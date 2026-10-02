Sanaa Hamza eleito com 76 votos de 96: Líbano toma lugar estratégico na prevenção internacional da tortura

Sanaa Hamza foi eleita para a Subcomissão de Prevenção da Tortura da ONU com 76 votos de 96. O candidato libanês sentar-se-á de 2027 a 2030 neste mecanismo especializado. Este resultado oferece ao Líbano uma presença notável numa instituição internacional de direitos humanos.

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O Líbano obteve um notável resultado diplomático em uma instituição internacional diretamente dedicada à proteção de pessoas privadas de sua liberdade. A nomeação do Dr. Sanaa Hamza recebeu 76 votos dos 96 Estados Partes que participaram na eleição do Subcomité das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura. Servirá neste corpo para o período 2027-2030. O resultado foi um dos candidatos que recebeu o maior apoio na eleição, ao lado do candidato grego, que também veio na liderança.

O número merece atenção. Com 76 dos 96 apoiantes, a candidatura libanesa reuniu quase quatro dos cinco Estados votantes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Migrantes congratulou-se com o resultado e agradeceu aos países que apoiaram Sanaa Hamza. Para além do sucesso individual, as eleições permitem que o Líbano seja representado durante quatro anos num mecanismo especializado da ONU dedicado à prevenção da tortura e dos maus tratos. A missão não é representar politicamente Beirute num fórum diplomático tradicional. Diz directamente respeito às condições em que as pessoas privadas da sua liberdade são tratadas.

Uma eleição obtida com uma maioria particularmente ampla

A votação foi realizada na sede das Nações Unidas em Genebra. Sanaa Hamza foi o candidato nomeado pelo Líbano para o período de 2027 a 2030. Obteve 76 votos de 96 Estados partes no Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, participando na votação. Os resultados disponíveis colocam-na em primeiro lugar com o candidato grego.

A pontuação é o primeiro elemento notável da eleição. Um pedido internacional não depende unicamente da qualidade do processo apresentado. Requer também trabalho diplomático com Estados com direito de voto. O resultado indica, portanto, que a candidatura libanesa conseguiu ultrapassar de longe as alianças políticas ou regionais mais imediatas. Com 76 apoiantes, não podia confiar apenas nos parceiros habituais de Beirute.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros optou também por se concentrar nesta dimensão. Ele agradeceu aos Estados que votaram no candidato libanês, bem como àqueles que apoiaram sua candidatura no período pré-eleitoral. Esta formulação revela o trabalho diplomático necessário para construir uma maioria antes das eleições.

No entanto, este resultado não deve ser transformado numa votação geral sobre a política de direitos humanos libanesa. Estados eleitos membros de um órgão especializado. O apoio a uma candidatura individual não significa que 76 governos tenham validado a situação das prisões libanesas ou as práticas nacionais de detenção. O sucesso diz primeiro respeito ao candidato e à capacidade diplomática do Líbano para eleger o seu representante.

Uma organização dedicada à prevenção em vez de reação a violações

O título do Subcomité fornece uma compreensão da natureza da função. A organização trabalha no âmbito do Protocolo Opcional à Convenção contra a Tortura. O seu objectivo é a prevenção. Assim, não se trata apenas de reagir quando um caso de tortura é relatado ou quando um caso se torna público. A lógica é reduzir as condições para que o abuso ocorra.

Esta abordagem coloca lugares de privação de liberdade no centro do esquema. A prevenção exige atenção às condições de detenção, salvaguardas para as pessoas privadas da sua liberdade e mecanismos nacionais de prevenção de abusos. O desafio é fazer com que as proteções funcionem antes de uma violação ser cometida, em vez de depender exclusivamente de investigações iniciadas após os fatos.

Para o Líbano, esta dimensão confere à eleição um âmbito especial. O país não se senta simplesmente numa comissão generalista. Sanaa Hamza aderiu a um mecanismo cujo trabalho dizia directamente respeito à prevenção da tortura e dos maus tratos. A função requer, portanto, uma abordagem técnica, jurídica e institucional.

As fontes fornecidas não detalham o programa pessoal que Sanaa Hamza pretende defender durante seu mandato. Também não podem anunciar os casos específicos em que irá trabalhar entre 2027 e 2030. Seria, portanto, incorreto atribuir-lhe prioridades que não estão incluídas no corpus. O que está estabelecido é a sua eleição, a duração do seu mandato ea missão geral da organização que ele se junta.

