Caso Forry: um novo mandado contra Riad Salamé

Um mandado de prisão foi emitido em 5 de novembro de 2026 contra Riad Salamé na investigação Forry, de acordo com o East-Le Jour e Líbano24. O ex-governador desafiou as acusações de má conduta. Esta decisão não constitui uma condenação. Há que distinguir os diversos procedimentos libaneses e os controlos bancários suíços.

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O primeiro juiz de investigação em Beirute, Rula Osman, emitiu um mandado de prisão em 5 de novembro de 2026 contra Riad Salamé no caso Forry Associates. A decisão vem após o interrogatório do ex-governador do Banco do Líbano, de acordo com o Dia Leste. O Líbano24 também informou a emissão do mandato. Isto é um acto de investigação, não uma condenação.

Um novo passo na pesquisa Forry

Forry Associates, uma empresa liderada por Raja Salamé, irmão do ex-governador, está no centro das suspeitas sobre comissões e desfalques. Os montantes revistos são estimados em aproximadamente US $ 330 milhões. Riad Salamé contesta as acusações de má conduta financeira.

De acordo com o relatório East-On-the-Day, o ex-governador foi assistido por um advogado na audiência. Participaram representantes do Banco do Líbano e da Contencioso do Estado. O jornal indicou que a próxima audiência estava marcada para 18 de novembro.

Vários procedimentos para distinguir

O mesmo jornal relata que Riad Salamé também foi interrogado em 5 de novembro no arquivo V-Invest. Este procedimento e o de Forry devem ser distinguidos. O mandato anunciado diz respeito a Forry; Só ela não permite tirar conclusões sobre outros casos.

A distinção também se aplica às investigações realizadas no exterior. Os procedimentos dos intermediários financeiros podem estar relacionados com as suas próprias obrigações de controlo, enquanto o caso libanês procura estabelecer as responsabilidades penais das pessoas envolvidas.

O contexto dos controlos bancários na Suíça

Num comunicado de imprensa de 18 de junho de 2024, a Autoridade Federal Suíça de Supervisão de Valores Mobiliários e Mercados, FINMA, tinha encontrado graves violações do HSBC Private Bank (Suíça) na prevenção do branqueamento de capitais. O regulador descreveu transações de mais de 300 milhões de dólares entre 2002 e 2015, com transferências de uma instituição estatal no Líbano para a Suíça, e principalmente para outras contas libanesas.

Esta declaração não nomeou as duas pessoas politicamente expostas em causa. Estabeleceu violações da supervisão bancária, sem constituir um julgamento criminal contra Riad Salamé. Por conseguinte, os processos judiciais relativos aos circuitos de Forry e à supervisão prudencial dos bancos têm objecto e consequências distintas.

A presunção de inocência permanece

Nesta fase, novas informações são a emissão de um mandado numa investigação em curso. Os suspeitos da origem, destino e utilização dos fundos continuam a ser avaliados pelos tribunais. O montante de US $ 330 milhões citado no processo não deve ser apresentado como uma quantidade cujo desvio já foi finalmente julgado neste processo.

A continuação das audições deverá clarificar os factos e as eventuais responsabilidades. Riad Salamé e as outras pessoas envolvidas gozam da presunção de inocência.

Fontes

Ilustração: Beirute Courthouse, foto dos arquivos da Libnanews. A data exata do tiroteio não está documentada; esta imagem não mostra a audiência de 5 de novembro de 2026.

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