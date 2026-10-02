A carnificina de Oslo, sintoma das derivas do pensamento intelectual ocidental

Cartaz da reunião prevista em Estrasburgo em 2 de Julho de 2011 da primeira conferência transatlântica contra a islamização. A aliança entre o direito europeu extremo e Israel: uma impostora moral da aliança de descendentes das vítimas do genocídio de Hitler com os herdeiros espirituais dos seus antigos carrascos. Anders Behring Breivik, autor dos ataques na Noruega, julho de 2011, cita vários […]

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Cartaz da reunião prevista em Estrasburgo em 2 de Julho de 2011 da primeira conferência transatlântica contra a islamização.

A aliança entre o direito europeu extremo e Israel: uma impostora moral da aliança de descendentes das vítimas do genocídio de Hitler com os herdeiros espirituais dos seus antigos carrascos.

Anders Behring Breivik, autor dos ataques na Noruega, julho de 2011, cita várias dezenas de Bat Yehor em seu manifesto para explicar seu ato. O nome de « Bat Ye Seu pseudônimo Bat Ye Em seu livro (Eurabia, Islam e Dhimmitude), ela denuncia um acordo, de acordo com ela, entre certos órgãos governantes europeus e países árabes para submeter a Europa ao mundo árabe, a fim de formar uma nova entidade que ela chama de « Eurabia ».

Em seu manifesto de 1500 páginas, o terrorista norueguês cita Alain Finkielkraut várias vezes. Isto é o que Anders Behring Breivik teria escrito em seu manifesto « Uma Declaração Europeia de Independência – 2083 » (2083, uma declaração de independência europeia): « O filósofo francês Alain Finkielkraut advertiu que a elevada ideia de « a guerra contra a raça » está se transformando em uma ideologia terrivelmente falsa. E este anti-racismo será para o século XXI o que o comunismo foi para o século XX: Uma fonte de violência « O filósofo francês Alain Finkielkraut advertiu que uma ideia generosa de uma guerra contra o racismo está gradualmente se tornando uma falsa ideologia monstruosa. E este anti-racismo será no século XXI o que o comunismo era no século XX: uma fonte de violência.

Oslo, lugar carregado de um simbolismo pesado

Um local simbólico pesado, Oslo, cuja sede de governo foi alvo de um ataque mortal na sexta-feira, 22 de julho de 2011, serviu como um marco para as negociações que levaram aos primeiros acordos diretos israelense-palestinianos, os Acordos de Oslo, em 13 de novembro de 1993.

Bad Hasard, efeito de embalagem ou premeditação? A carnificina, que matou 76 pessoas, ocorreu na sequência do compromisso do governo norueguês de « reconhecimento do Estado Palestiniano » na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas a ser realizada em setembro próximo, enquanto os jovens do Partido Trabalhista Norueguês em congressos na ilha vizinha da capital estavam defendendo uma ação mais radical até o boicote econômico de Israel. Ao ponto de que um conhecido jornalista israelita, Gilad Atzmon, não hesita em levantar abertamente a questão da ligação entre esta carnificina e a campanha BDS (Boycott, Desinvestimento, Sanções) que os jovens socialistas exigiram aplicar contra Israel sobre o modelo de África do Sul do apartheid (1).

Yasser Arafat, chefe da Organização de Libertação da Palestina, e os signatários israelenses do acordo, o primeiro-ministro trabalhista Ytzhak Rabin, que havia sido assassinado por um ultra-sionista, e Shimon Padres, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, haviam ganho conjuntamente o Prêmio Nobel da Paz, o único dos cinco Prêmios Nobel concedidos pela Noruega sob a vontade do químico Alfred Nobel. O governo israelense, que já havia esvaziado os acordos de Oslo de sua substância durante a primeira visita ao governo de Benyamin Netanyahu em 1995, também está considerando a possibilidade de romper esses acordos completamente em retaliação pela declaração de independência da Palestina.

O trabalho de um fundamentalista cristão, próximo dos círculos da extrema-direita, este ataque recorda os laços da extrema-direita europeia com Israel numa aliança contra a natureza baseada numa ideologia particularmente islamofóbica. De acordo com sua própria confissão, Anders Behring Breivik, o principal suspeito do duplo ataque assassino de Oslo, um ex-membro do « Partido Progressista » (FrP), o direito populista, é um nacionalista revanchar, impulsionado por uma aversão visceral ao Islã.

A imprensa ocidental tem lidado com o mutismo, mesmo numa indiferença culpada, as derivas semânticas e políticas desta improvável aliança entre Israel e os conhecidos anti-semitas europeus, selada por uma « Declaração de Jerusalém » em dezembro de 2010, cujo efeito paradoxal tem sido degradar um pouco mais a imagem de Israel no mundo enquanto limpa os populistas europeus.