O resultado dá visibilidade à diplomacia multilateral libanesa

A eleição acontece em um momento em que a diplomacia libanesa é mobilizada por questões muito mais visíveis: a situação no Sul, as relações com os Estados Unidos, a reconstrução, as relações com a Síria e a busca de apoio econômico. As eleições no seio dos organismos técnicos da ONU são mais fáceis de entrar em segundo lugar. No entanto, são outra medida da capacidade de um país para manter a influência no sistema multilateral.

Uma candidatura a 76 votos exige que os Estados sejam convencidos de diferentes regiões e sensibilidades. O Líbano dificilmente conseguirá tal resultado apenas pelo seu peso político. Deve basear-se no perfil do candidato, no trabalho da sua diplomacia e nas relações com as delegações estrangeiras.

O resultado é, portanto, interessante num contexto em que as crises internas podem dar a impressão de que a capacidade diplomática do país é totalmente absorvida pelas suas emergências. A votação em Genebra mostra que uma candidatura libanesa ainda pode construir uma coligação muito ampla em torno de um posto especializado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros escolheu apresentar as eleições como sinal de confiança no Líbano. Esta leitura é compreensível diplomaticamente. No entanto, deve permanecer distinto do significado exacto da votação. Os Estados elegeram Sanaa Hamza para um órgão de peritos. O âmbito do resultado dependerá agora do seu trabalho durante os quatro anos do seu mandato.

Responsabilidade individual mais do que uma sede política tradicional

Esta distinção é importante porque um membro de um mecanismo especializado em direitos humanos não desempenha a mesma função que um embaixador. O mandato não se destina a tornar-se um fórum de defesa das posições políticas do Governo libanês. O seu objectivo é evitar torturas e maus tratos.

Esta diferença reforça em vez de diminuir a importância das eleições. Significa que o candidato tem agora de evoluir num contexto em que a perícia e a independência do julgamento contam mais do que instruções diplomáticas ordinárias. O prestígio do resultado inicial não será, portanto, suficiente. A credibilidade do mandato será construída através do trabalho realizado entre 2027 e 2030.

O próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros salientou esta dimensão ao desejar que Sanaa Hamza contribua eficazmente para o trabalho da Subcomissão e ao reforçar os esforços internacionais para prevenir torturas, maus tratos e violações dos direitos humanos. Por conseguinte, o objectivo declarado não se limita à presença de um nome libanês no organismo.

O mandato cria também uma expectativa. Quanto maior a pontuação eleitoral, maior a legitimidade inicial do representante libanês. Os 76 votos constituem capital diplomático. Não prejudicam o balanço que será elaborado quatro anos depois.

A prevenção da tortura assenta em mecanismos sustentáveis

O interesse do Subcomité reside numa ideia simples: os maus tratos são mais difíceis de prevenir quando os lugares de privação de liberdade operam numa opacidade. Por conseguinte, uma política de prevenção exige mecanismos para controlar as condições em que as pessoas são detidas e para detectar riscos antes de se tornarem graves violações.

Esta lógica vai além da existência de legislação que proíbe a tortura. A proibição legal é obviamente uma base. Mas a sua eficácia depende da forma como as instituições funcionam na prática. As garantias oferecidas a uma pessoa privada de liberdade, a possibilidade de controle e a existência de procedimentos de notificação também contam.

A eleição de um especialista libanês para um órgão especializado neste campo oferece, portanto, uma oportunidade para reforçar a presença do país em discussões internacionais sobre métodos de prevenção. Pode também permitir ao Líbano manter um contacto estreito com as práticas desenvolvidas noutros Estados.

No entanto, as fontes disponíveis não sugerem que um determinado programa nacional resulte automaticamente desta eleição. Um mandato internacional individual não substitui as decisões a tomar pelas autoridades libanesas. Por conseguinte, não devem ser atribuídas consequências internas que ainda não foram anunciadas.

O paradoxo de um sucesso internacional face aos desafios da detenção

A eleição também ocorre enquanto o sistema judicial e prisional libanês permanece sob forte pressão. Os debates nacionais incluem a sobrepopulação, a detenção a longo prazo e a lei da anistia. Foi ainda criada uma sala de operações conjunta no âmbito do comando da gendarmerie para preparar mecanismos para a rápida aplicação desta lei, a fim de tomar as medidas constitucionais necessárias.

