6 novembre 2026
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Geradores: quatro convulsões em Beirute

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Quatro geradores adicionais foram apreendidos em Beirute na quinta-feira, 5 de novembro, anunciou o Ministério da Economia e Comércio. O balanço atingiu assim 62 apreensões desde o início de 2026. O Ministério coloca a protecção dos assinantes no centro da sua intervenção, sem especificar as vizinhanças em causa, os operadores em causa ou as infracções identificadas. Nem o seu lançamento detalha as modalidades de manutenção do serviço após as apreensões. Não anuncia quaisquer novas tarifas de electricidade produzidas pelos produtores.

Générateur électrique à l’extérieur d’un bâtiment, archives Libnanews.
Générateur électrique, photographie d’archives Libnanews. Cette image ne représente pas la saisie du 5 novembre 2026. © Libnanews
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O Ministério da Economia e Comércio anunciou na quinta-feira, 5 de novembro, a apreensão de quatro geradores adicionais em Beirute. Essas operações trazem o número de geradores apreendidos desde o início de 2026 a 62, segundo seu depoimento.

O Departamento descreve essas medidas como uma ação de proteção dos assinantes. Ele afirma que seus direitos constituem uma linha vermelha e anuncia que ele não será tolerante aos infratores.

Geradores: um balanço nacional de 62 apreensões

As quatro apreensões anunciadas na quinta-feira dizem respeito a Beirute. Foram registadas 62 transacções desde Janeiro. O comunicado não dá a distribuição geográfica e não permite que este balanço anual seja atribuído apenas ao capital.

A comunicação do departamento continua breve. Não especifica os bairros abrangidos pelas últimas intervenções nem a identidade dos operadores. Também não descreve as infracções detectadas em cada um dos quatro casos.

Termos de serviço ainda por especificar

Não são fornecidas informações sobre o funcionamento das instalações após a sua apreensão. O Departamento não especifica se os assinantes em questão continuam a ser alimentados ou se as disposições tomadas para prestar o seu serviço.

Não há mudança na taxa ou nova regra de faturamento no anúncio. O relatório deve apresentar relatórios sobre as medidas de controlo já aplicadas. As razões pormenorizadas das quatro apreensões e da sua acção administrativa não foram especificadas no comunicado.

Gerador elétrico, arquivo de fotos Libnanews. Esta imagem não representa a apreensão de 5 de novembro de 2026.

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