: fotografias, registros, descrição dos danos, localização e estimativa das intervenções necessárias. Sem um inventário confiável, torna-se difícil provar que a degradação está ligada a um evento específico ou preparar uma restauração.

Este requisito é tanto mais importante no Sul como o acesso a certas áreas permanece perigoso ou impossível. Equipes de patrimônio podem não ser capazes de inspecionar um site imediatamente após uma greve. Por conseguinte, é necessário prever métodos de documentação à distância, recolher imagens disponíveis e manter informações até que seja possível a inspecção física.

O corpus não fornece um equilíbrio completo de danos a 73 locais ou o custo da restauração. Por conseguinte, seria artificial antecipar um montante global. Esta falta de dados é, por si só, uma questão: o próximo passo na protecção exigirá uma avaliação detalhada do local-a-local quando as condições de segurança o permitirem.

O direito internacional não substitui a reconstrução

Obter um estatuto de protecção é uma primeira batalha. Restabelecer o património danificado é outro. Intervenções em um monumento antigo exigem especialistas, materiais adequados, estudos anteriores e, às vezes, anos de trabalho. A reconstrução rápida usando técnicas modernas pode destruir o valor patrimonial que se procura salvar.

Por conseguinte, o Líbano tem de articular urgência e conservação. Algumas estruturas podem exigir imediatamente slatting para evitar o colapso. Outros devem ser protegidos do tempo. Mas as restaurações definitivas não podem ser lançadas sem diagnóstico. A mobilização internacional pode ajudar a financiar essa expertise, mas não substitui as instituições nacionais que definem prioridades.

A protecção de 73 sítios assume então uma dimensão económica. Salvar uma herança não só significa preservar o passado. Locais históricos participam de turismo, atividade local, catering e imagem internacional do país. Sua destruição, portanto, acrescenta uma perda econômica às perdas culturais.

Uma vitória diplomática que abre uma batalha mais longa

A decisão unânime tomada no início de Abril foi um resultado diplomático claro: 73 sítios libaneses foram colocados sob um regime de protecção reforçado. Mas o próprio Ghassan Salamé apresenta este avanço como uma etapa de uma guerra cultural que ainda não acabou. O Ministério está agora buscando status adicional para bens já listados como Patrimônio Mundial e ameaçados pelo conflito.

O verdadeiro êxito desta estratégia dependerá de vários factores. Os locais devem ser monitorados, os danos documentados e potenciais violações relatadas. O Líbano deve manter contactos diplomáticos, preparar dossiês técnicos e mobilizar instituições internacionais quando for possível o restabelecimento. Acima de tudo, deve impedir que a protecção jurídica permaneça um título sem tradução operacional.

Em um país onde o debate sobre o Sul é dominado por armas, negociações e fronteiras, esta batalha recorda que um território também pode ser perdido apagando sua memória. A protecção dos sítios arqueológicos e do património não regula a guerra ou a ocupação. Procura assegurar que, no final do conflito, os habitantes encontrem não só a terra, mas também os vestígios que dizem por que esta terra é deles.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews