Washington quer empurrar o exército libanês para enfrentar o Hezbollah? As obrigações ocultas por trás do desarmamento

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Uma missão maior do que uma simples implantação

A pressão dos Estados Unidos sobre o exército libanês não é apenas uma exigência de mais implantação no Sul. Funcionários dos EUA exigem que o Estado impeça o Hezbollah de reconstruir as posições militares e instalações destruídas por Israel. A diferença é decisiva: ocupar uma área evacuada envolve uma presença militar, evitando o retorno de uma organização armada envolve verificações, inspeções e, às vezes, operações de apreensão. Em sua edição de 8 de outubro de 2026, a imprensa descreve uma administração americana que quer passar de compromissos políticos para resultados observáveis. Um funcionário dos EUA apresenta o acordo de segurança como um passo para uma situação em que as instituições libanesas são as únicas responsáveis pelo território, armas e decisões militares. No entanto, isso não é evidência de uma ordem americana pedindo ao exército para atacar o Hezbollah. Nenhum documento operacional, instruções escritas e calendários de assalto estão estabelecidos nas informações disponíveis. Pelo contrário, o risco de confrontação decorre do fosso entre as tarefas propostas e a ausência de um acordo nacional sobre a sua execução. É nesta lacuna que se concentra agora a dificuldade política do governo de Nawaf Salam.

O antigo diplomata americano Dennis Ross expressa claramente este desenvolvimento. Considera que as declarações do Governo libanês são insuficientes e apela à aplicação efectiva dos seus compromissos escritos. O seu argumento diz respeito ao desarmamento, ao desmantelamento das infra-estruturas e à proibição de retomar as posições dos grupos apoiados pelo Irão nos sectores afectados pelas operações israelitas. Estas declarações não são o valor de uma decisão da Casa Branca. No entanto, ilustram uma exigência que também se reflete nas declarações feitas às autoridades dos Estados Unidos: uma promessa de desarmamento só se um mecanismo puder ver seus efeitos. A questão é então menos abstracta do que parece. Quem vai identificar os locais militares a serem desmontados? Quem vai descobrir que um depósito está vazio ou que o acesso subterrâneo não pode mais ser usado? Como se pode distinguir um regresso civil legítimo de uma reinstalação militar? Os textos consultados não descrevem um procedimento aceite por todas as partes. Também não especificam qual autoridade decidiria um desacordo entre o exército libanês e um mecanismo de controlo internacional. Na ausência de tais regras, a verificação poderia tornar-se uma fonte permanente de desafio, mesmo após uma retirada parcial de Israel.

O paradoxo territorial das áreas experimentais

O mecanismo da zona experimental representa a parte mais concreta das propostas examinadas. Em algumas regiões do Sul, o exército libanês assumiria a segurança, retiraria armas do Hezbollah e impediria a reutilização de infra-estruturas militares. A ideia é testar gradualmente um dispositivo antes de se estender. Mas há uma contradição nas condições atribuídas a Israel: o exército israelita tenciona manter o direito de intervir quando considerar que está a surgir uma ameaça. A responsabilidade de garantir o terreno cairia assim para o Líbano, enquanto a decisão de usar a força poderia permanecer parcialmente nas mãos de Israel. Essa assimetria está no centro da discordância. Se uma patrulha israelita entra numa área já sob controlo libanês, que autoridade deve gerir o incidente? Se Israel acredita que o exército libanês está a agir demasiado lentamente, poderá atacar sem acordo? Não é estabelecido nenhum protocolo específico nas informações consultadas. Para Beirute, portanto, o desafio não é apenas conseguir a partida de soldados israelenses. Trata-se de assegurar que esta partida restabeleça efectivamente o poder de decisão do Estado. Uma área livre de armas não estatais, mas exposta a uma intervenção estrangeira unilateral, estaria apenas numa posição impecável para o fazer.

O alívio do Líbano do Sul ilumina o âmbito do conflito. As alturas ao redor do Castelo de Beaufort, a área de Ali al-Taher e os eixos que levam a Rihane são descritos como espaços estratégicos. Seu interesse reside na visibilidade das vias de trânsito e nas possibilidades de controle de movimento. Israel acredita que a força Radwan do Hezbollah tinha preparado operações para a Galiléia e quer evitar o retorno de capacidades ofensivas perto de sua fronteira. Essa justificativa acompanha uma doutrina que favorece a prevenção de um ataque antes de ser desencadeado, e não a resposta após a infiltração. A análise publicada em 8 de Outubro prevê assim uma transformação duradoura da geografia militar do Sul, para além de uma sucessão de greves pontuais. No entanto, o objectivo atribuído aos funcionários israelitas deve distinguir-se dos resultados reais alcançados. O controle final das alturas e a extensão das operações para os Rihane permanecem hipóteses discutidas, não decisões cuja execução seria confirmada. Para as autoridades libanesas, as consequências vão além do domínio militar: as posições ocupadas e a destruição da habitação condicionam o retorno dos habitantes. O destacamento do exército não será suficiente se as aldeias permanecerem inabitáveis ou sujeitas a restrições de acesso.

