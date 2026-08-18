Trump reivindica Estreito de Ormuz para os Estados Unidos

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Donald Trump publicou terça-feira 18 agosto 2026 em Truth Social um mapa apresentando oestreito de Ormuz como um « novo território americano », um novo passo na escalada verbal iniciada pelo Presidente dos Estados Unidos em torno desta travessia marítima estratégica entre Irã e Omã. A publicação não é acompanhada de nenhum ato legal que possa alterar a soberania sobre o Estreito. No entanto, interveio após várias declarações em que Donald Trump afirmou que Washington agora controlava a passagem através de seu dispositivo militar e abertamente previa declarar território americano. Teerão rejeitou imediatamente esta alegação. Para além da sua dimensão provocativa, a imagem toca num dos pontos mais sensíveis do conflito entre os Estados Unidos e o Irão: o controlo de uma rota marítima essencial para as exportações mundiais de petróleo e gás.

Trump lança mapa do Estreito de Ormuz americano

A imagem publicada em 18 de agosto no relato de Donald Trump’s Truth Social é explícita. Um mapa mostra o Estreito de Ormuz, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, cercado por um círculo. As palavras « Novo território americano » ou « novo território americano » aparecem em letras grandes acima. A área representada está em contato com as costas iraniana e omani, enquanto o mapa também inclui parte do ambiente marítimo dos Emirados Árabes Unidos.

Donald Trump não acompanhou esta publicação com nenhuma explicação detalhada. Não anunciou quaisquer tratados, procedimentos legislativos ou acordos com estados ribeirinhos que pudessem fornecer uma base legal para uma aquisição territorial dos EUA. A publicação deve, portanto, distinguir-se de uma modificação efectiva das fronteiras ou da soberania marítima.

No entanto, não se trata de uma iniciativa isolada. Durante vários dias, o Presidente dos EUA tem estado a preparar publicamente esta ideia. Em 14 de agosto, durante uma viagem a Nova Iorque, ele declarou que, após completar o confronto com o Irã, ele poderia logo proclamar o território estreito dos Estados Unidos.

Na segunda-feira, 17 de agosto, quando questionado novamente no Salão Oval, Donald Trump reforçou seu ponto. Ele descreveu essa perspectiva como uma excelente ideia e afirmou que os Estados Unidos controlavam o estreito através do bloqueio naval. O mapa publicado no dia seguinte transforma, portanto, uma série de declarações orais numa mensagem política visual dirigida directamente ao Irão e aos Estados do Golfo.

Um pedido sem efeito jurídico imediato

Apresentar oestreito de Ormuz como território americanonão o suficiente para alterar o seu estatuto ao abrigo do direito internacional. A travessia marítima está localizada entre o Irã no norte e Omã no sul. Os dois Estados têm mares territoriais nesse domínio e exercem os direitos inerentes à sua soberania marítima dentro dos limites previstos pelo direito internacional.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar prevê que um Estado costeiro possa dispor de um mar territorial de até 12 milhas marítimas. Abrange igualmente os estreitos utilizados para a navegação internacional e prevê um regime de trânsito para navios e aeronaves.

Omã declarou um mar territorial de 12 milhas náuticas. A legislação iraniana também reivindica um mar territorial de 12 milhas no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar de Omã. O Irão e o Omã também celebraram acordos de delimitação marítima.

Uma presença naval americana, mesmo grande, não transfere automaticamente a soberania. O controle militar temporário de uma via navegável e a aquisição legal de um território são dois conceitos distintos. Nenhuma evidência publicada em 18 de agosto estabelece que Omã ou Irã teriam concordado em atribuir aos Estados Unidos direitos territoriais no Estreito.

Teerã promete responder ao « pretenso » americano

A reação iraniana logo se seguiu. O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Kazem Gharibabadi respondeu em 18 de agosto à publicação de Donald Trump rejeitando sua alegação. Ele avisou que as alegações do Presidente dos EUA seriam corrigidas ou enfrentariam uma resposta iraniana.

O oficial iraniano também notou que o mapa circulado por Donald Trump usou o nome de » Golfo Pérsico », ou Golfo Pérsico. Teerão atribui particular importância política a este nome e regularmente se opõe a designações alternativas usadas em certos países árabes ou em Washington.

Esta reacção ocorre após vários dias de trocas particularmente tensas. Autoridades iranianas argumentam que a decisão de abrir ou fechar o estreito é da responsabilidade do Irã, enquanto Washington afirma ser capaz de garantir a navegação através de sua presença militar.

O conflito vai assim além do vocabulário de Donald Trump. Atrás do mapa está um confronto sobre a capacidade do Irã de interromper a navegação e dos Estados Unidos para garantir a passagem de navios, apesar da oposição de Teerã.

O Estreito de Ormuz, a artéria energética global

A importância do Estreito explica o alcance internacional deste confronto. Esta estreita via marítima liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Árabe. É um dos principais pontos de passagem para a energia global.

Segundo a Agência de Informação Energética dos EUA, cerca de 20 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos por dia passaram por Ormuz em 2024, equivalente a cerca de 20% do consumo global de líquidos de petróleo. A passagem também representou mais de um quarto do comércio marítimo mundial de petróleo.