Incentivada por um clima xenófobo transmitido a nível europeu pela campanha pela liberdade de expressão por ocasião da publicação dos desenhos animados de Mohammed, toda uma terminologia de estigmatização foi forjada pelos intelectuais de mídia israelenses mais proeminentes, para acusar toda uma parte da população hostil ao unilateralismo do eixo Israel-Americano.

Fascismo, Eurabia, esquerdista islâmico: Bat Ye’or, Alain Finkielkraut Alexandre Adler, Yvan Riouffol, Philippe Val, Bernard Henri Levy e Dominique Strauss Khan

Nem um grande jornal europeu fez qualquer crítica contra esta fraseologia islamofóbica e arabofóbica que floresceu nos debates políticos, especialmente nos meios de comunicação, sob a cobertura da luta contra o « terrorismo islâmico », a fim de, de fato, lançar os refractários ao pensamento hegemônico ocidental.

Ninguém fez qualquer reserva contra palavras demagógicas, tais como « fasc islamismo » (2), a expressão preferida do tandem mágico do jornal Le Figaro Alexandre Adler e Yvan Rioufol, ou Eurabia » (3), a expressão cunhada pelo teórico do ultra direita europeu, Bat Ye.

Nem uma única palavra diante do trabalho de desconstrução histórica realizado por Alain Finkielkraut (4) e Bernard Henry Lévy, apresentando, em uma espécie de revisionismo anti-árabe, « o islamismo radical como uma variante deste fenômeno global que foi, há quase um século, o fascismo », ou a denigração sistemática da « política árabe da França », iniciada pelo CRIF com o apoio ativo de Philippe Val, diretor da Rádio França, e Dominique Strauss Khan, cujo socialista flamboyant denunciou a « supercheria » antes de sua residência forçada em Manhattan por comportamento deslocado.

Ninguém fez pedagogia sobre este complexo problema, em particular contra esta tendinosa apresentação dos fatos, que faz muçulmanos em geral e árabes em particular responsáveis por todos os males do planeta, enquanto os denunciantes do Islã em suas várias declinações, como o investigador romance Bernard Henri Lévy, saudaram, em outras ocasiões, o Mujahedin afegão, bem como os árabes afegãos como « lutadores da liberdade » no meio da guerra anti-soviética do Afeganistão (1980-1989).

Ninguém destacou a contribuição do mundo muçulmano para a implosão da União Soviética e para a Liberdade da Europa. O fato de que o Mundo Muçulmano e o Mundo Árabe foram os principais aliados da aliança Atlântica na implosão do bloco soviético no clímax da Guerra Fria Soviética-Americana, e também um dos principais fornecedores de combatentes durante as duas Guerras Mundiais (1914-1918/ 1939-1945) para a libertação da França do jugo nazista, juntamente com o grande perdedor de sua aliança privilegiada com os Estados Unidos da América, cuja contribuição pesada foi acompanhada pela menor concessão sobre sua causa central: a causa palestina.

O mesmo mutismo culpado foi observado durante a junção política entre a extrema-direita europeia e a margem mais xenófoba do tabuleiro de xadrez político israelense, a ponto de que os movimentos em Israel dos líderes europeus mais radicais se tornaram um exercício obrigatório do processo eleitoral, uma passagem necessária da formidável reabilitação política e moral do anti-semitismo (5).

A aliança entre o direito europeu extremo e Israel: uma impostora moral da aliança de descendentes das vítimas do genocídio de Hitler com os herdeiros espirituais dos seus antigos carrascos.

Entre estas operações mediáticas, com dividendos eleitorais, é importante mencionar o deslocamento de uma impressionante delegação de quase trinta e cinco parlamentares e funcionários europeus de extrema-direita, realizada em 18 de Dezembro de 2010 em Israel, durante as férias de Natal. A delegação abrangeu toda a gama de sensibilidades de direita europeias, de populistas da UDC a fascistas suecos, cujo vínculo comum era uma islamofobia igual, amplificada pelo passado nazista ou anti-semita comprovado por alguns dos participantes.

A delegação foi composta pelas seguintes personalidades: Geert Wilders, fundador do PVV (Partij voor de Vrijheid, Partido para a Liberdade), partido populista holandês, Filip Dewinter e Frank Creyelman (responsável pela Comissão dos Assuntos Externos, Parlamento Belga), Heinz-Christian Strache (sucessor de Jorg Haider), René Stadtkewitz (presidente do Partido da Liberdade Wilderian, Alemanha), Kent Ekeroth (responsável pelo Partido Democrático Sueco), suíço e, claro, dinamarquês, cuja extrema-direita é abertamente atlancista.

