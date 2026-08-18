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Aperda de competitividadecomo a demanda dos países do Golfo enfraquece. O relatório de 18 de agosto de 2026 destaca um problema mais profundo do que o único declínio das exportações: as empresas continuam a produzir com energia cara, infraestrutura degradada e, sobretudo, um sistema bancário que já não cumpre normalmente o seu papel de financiamento da economia. Seis anos após o início da crise financeira, os bancos permanecem no centro do problema. A falta de crédito, o peso das perdas acumuladas e o atraso na reestruturação privam os produtores da alavanca necessária para investir, modernizar seus equipamentos e financiar suas exportações. O declínio da procura no Golfo surge assim numa altura em que o aparelho produtivo libanês continua particularmente frágil.

Produtos libaneses perdem terreno

A deterioração da competitividade é um dos principais sinais económicos de 18 de Agosto. A produção libanesa enfrenta mais dificuldades na manutenção dos seus mercados externos, enquanto a procura dos mercados do Golfo está a diminuir. Esse desenvolvimento afeta diretamente as empresas que construíram uma parte significativa de sua atividade nas exportações para países árabes.

O problema não é apenas uma queda de ordens. Uma empresa libanesa deve agora absorver elevados custos de produção, ao mesmo tempo que enfrenta concorrentes que muitas vezes beneficiam de acesso mais regular à eletricidade, financiamento e infraestrutura logística. Quando a procura diminui, estas desvantagens tornam-se mais difíceis de compensar pelos volumes de exportação ou pelas margens comerciais.

As consequências se espalharam então para a economia interna. Uma empresa exportadora compra matérias-primas, emprega empregados, trabalha com transportadoras e fornece fornecedores. O declínio das vendas estrangeiras reduz assim a actividade de vários elos na cadeia produtiva.

Esta situação enfraquece também a ambição demonstrada desde a crise de 2019 de reequilibrar o modelo económico libanês. Após décadas de forte dependência de serviços, transferências de capital externo e diáspora, o desenvolvimento da produção local é regularmente apresentado como condição para uma recuperação mais sustentável. A actual perda de competitividade está na direcção oposta.

O Golfo continua a ser um mercado-chave para o Líbano

O declínio da procura dos países do Golfo é particularmente significativo devido à posição histórica destes mercados no comércio libanês. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait e outras economias da região têm alto poder de compra e são mercados naturais para várias categorias de produtos libaneses.

As indústrias agro-alimentares estão directamente envolvidas, assim como certos produtos agrícolas, bebidas, produtos manufacturados e vários produtos de valor acrescentado. A proximidade geográfica, os laços humanos entre o Líbano e o Golfo e a presença de uma grande diáspora libanesa têm facilitado há muito esses intercâmbios.

No entanto, essa dependência é uma vulnerabilidade quando a demanda diminui ou quando as relações políticas se deterioram. As empresas devem encontrar rapidamente outros mercados, que exijam investimento comercial, certificação, logística adequada e, muitas vezes, financiamento adicional.

É precisamente neste último ponto que o sistema libanês permanece deficiente. Uma empresa que enfrenta um declínio das oportunidades de mercado deve normalmente ser capaz de pedir emprestado para modernizar sua produção, melhorar a produtividade ou financiar seu desenvolvimento em um novo mercado. O actual funcionamento do sector bancário torna este ajustamento muito mais difícil.

Os bancos já não financiam normalmente a produção

Aperda de competitividadenão pode, portanto, ser separada da crise bancária. Antes de 2019, o sistema financeiro tinha um lugar desproporcionado na economia libanesa. Os bancos atraíram depósitos a taxas elevadas e financiaram maciçamente o Estado e o Banco do Líbano. Quando este modelo entrou em colapso, as perdas foram passadas para toda a economia.

As restrições aos candidatos foram a manifestação mais visível da crise. Mas para as empresas, outra consequência foi decisiva: a contração do crédito. O sistema bancário deixou de desempenhar plenamente o seu papel de intermediário entre poupança e investimento produtivo.

Esta perturbação altera profundamente as condições de funcionamento de uma empresa. O crédito bancário é normalmente utilizado para financiar acções, comprar máquinas, cobrir uma lacuna entre uma ordem e o seu pagamento ou preparar uma exportação. Sem estes instrumentos, os produtores devem utilizar a sua própria liquidez ou procurar financiamento alternativo.

As grandes empresas podem, por vezes, obter capitais no estrangeiro ou confiar nos seus accionistas. As pequenas e médias empresas têm muito menos oportunidades. Esta diferença aumenta as desigualdades entre os produtores e pode levar as empresas mais frágeis a reduzir a sua actividade ou a abandonar o investimento.

Seis anos de crise reduziram profundamente o crédito

O colapso bancário iniciado em 2019 deixou uma marca duradoura na economia real. Os bancos reduziram os seus balanços, os antigos empréstimos foram reembolsados ou reestruturados e os novos empréstimos permaneceram muito abaixo dos níveis pré-crise.

