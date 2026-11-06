RISC-V: O que as sanções de Trump mudaram

As restrições dos EUA contra o interesse estratégico da Huawei reforçaram o RISC-V, sem criar esta arquitetura aberta nascida em Berkeley. Por trás da promessa de autonomia, devemos distinguir o conjunto de instruções, os planos dos transformadores e sua fabricação. Os avanços de SiFive, Nvidia, AMD e Debian mostram um movimento global, no qual empresas americanas também estão envolvidas. Esta primeira parte examina os efeitos das sanções, a continuidade entre Trump e Biden, e as dependências remanescentes em software, equipamentos e fábricas de semicondutores.

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RISC-V oferece aos designers de pulgas um conjunto aberto de instruções, utilizáveis sem custo nesta arquitetura. As restrições americanas contra a Huawei sob Donald Trump fortaleceram o interesse estratégico desta liberdade. No entanto, não criaram tecnologia nem mercado. Os avanços anunciados em 2026 mostram um movimento mais amplo: as empresas americanas também participam de seu desenvolvimento, sem remover a dependência industrial.

Em 15 de setembro de 2026, SiFive e AMD apresentaram uma demonstração de inteligência artificial em um servidor equipado com processadores RISC-V. A plataforma utilizou o software ROCm da D-AMD e suas placas gráficas. O processador central organizou o trabalho; os aceleradores realizaram os cálculos de inferência. Essa distribuição conta: adotar RISC-V não significa substituir toda a cadeia tecnológica dos EUA.

Esta primeira parte da nossa série sobre decisões e tecnologia americanas examina este paradoxo. Washington pode restringir o acesso a certos produtos enquanto abriga empresas que desenvolvem arquitetura aberta. Entre esses dois movimentos, os industriais buscam mais controle sobre seus componentes.

RISC-V: uma liberdade precisa, não um chip livre

Um conjunto de instruções define as operações que um processador inclui: calcular, comparar valores, mover dados. Ele fornece uma interface entre software e hardware. O RISC-V abre esta interface. O fabricante pode utilizá-lo para conceber um transformador sem pagar uma taxa pela utilização do conjunto de instruções.

O circuito que executará estas instruções deve então ser criado. Este trabalho requer engenheiros, ferramentas, verificações e fabricação. Uma empresa também pode comprar um núcleo de processador já projetado. Este produto pode ser propriedade e pago, mesmo que utilize RISC-V. A abertura da arquitetura, portanto, não torna automaticamente público os planos de cada chip.

A distinção evita um equívoco frequente. RISC-V não é uma marca de processador único nem uma fábrica. Dois circuitos compatíveis podem ter desempenhos muito diferentes, consumo e preços. A escolha da arquitetura não é suficiente para classificar sua qualidade.

Uma invenção antes da guerra comercial

O projeto começou na Universidade da Califórnia em Berkeley em 2010, incluindo Krste Asanović e David Patterson. Em agosto de 2014, os dois pesquisadores já estavam defendendo um jogo de instrução gratuito em um relatório técnico. Consideram usos que vão desde objetos conectados a grandes sistemas de computador. A Fundação RISC-V apareceu em 2015, antes do primeiro mandato de Donald Trump.

A busca por uma arquitetura aberta, portanto, responde primeiramente às motivações técnicas e econômicas. Os investigadores querem ser capazes de experimentar. Os industriais procuram personalizar seus circuitos e escolher seus fornecedores. Esses objetivos existiam antes das sanções dos EUA contra a Huawei.

A associação internacional transfere sua incorporação para a Suíça em março de 2020. Ela explica que quer preservar o desenvolvimento global do padrão. Também afirma que esta decisão não se baseia em nenhum país, governo, negócios ou evento. Apresentar esse deslocamento como a única consequência da decisão de Trump iria além de sua explicação oficial.

O que as restrições americanas mudaram

Em 16 de maio de 2019, a administração Trump registrou a Huawei e certas subsidiárias na Lista de Entidades. As transacções que envolvam produtos sujeitos ao regulamento dos EUA exigem então licenças no âmbito de aplicação em causa. Em agosto de 2020, Washington expandiu os controles para incluir certos produtos fabricados no exterior usando tecnologia ou software dos EUA.