Durante esta turnê, Geert Wilders também terá direito a uma entrevista pessoal com Avigdor Lieberman, o ministro xenófobo israelense dos Negócios Estrangeiros, enquanto, por sua vez, a delegação foi recebida no Knesset em uma casa de hóspedes, em seguida, pelo prefeito de Ashkelon (com Aix en Provence), por ocasião de uma conferência organizada na universidade local, David Buskila, prefeito de Sederot (com Antônio), um membro do Partido Trabalhista, bem como por Kahanist Moshe Feiglin, um membro importante do Likud, antes de uma turnê em « Samaria ».

A delegação apelou para uma « Aliança Europeia da Liberdade (EFA) » que é nada mais que o nome do ramo europeu da « Aliança Americana da Liberdade », uma dessas compêndios islamofóbicos neoconservadores financiados pelo lobista bilionário Aubrey Chernick. Este último assinou uma « Declaração de Jerusalém », que propõe uma aliança de democracias contra « uma nova ameaça global de tipo totalitário: o islamismo ».

Focados contra o Islão (não contra o islamismo), enraizados na teoria do « choque de civilizações », partidários da democracia direta contra as elites, esses movimentos ansiosos para se livrar dos volumosos oripais do anti-semitismo fizeram uma ligação tática com Israel promovido ao posto de « Rempart do Ocidente »; uma variante da expressão do presidente francês Nicolas Sarkozy e do jornalista do expresso, Christophe Barbier, apresentando o estado hebraico, como uma « parte do mundo livre », durante a guerra de destruição israelense em Gaza em dezembro de 2007-janeiro de 2008.

A mesma lógica errática alimenta o pensamento de Claude Goasguen, o prefeito da UMP do XVI arrondissement de Paris, que é por excelência para a binacionalidade, enquanto, paradoxalmente, ele é o patrocinador da mais problemática das binacionais, Gilad Shalit, o tankista israelense de língua inglesa sem qualquer ligação linguística ou patrimonial com a França, que, no entanto, lembrou sua nacionalidade francesa no momento exato de sua captura em Gaza pelo Hamas palestino.

Promete a denunciar, de qualquer forma e fora de questão, « a aliança marrom, vermelha, negra », segundo sua própria terminologia falsamente científica, esses falsificadores serão de extremo homicídio para com esta impostora moral representada pela aliança da xenofobia israelense com o anti-semita europeu, ou seja, a aliança dos descendentes das vítimas do nazismo com os herdeiros espirituais de seus antigos executores.

Islamofobia é uma ideologia de massa que lentamente permeia a sociedade francesa

« A islamofobia é uma ideologia de massa que vagarosamente permeia a sociedade francesa », observa Nicolas Lebourg, historiador da extrema-direita, apontando para a responsabilidade tanto do radical de extrema-direita francês, como da UMP, dos intelectuais da esquerda secular ou dos grandes canais de televisão.

« O argumento islamofóbico nasceu à margem, na extrema direita radical, antes de se espalhar na sociedade francesa. As guerras na ex-Jugoslávia marcaram um ponto de viragem, com a primeira difusão da ideia de que a Europa está a ser islamizada. Incluindo nas altas fileiras do pessoal francês e em uma parte da esquerda secular, a ideia estava circulando de que a Sérvia estava, no Kosovo, defendendo a Europa contra a islamização. Nos últimos dez anos, o discurso islamofóbico tornou-se legítimo. Hoje ouvimos nos grandes canais de TV. É muito fácil apontar apenas radicais. Na França, o discurso da extrema direita radical é apenas a caricatura daquele ouvido na extrema direita tradicional, na UMP, ou em uma parte dos intelectuais da esquerda secular. A terminologia usada na França evoca constantemente, em graus variados, invasão e colonização. Desde o momento em que as pessoas são constantemente sugeridas que são invadidas, faz sentido que no final de um momento esteja armando algumas pessoas. É uma ideologia de massa que vagarosamente permeia a sociedade », explica em entrevista divulgada em 25 de julho de 2011.

A primeira Conferência Transatlântica Anti-Islamização

Esta lua-de-mel não adulterada terminaria com um grande cerimonial em Estrasburgo no Verão de 2011 com a primeira conferência « Transatlântica Anti-Islamização ». Agendada sábado, 2 de julho de 2011, a conferência não aconteceu finalmente. Os organizadores cancelaram por causa da recusa do Instituto Católico em conceder – lhes um quarto.

