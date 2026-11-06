Vendas imobiliárias caem 20,4 por cento no Líbano

O Líbano registrou 41.138 vendas imobiliárias nos primeiros nove meses de 2026, 20,4 por cento menos de um ano antes. Seu valor cumulativo, no entanto, aumentou 3,3 por cento, cerca de US $ 4,55 bilhões. Setembro melhorou o balanço mensal sem apagar a queda nas vendas ao longo do ano. Estes dados actualizam o controlo do mercado, mas não constituem um índice de preços da habitação. As vendas a estrangeiros também estão diminuindo, sem medir todas as compras da diáspora.

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O mercado imobiliário libanês registrou 41.138 vendas entre janeiro e setembro de 2026, em comparação com 51.683 um ano antes. O número de transacções diminuiu 20,4 %. No entanto, seu valor cumulativo aumentou 3,3 por cento para cerca de US $ 4,55 bilhões. Estas evoluções opostas descrevem um mercado menos activo em termos de número de transacções, mas cujos montantes registados resistem.

O balanço de nove meses atualiza os valores mais degradados desde o início do ano. Não demonstra um aumento geral dos preços da habitação. Os actos dizem respeito a mercadorias diferentes, em áreas e categorias cujo peso pode variar.

Imobiliária : 10.545 vendas menos durante nove meses

A diferença entre os dois períodos é de 10.545 transacções. Esta é uma comparação entre os primeiros nove meses de 2026 e os de 2025. Este declínio não deve, por conseguinte, ser visto como um declínio entre Agosto e Setembro.

O valor das operações segue uma trajetória diferente. Está aumentando de cerca de US $ 4,40 bilhões para US $ 4,55 bilhões. O montante em libras era de 407,100 bilhões, em comparação com 394,090 bilhões por ano. A conversão do dólar baseia-se numa taxa de £89.500 por dólar.

Vendas imobiliárias registadas de Janeiro a Setembro Indicador 2025 2026 Alterar Número de vendas 51,683 41 138 – 20,4% Valor total em bilhões de dólares Cerca de 4,40 Aproximadamente 4,55 +3,3 %

A reconciliação destes dois conjuntos impede uma leitura baseada unicamente no montante total. Um mercado pode registrar mais dinheiro com menos vendas se os bens negociados tiverem um valor médio maior. Isso não é suficiente para explicar por que essa média está mudando.

Setembro melhora o balanço sem apagar o declínio anual

Setembro registrou 6.589 vendas, em comparação com 5.145 em agosto. O número de operações aumenta 28,1% por mês. Seu valor está crescendo mais rápido, em quase £72.000 bilhões, ou cerca de $804 milhões.

Este ajuste mensal ajuda a melhorar a acumulação. Não transforma os primeiros nove meses num período de crescentes vendas. Os dois resultados são consistentes: Setembro é mais activo do que Agosto, enquanto o total anual permanece inferior a 2025.

Uma comparação mensal também pode ser sensível ao cronograma de gravação. Não permite, sem mais informações sobre os actos, datar todos os acordos comerciais ou pagamentos associados.

Valor médio não mede o preço por metro quadrado

A relação entre os montantes trocados e o número de vendas fornece um valor médio por transacção. Este cálculo não constitui um índice de preços. Em particular, mistura terrenos, habitações e outras propriedades, cujas superfícies e características diferem.

Um aumento desta média pode resultar de uma maior parte de bens caros. Pode também reflectir alterações de valores para determinadas categorias. Os dados agregados não permitem separar estes efeitos.

Por conseguinte, seria incorrecto afirmar que todos os apartamentos tinham recebido 3,3%. Esta taxa refere-se ao valor total das operações registadas, não ao preço de um imóvel comparável com uma área e localização constantes.

Vendas líquidas a estrangeiros declinam

As vendas a estrangeiros aumentaram de 1.141 para 603 nos primeiros nove meses, uma diminuição de 47,2%. Essas operações representam cerca de 1,47% do total registrado em 2026.

Esta categoria não abrange todas as compras da diáspora. Um libanês que vive no estrangeiro não é automaticamente classificado como comprador estrangeiro. Por conseguinte, os dados não permitem a medição directa do investimento imobiliário de todos os expatriados.

A próxima leitura útil será a do último trimestre, com a mesma distinção entre número de actos, montantes registados e preços de bens comparáveis. Isso nos permitirá ver se a melhoria de setembro continua, sem confundir um mês mais ativo com uma recuperação já instalada.

Edifícios residenciais no Líbano, fotografia de arquivo publicada em abril de 2018. Data de filmagem não estabelecida. Ilustração, sem identificação de bens vendidos em 2026. Toda a foto preservada; clássico curativo editorial. © François el Bacha para Libnanews.com.

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