Tampa negociação e poder de decisão

A reunião militar planeada em Tampa, em 20 de Outubro, deverá abordar estas questões. Autoridades libanesas desejam incluir na agenda a retirada de Israel, particularmente em torno do Castelo de Beaufort, bem como o destacamento do exército nas áreas evacuadas. Há também discussões sobre os mecanismos de auditoria. No entanto, a nomeação permanece incerta nas informações publicadas em 8 de outubro: seu cronograma e manutenção final não são confirmados de forma uniforme. Um diplomata internacional descreveu um profundo desânimo entre as autoridades libanesas, que achavam que não tinham obtido os gestos israelenses necessários para avançar nas negociações. Ele também relata que os interlocutores israelenses querem arranjos de segurança, mantendo a liberdade de ação militar. Por conseguinte, o litígio diz respeito à ordem das obrigações. Beirute quer que a retirada torne possível uma autoridade nacional eficaz. Israel exige salvaguardas militares antes de mudar de posição. Washington quer medidas de desarmamento verificáveis. Na ausência de acordo sobre a sequência, o exército libanês poderia ser obrigado a produzir resultados antes que o Estado recuperasse o controle total da terra. Este é um dos principais riscos políticos do regime.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam recordou na exposição centenária que as decisões sobre a guerra, a paz e a segurança nacional devem ser tomadas pelas instituições constitucionais. Defendeu igualmente a plena aplicação do Acordo de Taif, não apenas uma leitura limitada da redistribuição das competências. Seu raciocínio é institucional: um Estado não pode reivindicar total soberania se decisões militares fundamentais não forem tomadas. Essa posição está de acordo com o objetivo americano de fortalecer a exclusividade da aplicação da lei, sem provar que o governo teria adotado os meios coercitivos desejados por alguns interlocutores estrangeiros. Entre uma decisão de princípio e uma operação de desarmamento, continuam a ser necessárias várias medidas: definir os locais em causa, organizar as responsabilidades, estabelecer os procedimentos e determinar o curso de acção a tomar em caso de recusa. Os jornais de 8 de outubro não fornecem nenhum plano militar detalhado do governo ou ordem pública prescrevendo confronto direto. Assim, assimilar o discurso de Salam a uma instrução para atacar o Hezbollah confundiria uma orientação política com uma decisão operacional. Essa diferença também protege a análise de superinterpretações: o objetivo de um monopólio estatal de força é explícito, mas seu método de aplicação permanece disputado.

Os limites políticos e materiais do exército

O Hezbollah, liderado por Naim Kassem, recusa-se a tratar o seu arsenal como um assunto separado da presença e ameaças israelitas em território libanês. Os seus funcionários favorecem um diálogo interno e contestam os calendários impostos de fora. Este desacordo não é apenas uma data para a entrega de armas. Ele contrasta duas sequências: defensores do controle prévio do Estado consideram que o desarmamento facilitará a estabilização; Hezbollah sustenta que a retirada e as garantias de segurança devem preceder qualquer mudança decisiva em suas capacidades. Só o exército não pode resolver esta divergência política. Uma inspecção efectuada numa zona abandonada não apresenta os mesmos riscos que uma apreensão contra combatentes que se recusam a entregar o seu equipamento. O primeiro caso pode estar sujeito ao controle territorial tradicional; o segundo pode causar um confronto. Não há provas de que este segundo cenário tenha sido ordenado. No entanto, os pedidos de verificação, se implementados sem acordo sobre as modalidades, aumentam o risco de atrito. O desafio para o comando militar é, portanto, tanto definir uma missão alcançável quanto preservar a coesão da instituição em um ambiente político dividido.

