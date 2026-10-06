Banco Richelieu Monaco responde a revelações da Intelligence Online

Banque Richelieu Monaco reage às informações publicadas em 5 de outubro de 2026 pela Intelligence Online no caso Riad Salamé. O estabelecimento recusa confirmar ou invalidar a existência de uma relação comercial com um cliente, invocando o sigilo profissional previsto pela lei monegasca. Ele afirma aplicar as medidas judiciais aplicáveis e os bens congelam, defende seus três níveis de controle interno e reserva-se a possibilidade de processar « insinuações » que, em sua opinião, poderiam prejudicar sua reputação.

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Banque Richelieu Monaco respondeu às informações publicadas em 5 de outubro de 2026 pela Intelligence Online sobre o caso de Riad Salamé. Num comunicado de imprensa, a instituição invoca o sigilo profissional nos termos da lei monegasca e recusa confirmar ou negar a existência de uma relação comercial com qualquer cliente. O banco também afirma aplicar medidas de congelamento de ativos e obrigações de combate ao branqueamento de capitais. Finalmente, reserva-se o direito de prosseguir as « insinuações » que considera susceptíveis de prejudicar a sua reputação.

O Banco Richelieu Monaco tomou uma posição após a publicação de novas informações sobre o ex-governador do Banco do Líbano, Riad Salamé. Estas revelações foram publicadas em 5 de outubro de 2026 porInteligência Online, mídia francesa especializada em inteligência econômica, redes de influência e assuntos internacionais.

A Intelligence Online afirma que uma proporção significativa de fundos suspeitos de serem desviados pelo ex-governador foram colocados, a partir de 2021, com Banque Richelieu Monaco. Os meios de comunicação também comunicaram transações alegadamente realizadas através da instituição após medidas de congelamento de ativos.

Estes elementos são atribuídos à Intelligence Online. Devem ser distinguidos da posição agora expressa pelo Banque Richelieu Monaco. O estabelecimento não deve confirmar ou negar a existência de uma relação comercial com Riad Salamé ou qualquer outra pessoa susceptível de ser afectada pelas informações publicadas.

Créditos bancários para aplicar o congelamento de activos

Um dos principais elementos do comunicado diz respeito à aplicação de decisões judiciais e de medidas de congelamento.

Banque Richelieu Monaco afirma aplicar todas as obrigações de vigilância estabelecidas pelos regulamentos monegascos na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Afirma ainda que as medidas ordenadas pelas autoridades judiciais devem ser executadas « sem demora ».

O banco acrescenta que aplica as medidas de congelamento de activos que lhe são aplicáveis.

Esta declaração responde a um dos pontos sensíveis levantados pelas informações publicadas pela Intelligence Online. Os meios de comunicação social estavam particularmente interessados em operações que poderiam ter ocorrido após a adopção de medidas relativas a determinados activos.

O Banque Richelieu Monaco, no entanto, não responde por operação a itens relatados. Também não especifica quais medidas poderiam ter afetado as pessoas mencionadas nos artigos.

Dá uma resposta geral sobre o cumprimento.

Três níveis de supervisão interna

O Banco Richelieu Monaco também destaca sua organização de controle interno.

A instituição afirma que todos os seus controlos internos se baseiam em três níveis.

Segundo o banco, esta organização complementa as disposições para garantir o cumprimento das obrigações regulamentares. Deve ser capaz de verificar a sua correcta aplicação.

Esses controlos devem também permitir detectar e corrigir eventuais anomalias, de acordo com o comunicado de imprensa.

Nem o banco detalha os três níveis mencionados. Em particular, não especifica os departamentos responsáveis por cada um deles nem sua possível participação nas operações mencionadas pela Intelligence Online.

Esta parte do comunicado constitui, portanto, uma apresentação do mecanismo geral de controlo da instituição e não uma resposta individualizada a uma conta ou transacção.

Informação no coração do caso Riad Salamé

A informação publicada pela Intelligence Online faz parte do vasto processo judicial e financeiro em torno de Riad Salamé, que liderou o Banco do Líbano por três décadas, de 1993 a 2023.

Há vários anos que o antigo Governador é objecto de processos e investigações, incluindo a origem e a circulação de grandes somas de dinheiro.

As investigações em várias jurisdições levaram as autoridades a examinar contas bancárias, empresas e activos localizados em diferentes países europeus.

É neste contexto que a informação sobre o Banque Richelieu Monaco se torna particularmente importante.

O ponto central, porém, não abrange todos os processos relativos a Riad Salamé. Diz respeito à resposta do banco às informações publicadas sobre possíveis relações comerciais e à aplicação de medidas de congelamento.

Neste ponto, Banque Richelieu Monaco se opõe ao sigilo profissional quando se trata de clientes específicos, mas geralmente afirma que aplica as decisões das autoridades e os ativos congelam que são executáveis contra ele.

Comunicado de imprensa completo do Banque Richelieu Monaco

Nós reproduzimos abaixo,cheio e inalterado, o comunicado enviado pelo Banque Richelieu Monaco :

Olá,

Banque Richelieu Monaco leu artigos recentes sobre isso.

O Banco fica vinculado ao sigilo profissional previsto pela lei monegasca e ao respeito do sigilo dos processos judiciais. Por conseguinte, não pode comentar a situação de qualquer cliente, nem confirmar ou invalidar a existência de qualquer relação comercial.

O Banco recorda que aplica todas as obrigações de vigilância previstas nos regulamentos monegascos na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Deve aplicar sem demora as medidas ordenadas pelas autoridades judiciais e os activos relevantes para congelar as medidas.

Todos os seus controles internos são baseados em 3 níveis e, portanto, complementam esses dispositivos para verificar sua correta aplicação e até mesmo para detectar e corrigir qualquer mau funcionamento.

Além disso, reservamo-nos a possibilidade, através da voz do nosso conselho, de prosseguir todas as insinuações destinadas a denegrir o Banque Richelieu, expondo assim a sua reputação sem que este último possa responder sem deixar de impedir o sigilo bancário.

Lamentavelmente,

Banque Richelieu Monaco.