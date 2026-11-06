Imagens de satélite: UE confirma restrições

A Comissão Europeia confirma as restrições à transmissão de imagens de satélite na sequência de uma investigação sobre Gaza e a Cisjordânia. As autoridades invocam a protecção dos interesses europeus sem especificar as áreas em causa. O atraso documentado complica a rápida verificação dos factos. As missões Sentinel continuam complementares, mas a sua disponibilidade deve ser distinguida da data do tiroteio. A reacção de 5 de Novembro não define um termo público para estas medidas nem confirma o seu pleno âmbito de aplicação.

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A Comissão Europeia confirmou na quinta-feira, 5 de Novembro de 2026, restrições à transmissão de determinadas imagens de satélite. Esta resposta surge após uma investigação dos atrasos em Gaza e em parte da Cisjordânia. Bruxelas invoca a protecção dos interesses europeus, sem confirmar os territórios em causa.

Numa resposta a uma agência de notícias, um porta-voz da UE explicou que estas medidas se destinavam a evitar possíveis ameaças. O Conselho declarou que estes procedimentos não eram tornados públicos, salvo decisão em contrário do Conselho. A reacção confirma assim a existência de restrições, mas não especifica o seu âmbito ou calendário.

Imagens de satélite: uma mudança documentada desde março

O inquérito publicado em 29 de Outubro pela Bellingcat centra-se nas missões Sentinel-1 e Sentinel-2 do programa Copérnico Europeu. O coletivo comparou os tempos de captura e disponibilidade de dados. Observa um período adicional de aproximadamente 24 horas para certas áreas.

De acordo com esta análise, imagens que abrangem Gaza, parte da Cisjordânia, Israel e o Mediterrâneo Oriental foram afetadas desde 28 de março de 2026. Pesquisadores também identificam restrições no Mar Vermelho, Golfo de Áden e Golfo de Omã. Sua extensão varia de acordo com a missão observada.

Para ilustrar as consequências, a pesquisa examina Hebron: as imagens de 26 de outubro não foram acessíveis simultaneamente para ambas as metades da cidade. Isto atrasou a verificação da destruição comunicada no local. Trata-se de uma constatação atribuída ao inquérito, não de um reconhecimento por Bruxelas de cada área do mapa.

O que os dados do Copernicus permitem

O programa baseia-se em dados disponíveis gratuitamente aos investigadores, às empresas e ao público em geral. Óptica Sentinel-2 observa superfícies terrestres em treze bandas espectrais. Quatro têm uma resolução de dez metros. Suas aplicações incluem solo, vegetação, água e monitoramento de desastres.

O Sentinel 1 usa radar. Permite observações dia e noite, incluindo sob nuvens. Por conseguinte, ambas as missões fornecem informações adicionais. Eles não produzem um fluxo de vídeo permanente, e suas imagens exigem uma interpretação adaptada à sua resolução.

Numa investigação de um conflito, é necessário distinguir entre o tempo decorrido e o tempo de publicação. Uma imagem acessível hoje pode descrever uma situação anterior. O atraso na transmissão é, assim, adicionado às restrições de passagem do satélite e, para observações ópticas, para as do clima. Por si só não permite concluir que uma cena foi apagada ou alterada.

Uma restrição à disseminação, não um desaparecimento de imagens

O arquivo é sobre quando os dados ficam disponíveis. Um atraso limita a velocidade de uma verificação independente, mesmo quando a imagem é finalmente acessível. Essa distinção é importante para jornalistas que confrontam depoimentos, vídeos e observações espaciais.

Um precedente foi lançado em julho para o Golfo de Omã a pedido dos Estados Unidos. O texto europeu previa um atraso na divulgação por razões de segurança. Posteriormente, foi retirado do Jornal Oficial. Perguntada sobre este episódio e a sua retirada, a Comissão não comentou sobre a agência de notícias.

A resposta de 5 de novembro não especifica quando as restrições atuais terminarão. Também deixa a lista completa dos territórios aos quais se aplica sem confirmação pública.

Fontes e referências

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