Um elemento muitas vezes negligenciado diz respeito. Relatórios indicam treinamento avançado realizado pelas Forças Armadas Libanesas com mais de sete países, inclusive em missões terrestres e aéreas. Esta cooperação pode melhorar as competências operacionais, mas não demonstra por si só que a instituição dispõe de todo o equipamento e recursos necessários para uma presença reforçada no Sul. O acompanhamento contínuo requer pessoal, comunicações, viagens e capacidade de manutenção. Além disso, exige procedimentos de coordenação com as autoridades civis, nomeadamente quando as zonas em causa são destruídas ou parcialmente desertas. Os jornais não fornecem uma repartição completa dos custos, do equipamento entregue ou do número de soldados atribuídos a cada missão. Por conseguinte, seria artificial concluir que os programas de formação são suficientes para tornar imediatamente aplicável um mecanismo de desarmamento alargado. Os funcionários libaneses devem também ter em conta outras missões militares, incluindo a vigilância das fronteiras e a segurança interna. A multiplicação de tarefas, sem financiamento precisamente identificado, poderia minar a continuidade do controle procurado por Washington.

Riscos de segurança para além do Hezbollah

A descoberta de um carregamento de explosivos na fronteira síria ilustra esta diversidade de ameaças. As informações publicadas referem-se a 245 quilogramas de trinitrotolueno, quatro equipamentos prontos para uso, oito detonadores e cabos para disparo. As transportadoras supostamente fugiram para o lado sírio na chegada de uma patrulha libanesa. Não foram identificados destinatários nos itens examinados. Por conseguinte, seria infundado apresentar esta apreensão como uma operação do Hezbollah ou como prova de uma desestabilização planeada relacionada com as negociações de Tampa. O próprio jornalista que relata o caso faz perguntas sobre o uso pretendido da carga, sem fornecer uma resposta estabelecida. As autoridades sírias são descritas como dispostas a cooperar na identificação das rotas e das pessoas envolvidas. O incidente mostra, sobretudo, que o controlo das fronteiras continua a ser uma missão importante num momento em que as expectativas internacionais se concentram no Sul. Ao mesmo tempo, uma instituição responsável pelo monitoramento das fronteiras, prevenção do tráfico e controle de antigas infraestruturas militares deve priorizar seus recursos. Esta restrição prática conta tanto como declarações diplomáticas na avaliação do que pode realmente ser exigido ao exército.

O futuro da presença internacional no Sul do Líbano aumenta a incerteza. Os funcionários libaneses pedem a continuação da UNIFIL ou a análise de opções alternativas para evitar um vazio de segurança. As possibilidades europeias são mencionadas, mas não são estabelecidas disposições definitivas na informação de 8 de Outubro. A questão está directamente relacionada com o desarmamento: as forças internacionais participam no acompanhamento, intercâmbio de informações e coordenação numa região onde os incidentes podem degenerar rapidamente. A sua redução sem um mecanismo de substituição aumentaria a carga sobre o exército libanês. No entanto, a missão prevista por Washington exige um controlo precisamente duradouro e verificável. Seria, portanto, necessário determinar quem recebe os relatórios, quem encontra uma violação e como um desafio é resolvido antes de causar um ataque. Estes procedimentos são essenciais num ambiente em que Israel quer manter uma capacidade de intervenção. Sem regras aceitas e sem interlocutores identificados, uma simples divergência de apreciação sobre um movimento suspeito poderia criar um incidente. O reforço da autoridade libanesa exige, portanto, disposições diplomáticas e técnicas, não apenas mais patrulhas.

O confronto direto não é uma decisão estabelecida

Os factos mostram uma pressão real dos EUA para o desmantelamento da infra-estrutura militar do Hezbollah e o reforço do controlo pelo exército libanês. Mostram igualmente que as propostas relativas às zonas experimentais enfrentam a vontade israelita de preservar a liberdade de intervenção. As autoridades libanesas pedem uma retirada territorial eficaz, enquanto o Hizbullah recusa o desarmamento imposto independentemente das garantias de segurança. Por outro lado, os documentos em análise não sugerem que Washington ordenou que o exército libanês atacasse Hezbollah, nem que o governo de Nawaf Salam tenha adotado um plano de confronto interno. Não são estabelecidos ultimato operacional específico, lista de alvos públicos e calendário de apreensão forçada. Esta fronteira entre factos e pressupostos não reduz a gravidade do caso. Especifica a sua natureza. O perigo surge de um mecanismo que poderia exigir que o exército cumprisse obrigações contestadas em territórios onde o Estado ainda não tem uma autoridade plenamente reconhecida. Por conseguinte, a questão decisiva não é apenas saber se é necessário desarmamento, mas quem negocia as suas condições, quem controla a sua implementação e que salvaguardas protegem tanto os militares como os cidadãos.

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