O planalto deveria reunir as principais cabeças de ponte da islamofobia em ambos os lados do Atlântico. Christine Tasin e Pierre Cassen de Riposte Layique/Resistance Républicaine deveriam falar, assim como Fabrice Robert, presidente do Bloco de Identidade. Os organizadores também convidaram Roberta Moore, representante da « seção judaica » da Liga de Defesa Inglesa, bem como Pamela Geller, uma ativista americana, perto de John Bolton, um falcão da administração de George W. Bush, para quem ele serviu como embaixador nas Nações Unidas. Autor do livro « A Presidência Pós-Americana: A Guerra da Administração Obama contra a América », Patricia Geller também anima « Pare a Islamização da América ». Danes Anders Gravers, que fundou na sequência do caso dos desenhos animados de Mohammed, o grupo « Pare a Islamização da Europa », foi um dos tornozelos dos trabalhadores desta reunião.

Todos estes grandes democratas, portadores da civilização, mestres das lições, devem, no entanto, lembrar-se, no interesse da credibilidade da sua mensagem universal, desta regra de higiene moral, que devem erigir numa linha inalterável cardeal: Nossos amigos são nossos amigos, nossos inimigos são nossos inimigos, mas os inimigos de nossos inimigos não são necessariamente nossos amigos.

Referências 1-Neste número, à atenção dos leitores de língua inglesa Veja o artigo do jornalista israelense Gilad ATzmon GILAD ATZMON: O Massacre na Noruega foi uma ação para BDS? http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html 2- Este termo é particularmente utilizado por Alexandre Adler e Yvan Rioufol, (Journal le Figaro) e pelo grupo de intelectuais que gravitam na órbita da revista « O Melhor dos Mundos », reciclando a terminologia de Bernard Lewis, o islamologista americano pró-israelense, bem como a expressão « fascismo verde » ou « a aliança marrom-vermelho-negro » para lançar qualquer pensamento crítico para o unilateralismo pró-ocidental. 3 – Eurabia: termo cunhado por Bat Ye Seu pseudônimo Bat Ye Em seu livro (Eurabia, Islam e Dhimmmitude), ela denuncia um acordo, segundo ela, entre certos organismos governantes europeus e países árabes, para submeter a Europa ao mundo árabe, a fim de formar uma nova entidade chamada Eurabi. Anders Behring Breivik, autor dos ataques na Noruega, julho de 2011, cita várias dezenas de Bat Yehor em seu manifesto para explicar seu ato. 4- Sobre Alain Finkielkraut, veja seu discurso no Centro de Civilização française, na Universidade de Varsóvia, em 27 de junho de 2011, sobre o tema « Quem tem medo do multiculturalismo na Europa? », onde o filósofo desenvolve sua demonstração do desaparecimento da identidade francesa. No relatório de 1.500 páginas, o terrorista norueguês cita Alain Finkielkraut várias vezes. Isto é o que Anders Behring Breivik teria escrito em seu manifesto « Uma Declaração Europeia de Independência – 2083 » (2083, uma declaração de independência europeia): « O filósofo francês Alain Finkielkraut advertiu que a elevada ideia de « a guerra contra a raça » está se transformando em uma ideologia terrivelmente falsa. E este anti-racismo será para o século XXI o que o comunismo foi para o século XX: Uma fonte de violência « O filósofo francês Alain Finkielkraut advertiu que uma ideia generosa de uma guerra contra o racismo está gradualmente se tornando uma falsa ideologia monstruosa. E este anti-racismo será no século XXI o que o comunismo era no século XX: uma fonte de violência[isto, numa entrevista ao diário israelita Haaretz, 17 de Novembro de 2005, edlr]. Outros franceses são citados pelo assassino norueguês: Jacques Chirac (os barulhos dos cheiros), Nicolas Sarkozy « as ovelhas que o « cérebro nas banheiras ». De acordo com dados da ONU e do Ined (Institut national de la demographie), a proporção de imigrantes (estrangeiros residentes em França e franceses que adquiriram a nacionalidade) tem sido estável há 20 anos: 10,7% em 2010, contra 10,4% em 1990.» http://www.rue89.com/2011/07/27/finkielkraut-malade-de-son-obsession-du-metissement-215843 5- Na junção entre Israel e a extrema direita israelense, ver https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xjog5x& e a série « Israel: Propaganda » de www.renenaba.com

1a parte: Bom uso da Bíblia https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-13-2/

2a vertente: Hasbara, Kiss, spot and shot, o vade mecum das ferramentas de comunicação https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-23/

3a parte: « The Soft Warfare: Al Jazeera como um exemplo e os Sayanims como uma contribuição. https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-33/

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