Esses arquivos não devem ser confundidos com a eleição de Sanaa Hamza. Não há nenhuma evidência de que sua candidatura foi construída em torno da lei da anistia ou que ela deve intervir em sua aplicação. No entanto, a sua coexistência mostra que a questão da privação de liberdade continua a ser um tema concreto no Líbano, e não uma questão puramente internacional.

O paradoxo merece atenção. O Líbano goza de uma representação significativa num mecanismo de prevenção internacional, na medida em que continua a discutir como lidar com os seus próprios problemas de detenção. Isto não remove nada do sucesso do candidato. Pelo contrário, esta situação recorda que os conhecimentos especializados internacionais e as reformas nacionais podem evoluir simultaneamente sem que uma substitua a outra.

O verdadeiro desafio será verificar se esta presença internacional contribui ao longo do tempo para enriquecer o debate libanês sobre prevenção. As fontes de 2 de Outubro não permitem ir mais longe.

Uma eleição que chega num momento em que se procura justiça libanesa

O contexto nacional também reforça o escopo simbólico das eleições. A justiça é procurada em várias frentes: lei de anistia, casos financeiros, disputas administrativas e casos políticos sensíveis. Nesse ambiente, a questão das salvaguardas em torno das pessoas privadas da sua liberdade é particularmente importante.

A prevenção da tortura não se limita às prisões após condenação. Ela afeta de forma mais ampla situações de privação de liberdade e mecanismos para proteger os indivíduos de abusos. A qualidade dos procedimentos, o controlo e a responsabilização institucional são, portanto, essenciais.

A presença de Sanaa Hamza no Subcomité pode colocar um perito libanês em contacto directo com os debates internacionais sobre estas questões. Mas caberá sempre às instituições nacionais transformar princípios em práticas concretas.

Essa separação de papéis deve permanecer clara. Um representante libanês em um organismo internacional não tinha o poder de reformar o sistema prisional nacional apenas por causa de sua eleição. Pode participar num mecanismo internacional, contribuir para a sua perícia e reforçar os esforços de prevenção. A implementação doméstica depende do estado.

76 votos que também testemunham um emprego como candidato

Por fim, o resultado permite concentrar-se numa dimensão frequentemente invisível da diplomacia: campanhas para eleger candidatos nacionais para organizações internacionais. Estas eleições exigem intercâmbios com missões diplomáticas, apoio mútuo e apresentação do perfil do candidato aos Estados votantes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros agradeceu explicitamente aos países que apoiaram a candidatura antes das eleições. Isso indica que a eleição foi preparada e defendida diplomaticamente. A pontuação obtida mostra que esta campanha produziu um resultado muito maior do que a maioria mínima.

Para um país com meios diplomáticos limitados, este tipo de resultado tem um valor particular. Mostra que um pedido especializado pode ser bem sucedido quando é realizado de forma suficientemente ampla. O desafio então é transformar esta vitória eleitoral em uma influência real dentro da organização.

O período 2027-2030 será, portanto, mais importante do que a votação propriamente dita. As 76 vozes dão a Sanaa Hamza uma entrada notável. Ainda não constituem o seu balanço.

Um mandato de quatro anos cujo âmbito será medido pelo trabalho realizado

A presença libanesa na Subcomissão começará em 2027 e continuará até 2030. Este tempo permite trabalho que não se limita a algumas reuniões. Ela coloca o candidato em um ciclo de tempo suficiente para participar das atividades da organização e contribuir para suas direções no âmbito de seu mandato.

Para o Líbano, o interesse será o dobro. O país mantém uma presença num importante mecanismo das Nações Unidas em matéria de direitos humanos. Tem também um nacional com uma capacidade especial num domínio directamente relacionado com as políticas de detenção e prevenção.

No entanto, a tentação de transformar a eleição em uma vitória nacional abstrata deve ser resistida. O valor de uma sede internacional depende do seu uso. Os 76 votos de 96 são um resultado notável porque mostram a extensão do apoio obtido. Mas o verdadeiro sucesso será determinado pela contribuição de Sanaa Hamza para o trabalho da Subcomissão.

Por conseguinte, a votação em Genebra abre um período em vez de o encerrar. O Líbano conseguiu eleger seu candidato com uma das maiores pontuações na eleição. A partir de 2027, a atenção passará dos resultados eleitorais para o conteúdo do mandato: prevenção da tortura, contribuição para os mecanismos de protecção internacional e participação no trabalho cuja credibilidade depende precisamente da sua capacidade de ultrapassar as considerações políticas nacionais.

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