O gás também está envolvido. Cerca de um quinto do comércio mundial de gás natural liquefeito estava em trânsito pelo estreito em 2024, principalmente devido às exportações do Catar.

No entanto, dados de 2026 mostram o impacto do conflito nesses fluxos. No primeiro trimestre, o volume de petróleo e produtos petrolíferos que passavam por Ormuz caiu para cerca de 14,6 milhões de barris por dia, em comparação com mais de 20 milhões de barris por dia em trimestres anteriores.

Por conseguinte, uma perturbação duradoura é muito mais importante do que o Irão e os Estados Unidos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Iraque e, em especial, o Catar, dependem em diversos graus desta via para as suas exportações de energia.

Os próprios Estados Unidos dependem menos directamente de Ormuz

Um dos paradoxos do confronto é que a economia dos EUA hoje depende menos diretamente do petróleo do que de muitas economias asiáticas. Os Estados Unidos importaram cerca de 490.000 barris de petróleo bruto por dia dos países do Golfo em 2025. Isto representou cerca de 8% de suas importações de petróleo bruto dos EUA.

A questão americana, portanto, excede muito a oferta doméstica. Washington procura assegurar um caminho de que dependem os mercados mundiais, os seus aliados do Golfo e várias das principais economias de importação de energia.

O encerramento ou a interrupção prolongados podem resultar num aumento dos preços mundiais. Embora os EUA produzam uma grande quantidade de petróleo, os consumidores americanos permanecem expostos a variações em um mercado amplamente globalizado.

A alegação de Donald Trump afeta diretamente a segurança energética internacional. A mera perspectiva de um novo confronto em torno do estreito pode influenciar as expectativas do mercado, o custo da navegação e os prémios de seguro de navios.

Um confronto militar que se tornou central há meses

A publicação de 18 de agosto vem no contexto do conflito que está entre Washington e Teerã há quase seis meses. O Estreito de Ormuz tornou-se gradualmente uma das principais questões estratégicas.

Donald Trump já havia multiplicado as declarações sobre o controle desta via marítima. Em particular, ele se referiu à possibilidade de os Estados Unidos manterem o Estreito e afirmou que o sistema naval dos Estados Unidos agora permitia Washington controlar seu acesso.

Teerão defende uma leitura oposta. Os funcionários iranianos condicionaram a completa normalização da navegação no cumprimento dos compromissos que atribuem aos Estados Unidos no âmbito dos acordos negociados entre os dois países.

O Conselho de Segurança da ONU também apreendeu a segurança da navegação. No contexto das tensões de 2026, ele reafirmou o direito de passagem de navios e aeronaves pelo Estreito de acordo com o direito internacional.

Esta dimensão é essencial: o princípio defendido a nível internacional é o da liberdade de navegação num estreito internacional, não o da sua apropriação por um poder externo.

Omã diretamente afetado pelo mapa de Trump

A geografia também torna a declaração americana particularmente sensível para Omã. O Sultanato é o estado costeiro da costa sul do estreito. Por conseguinte, algumas das águas atravessadas pelas rotas de navegação estão sujeitas ao regime aplicável às águas territoriais de Omani.

Por conseguinte, qualquer alegação de terrenos dos EUA não só diz respeito ao Irão. Também afectaria os direitos soberanos de Omã, parceiro de Washington e mediador regional tradicional.

Isto torna a retórica presidencial delicada para a diplomacia americana. Os Estados Unidos podem querer garantir militarmente a liberdade de navegação sem reivindicar legalmente as águas territoriais de um Estado parceiro.

O mapa publicado por Donald Trump não especifica os limites exatos do que ele apresenta como o novo território americano. Por conseguinte, não determina se só reivindica uma zona marítima de passagem ou uma parte mais ampla do estreito. A falta de precisão reforça o seu carácter político e não jurídico.

Uma imagem que prolonga a diplomacia através da provocação

Donald Trump usa regularmente suas redes sociais para anunciar, testar ou ampliar posições diplomáticas. No caso de Ormuz, a publicação vem depois de várias falas suficientemente explícitas para excluir a hipótese de uma imagem completamente desconectada de seu discurso político.

No entanto, não deixa claro que os Estados Unidos anexaram legalmente o Estreito. A partir de 18 de agosto, nenhum procedimento reconhecido transformou Ormuz em território americano e nenhuma mudança de soberania foi estabelecida.

Por conseguinte, a situação actual reside precisamente neste contraste. O presidente dos Estados Unidos faz publicamente uma reivindicação de terras em uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, enquanto seu status internacional e os direitos dos estados ripários não são afetados por esta publicação.

A resposta iraniana mostra que Teerão, no entanto, leva a mensagem a sério o suficiente para responder oficialmente. O risco é que a batalha simbólica em torno do mapa se sobreponha ao confronto militar e às negociações sobre navegação.

A partir de 18 de agosto de 2026, o Estreito de Ormuz não se tornou um território americano apenas por causa da publicação de Donald Trump. Mas o Presidente deu um novo passo na sua retórica, apresentando esta afirmação não como uma possibilidade futura, mas como um mapa que mostra directamente as palavras « novo território americano ». A próxima indicação chave será se Washington transforma esta comunicação presidencial numa reivindicação diplomática formal ou se a Casa Branca a mantém no registo da pressão política.