Esta segunda etapa mostra a extensão da dependência. Comprar fora dos Estados Unidos nem sempre é suficiente para sair das regras dos EUA. Os processos e equipamentos utilizados em uma planta também podem contar. As empresas devem examinar a sua cadeia de produção, e não apenas o endereço do seu fornecedor.

Neste contexto, uma arquitetura aberta é de interesse estratégico adicional. Ele permite que você trabalhe em parte do processador sem negociar o acesso ao conjunto de instruções com um único provedor. É um incentivo para diversificar as escolhas técnicas. Contudo, a documentação disponível não permite uma estimativa da proporção do aumento global do RISC-V atribuível às sanções.

A cronologia também excede Donald Trump. A administração de Biden anunciou em 7 de outubro de 2022 controlos mais amplos sobre computação avançada e certos equipamentos de fabricação. Fortaleceu-os em outubro de 2023. Atribuir toda esta política ao presidente republicano sozinho apagaria a continuidade entre as administrações, apesar de seus diferentes métodos.

China investe, os Estados Unidos investe

Alibaba fornece um exemplo concreto de participação chinesa. Em 19 de outubro de 2021, o grupo anunciou a abertura de seu código central XuanTie, baseado em RISC-V. Os desenvolvedores podem usá-los para preparar seus próprios protótipos. Esta iniciativa deve ser distinguida de Yitian 710, o processador de servidor apresentado no mesmo comunicado de imprensa: este é baseado no Arm.

Este caso ilustra várias estratégias simultâneas. Um grupo pode desenvolver componentes RISC-V, usar outra arquitetura para seus servidores e manter parceiros estrangeiros. Por conseguinte, a adopção de uma norma aberta não prova uma ruptura total com as tecnologias ocidentais. Acrescenta uma possibilidade num conjunto de escolhas industriais.

No lado americano, a SiFive anuncia em 15 de janeiro de 2026 a integração da NVLink Fusion, a tecnologia de interconexão da Nvidia, em suas futuras soluções. O objetivo é conectar seus processadores aos aceleradores do grupo. A abertura do jogo de instrução pode assim acompanhar uma cooperação comercial com um fornecedor americano, em vez de sua substituição.

Em 24 de agosto, o SiFive introduziu BigSky, um servidor de desenvolvimento RISC-V. A empresa afirma que o CUDA opera nesta plataforma para impulsionar cargas executadas em processadores gráficos Nvidia. Ele anuncia disponibilidade limitada para portagem e testes de software. Estes elementos descrevem uma etapa industrial concreta, não uma generalização em todos os centros de dados.

O software também decide sobre a adoção

Um chip utilizável deve encontrar sistemas operacionais, compiladores e aplicações compatíveis. Mudar a arquitetura requer reconstruir, adaptar e testar parte deste conjunto. As extensões escolhidas pelos fabricantes devem também ser suficientemente coerentes para limitar a fragmentação.

Em 9 de agosto de 2025, o Debian 13 integrou pela primeira vez o suporte oficial da arquitetura riscv64. Esta etapa dá aos usuários de hardware compatível acesso a uma distribuição Linux estável. Não garante que todas as aplicações comerciais funcionem imediatamente em cada máquina RISC-V.

Os perfis técnicos comuns são concebidos para facilitar este trabalho. BigSky apresenta-se conforme ao perfil RVA23. Na demonstração realizada com a AMD em setembro de 2026, as empresas ainda estão falando sobre otimizações para continuar. Mostrando um d.

A autonomia permanece uma cadeia a ser construída

RISC-V remove uma restrição no conjunto de instruções. Ele não fornece máquinas de litografia, ferramentas de design eletrônico, memória ou capacidade de montagem. Também não subtrai um chip dos controlos aplicáveis às suas características, destino ou utilizador final. A norma aberta não constitui uma isenção comercial.

O interesse industrial depende, portanto, do problema a resolver. Para uma equipe que quer personalizar um processador, a liberdade de design pode ser crucial. Para um fabricante privado acessar uma fábrica avançada, a mudança de arquitetura não restaura esse acesso. Para um operador de servidor, a compatibilidade de software e o suporte técnico permanecem condições de implantação.

Os próximos passos serão medidos nas aplicações realizadas, sistemas qualificados, controles e máquinas realmente implantadas. O SiFive ainda tem como alvo o seu servidor BigSky para desenvolvimento e validação. A transição destes testes para instalações sustentáveis proporcionará uma medida mais útil do progresso do RISC-V do que apenas anúncios de desempenho.

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