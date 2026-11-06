IMP no Líbano: contratos do sector privado em Outubro

O BLOM Líbano PMI retornou abaixo de 50 em outubro de 2026. Em 49,8, em comparação com 50,5 em setembro, indica uma deterioração limitada das condições de atividade. As ordens estão a cair e as empresas continuam preocupadas com os próximos meses, enquanto o emprego está a estabilizar. Este barómetro mensal não mede directamente o crescimento do PIB.

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O setor privado libanês perdeu o impulso observado durante o verão de outubro. O BLOM Líbano PMI ficou em 49.8, em comparação com 50.5 em setembro, de acordo com o relatório lançado em 4 de novembro de 2026 pelo BLOM Bank e S&P Global. Este retorno inferior ao limiar de 50 reflecte uma ligeira deterioração das condições de trabalho, a primeira desde Maio.

A procura enfraquece, o emprego estabiliza

As empresas pesquisadas relataram uma diminuição nas novas encomendas e um declínio mais acentuado nas do exterior. Estes incluem o poder de compra limitado dos clientes e a incerteza regional. A actividade está a abrandar, enquanto as existências são reduzidas e o tempo de abastecimento está a aumentar.

O relatório também apresenta uma nuance: os números permanecem estáveis. Os aumentos dos preços de venda e de custo continuam, mas o seu ritmo está a abrandar. A confiança na atividade de 12 meses está se deteriorando, com medo de piorar os conflitos. Esses resultados descrevem o enfraquecimento moderado, não o colapso generalizado.

Uma reviravolta após quatro meses de melhoria

O ponto de comparação é importante. Em sua publicação de 5 de outubro, a BLOMINVEST observou que setembro foi o quarto mês consecutivo de expansão. O índice passou de 50,1 em Agosto para 50,5, com uma melhoria principalmente provocada pelo mercado interno. As vendas estrangeiras já estavam sob pressão.

A sequência recente tem, assim, a seguinte redacção: uma progressão limitada em Agosto, um ligeiro reforço em Setembro e um regresso abaixo do limiar de estabilidade em Outubro. A diferença entre setembro e outubro é de 0,7 ponto índice. Não corresponde a uma diminuição de 0,7% da produção ou do volume de negócios.

O que o IMP mede

O PIM é um indicador derivado de inquéritos mensais de líderes empresariais. Recolhe as suas respostas sobre a evolução das condições de actividade em comparação com o mês anterior. De acordo com a metodologia S&P Global, 50 marcam a ausência de mudança; um resultado maior indica uma melhora e um resultado menor uma deterioração.

Este barómetro detecta rapidamente uma mudança de tendência, antes da publicação de muitas estatísticas económicas. Contudo, não mede o nível de riqueza do país nem directamente a alteração do seu produto interno bruto. Uma leitura próxima de 50, portanto, requer uma interpretação medida, não uma conversão mecânica para taxas de crescimento.

Para as empresas, o sinal de outubro chama principalmente para o monitoramento de ordens futuras. A estabilização do emprego pode coexistir com uma procura menos robusta, uma vez que as decisões de contratação e investimento nem todos respondem ao mesmo ritmo. Os próximos inquéritos analisarão se esta passagem abaixo de 50 permanece pontual ou se faz parte de uma degradação mais sustentável.

Fontes

Ilustração: Hamra Street lojas em Beirute. Arquivo fotográfico publicado em agosto de 2020; não representa a situação das lojas em outubro de 2026. François el Bacha / Libnanews, todos os direitos reservados.

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