Donald Trump estimou na segunda-feira 9 de novembro que a guerra com o Irã estava « quase terminada » em nível militar. O Presidente dos EUA falou na Casa Branca depois de se encontrar com o Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. No entanto, não anunciou nenhum acordo de paz nem levantou o bloqueio americano.
« Nós simplesmente mantemos o status quo », disse Trump. Ele imediatamente acrescentou que ele não garantiu nada e que os Estados Unidos permaneceram prontos para intervir novamente. A declaração, transmitida pelo relato oficial de comunicação da Presidência, combina, portanto, um discurso calmante com a manutenção da pressão militar.
A guerra com o Irão: o bloqueio continua em vigor
Em uma mensagem publicada no mesmo dia, Donald Trump descreveu sua troca com o chefe de governo do Catar como « excelente ». Ele afirma que Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos preferem a continuação dos acordos atuais.
De acordo com sua apresentação, este arranjo inclui o bloqueio naval e a Operação Iron Gate. O Presidente falou da pressão sobre o acesso marítimo e terrestre do Irão. Não propõe nesta declaração qualquer calendário para o levantamento destas medidas.
Esta posição atribuída aos países do Golfo é a relatada por Donald Trump. Sua mensagem não é um comunicado conjunto desses governos. Ele apresenta sua suposta preferência pelo status quo como um argumento contra uma nova escalada imediata.
O Presidente dos EUA considera agora improvável, nesta fase, que uma mudança leve Washington a relançar uma operação militar. No entanto, mantém esta possibilidade se as circunstâncias mudarem. A escolha anunciada, portanto, diz respeito à conduta imediata do conflito, sem renúncia permanente da força.
O nuclear continua a ser uma condição americana
Donald Trump reitera que o Irã não deve obter armas nucleares. Ele descreveu esse requisito como « não negociável » e disse que observou um impulso positivo para o fim do conflito.
O encontro com Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani faz parte dos esforços de mediação do Qatar entre Washington e Teerão. Era particularmente esperado, enquanto as duas capitais permaneceram distantes nos termos de um acordo. O Chefe de Governo do Catar reuniu-se também com o Vice-Presidente dos EUA, JD Vance.
Os anúncios americanos de segunda-feira à noite, no entanto, não apresentam nenhum texto concluído com o Irão. Não fixam uma data de assinatura ou de execução. O bloqueio contínuo e a possibilidade de uma retomada das greves permanecem explicitamente na posição de Donald Trump.
Fotografia ilustrativa: retrato oficial de Donald Trump, 2 de junho de 2025, não a reunião de 9 de novembro de 2026. Foto: Daniel Torok / Casa Branca, domínio público americano. Versão Wikimedia Commons preservada inteira, sem retocar o retrato; Libnanews.
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