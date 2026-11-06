6 novembre 2026
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Praça dos Mártires: Triângulo de Cinema de Beirute

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Praça dos Mártires: O Triângulo Dourado dos Cinemas de Beirute

Descrição: Nos anos 50, a Praça dos Mártires em Beirute tornou-se o coração pulsante da vida noturna libanesa. O cinema Rivoli, inaugurado em 1953, forma com o Capitólio e Piccadilly um verdadeiro « triângulo dourado », onde todas as classes da sociedade Beyrouthine atravessam. A guerra civil de 1975 terminou esta era dourada: a praça tornou-se uma linha de frente, os quartos fechados, o Rivoli foi demolido na década de 1990. Uma memória que ainda ressoa hoje, como o Ovo, o cinema inacabado permaneceu em ruínas.

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