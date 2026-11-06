6 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

IMP no Líbano: contratos do sector privado em Outubro

Libnanews
· 3 min de leitura · 1 vues

O BLOM Líbano PMI retornou abaixo de 50 em outubro de 2026. Em 49,8, em comparação com 50,5 em setembro, indica uma deterioração limitada das condições de atividade. As ordens estão a cair e as empresas continuam preocupadas com os próximos meses, enquanto o emprego está a estabilizar. Este barómetro mensal não mede directamente o crescimento do PIB.

Des boutiques dans la rue de Hamra à Beyrouth. Crédit Photo: François el Bacha, tous droits réservés.
Des boutiques dans la rue de Hamra à Beyrouth. Crédit Photo: François el Bacha, tous droits réservés.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O setor privado libanês perdeu o impulso observado durante o verão de outubro. O BLOM Líbano PMI ficou em 49.8, em comparação com 50.5 em setembro, de acordo com o relatório lançado em 4 de novembro de 2026 pelo BLOM Bank e S&P Global. Este retorno inferior ao limiar de 50 reflecte uma ligeira deterioração das condições de trabalho, a primeira desde Maio.

A procura enfraquece, o emprego estabiliza

As empresas pesquisadas relataram uma diminuição nas novas encomendas e um declínio mais acentuado nas do exterior. Estes incluem o poder de compra limitado dos clientes e a incerteza regional. A actividade está a abrandar, enquanto as existências são reduzidas e o tempo de abastecimento está a aumentar.

O relatório também apresenta uma nuance: os números permanecem estáveis. Os aumentos dos preços de venda e de custo continuam, mas o seu ritmo está a abrandar. A confiança na atividade de 12 meses está se deteriorando, com medo de piorar os conflitos. Esses resultados descrevem o enfraquecimento moderado, não o colapso generalizado.

Uma reviravolta após quatro meses de melhoria

O ponto de comparação é importante. Em sua publicação de 5 de outubro, a BLOMINVEST observou que setembro foi o quarto mês consecutivo de expansão. O índice passou de 50,1 em Agosto para 50,5, com uma melhoria principalmente provocada pelo mercado interno. As vendas estrangeiras já estavam sob pressão.

A sequência recente tem, assim, a seguinte redacção: uma progressão limitada em Agosto, um ligeiro reforço em Setembro e um regresso abaixo do limiar de estabilidade em Outubro. A diferença entre setembro e outubro é de 0,7 ponto índice. Não corresponde a uma diminuição de 0,7% da produção ou do volume de negócios.

O que o IMP mede

O PIM é um indicador derivado de inquéritos mensais de líderes empresariais. Recolhe as suas respostas sobre a evolução das condições de actividade em comparação com o mês anterior. De acordo com a metodologia S&P Global, 50 marcam a ausência de mudança; um resultado maior indica uma melhora e um resultado menor uma deterioração.

Este barómetro detecta rapidamente uma mudança de tendência, antes da publicação de muitas estatísticas económicas. Contudo, não mede o nível de riqueza do país nem directamente a alteração do seu produto interno bruto. Uma leitura próxima de 50, portanto, requer uma interpretação medida, não uma conversão mecânica para taxas de crescimento.

Para as empresas, o sinal de outubro chama principalmente para o monitoramento de ordens futuras. A estabilização do emprego pode coexistir com uma procura menos robusta, uma vez que as decisões de contratação e investimento nem todos respondem ao mesmo ritmo. Os próximos inquéritos analisarão se esta passagem abaixo de 50 permanece pontual ou se faz parte de uma degradação mais sustentável.

Fontes

Ilustração: Hamra Street lojas em Beirute. Arquivo fotográfico publicado em agosto de 2020; não representa a situação das lojas em outubro de 2026. François el Bacha / Libnanews, todos os direitos reservados.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *