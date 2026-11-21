Uma notificação judicial em 4 de Dezembro fixa uma venda de equipamento médico do Hospital Rahal em Akkar. O arquivo inclui um aparelho de RM, 15 dispositivos de hemodiálise e cinco incubadoras. A venda anunciada não é sobre o edifício e não confirma qualquer alteração em consultas ou admissões.

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Um aviso de venda judicial fixo sexta-feira, 4 de dezembro de 2026, às 14 horas, um leilão de equipamentos do Hospital Rahal em Akkar. O inventário inclui um aparelho de RM, 15 dispositivos de hemodiálise e cinco incubadoras. O anúncio não diz respeito à venda do edifício ou ao encerramento do estabelecimento.

A nomeação mencionada no arquivo no 181/2024 é fixada no edifício do Hospital Rahal, perto da encruzilhada de Sheikh Mohammad, às 14h00, hora do Líbano. O anúncio designa a empresa hospitalar Akkar-Rahal Frères e prevê uma venda pública no local. Ele prevê para cada entrada de inventário um número de unidades, uma estimativa e um preço de leilão. Estes montantes não são preços finais de venda.

Material de imagem, diálise e bloqueio

Os quinze dispositivos de hemodiálise estão distribuídos em três linhas do inventário, assim como as cinco incubadoras neonatais. A tabela também menciona dois aparelhos anestésicos, bem como equipamentos de vigilância e lâmpadas de bloqueio. A lista deve indicar as mercadorias abrangidas pelo anúncio; não indica se o equipamento está a funcionar, se está actualmente a ser utilizado ou se representa todo o equipamento disponível para o estabelecimento.

O registro hospitalar e o aviso de venda não dizem a mesma coisa

O Ministério da Saúde Pública lista o Hospital Rahal como uma instalação privada no Akkar e relata-o como aberto. Esta indicação administrativa não permite verificar os serviços disponíveis hoje. O aviso de venda, por sua vez, não menciona qualquer alteração nas consultas, internações ou sessões de diálise. Não fornece mais informações sobre a eventual substituição da aeronave em causa.

Rahal é separado do hospital público Abdallah al-Rassi em Halba. O projecto hospitalar público da Al-Sahla é também um caso distinto: o convite à apresentação de propostas do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução foi para uma avaliação do impacto ambiental, não para a abertura de um estabelecimento. Nenhum desses documentos estabelece uma transferência de pacientes ou uma mudança em sua gestão após a venda anunciada.

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