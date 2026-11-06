Praça dos Mártires: Triângulo de Cinema de Beirute

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Praça dos Mártires: O Triângulo Dourado dos Cinemas de Beirute
Descrição: Nos anos 50, a Praça dos Mártires em Beirute tornou-se o coração pulsante da vida noturna libanesa. O cinema Rivoli, inaugurado em 1953, forma com o Capitólio e Piccadilly um verdadeiro « triângulo dourado », onde todas as classes da sociedade Beyrouthine atravessam. A guerra civil de 1975 terminou esta era dourada: a praça tornou-se uma linha de frente, os quartos fechados, o Rivoli foi demolido na década de 1990. Uma memória que ainda ressoa hoje, como o Ovo, o cinema inacabado permaneceu em ruínas.
Comentários