Ao mesmo tempo, o funcionamento diário da economia mudou para pagamentos em numerário e uso direto do dólar. Esta dolarização de facto permitiu retomar algumas trocas comerciais, mas não substitui um sistema financeiro capaz de transformar depósitos em investimentos.

Uma economia pode trabalhar com transações em dinheiro. Pode ser muito mais difícil desenvolver-se de forma sustentável sem crédito. O investimento industrial exige vários anos de horizontes. Uma empresa geralmente não financia uma nova linha de produção, armazém ou modernização tecnológica apenas com as suas receitas atuais.

Esta fraqueza no financiamento torna-se uma desvantagem da competitividade. Os concorrentes estrangeiros podem pedir empréstimos para aumentar a produtividade, enquanto os produtores libaneses têm frequentemente de autofinanciar os seus investimentos. Mesmo quando um produto libanês mantém uma boa reputação, seu fabricante pode perder terreno sem ser capaz de reduzir seus custos ou aumentar sua capacidade.

A reestruturação bancária continua a ser uma condição para a recuperação

Por conseguinte, a reestruturação dos bancos não se limita aos depositantes e accionistas. Determina também a capacidade do Líbano para reconstruir uma economia produtiva. Até que as perdas do sector financeiro sejam reconhecidas e distribuídas através de um mecanismo credível, o regresso à banca normal continuará a ser difícil.

Desde o início da crise, a questão central tem sido a distribuição de perdas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos, seus acionistas e depositantes. Esta questão atrasou várias reformas e complicadas negociações com as instituições financeiras internacionais.

Os riscos são consideráveis. Uma reestruturação mal concebida poderia deixar os bancos incapazes de financiar a economia. Por outro lado, a reestruturação credível deve identificar instituições viáveis, recapitalizar as que podem ser recapitalizadas e tratar as perdas de terceiros de forma transparente.

Para os produtores, o resultado conta mais do que a arquitetura legal. Necessitam de bancos capazes de conceder empréstimos em condições compatíveis com os seus investimentos e ciclos de actividade. Sem esta função, a recuperação permanece dependente da liquidez detida por cada empresa.

Eletricidade aumenta cada produto fabricado no Líbano

No entanto, o sistema bancário é apenas uma parte do problema. O custo da energia continua a ser uma das principais desvantagens estruturais da produção libanesa. As empresas continuam a não dispor de um fornecimento público de electricidade suficientemente estável para funcionar em condições comparáveis às de muitos concorrentes estrangeiros.

Por conseguinte, devem complementar a electricidade pública com os geradores privados ou com as suas próprias instalações. Alguns investiram em energia solar para reduzir sua dependência de combustível, mas esses equipamentos exigem capital inicial significativo. Mais uma vez, a falta de financiamento bancário limita a capacidade das pequenas empresas para realizar esses investimentos.

O custo energético afeta diretamente o preço final. Uma planta que paga mais para alimentar suas máquinas, resfriar suas instalações ou armazenar alimentos deve incorporar essa despesa em seus preços ou reduzir sua margem.

Para uma empresa orientada para a exportação, a dificuldade é imediata. O consumidor estrangeiro compara o produto libanês com os produtos produzidos em países onde a electricidade industrial é mais estável e onde os produtores têm financiamento mais barato.

Infra-estruturas acrescentam segunda desvantagem

As empresas suportam igualmente as consequências da deterioração das infra-estruturas públicas. As estradas, as redes de electricidade, as telecomunicações e os equipamentos logísticos determinam directamente o custo do transporte de mercadorias.

Estas dificuldades são particularmente importantes para os exportadores agrícolas e alimentares. Os tempos de transporte, a manutenção da cadeia fria e a rapidez dos procedimentos aduaneiros podem determinar se uma carga chega ao seu mercado em condições comerciais aceitáveis.

Cada custo adicional reduz a margem do produtor. As empresas podem tentar passar para os seus preços, mas arriscam-se a perder clientes. Podem igualmente absorver, ao preço de uma rendibilidade mais baixa e, consequentemente, uma capacidade de investimento mais reduzida.

A competitividade torna-se assim o resultado de uma acumulação. Nenhuma destas desvantagens é necessariamente suficiente para tornar um produto não vendido. Mas a combinação de energia cara, infra-estrutura pobre, crédito escasso e demanda externa menos dinâmica, em última análise, pesa fortemente sobre as empresas.

A dollarização não resolveu o problema

A relativa estabilização do uso do dólar nas transações permitiu que uma parte do setor privado recuperasse visibilidade sobre seus preços. Após o colapso da libra libanesa, muitas empresas adotaram tarifas diretamente denominadas em dólares para limitar o impacto das flutuações monetárias.

Esta adaptação reduziu algumas das incertezas, mas não restaurou a competitividade. Uma empresa pode saber exatamente seus custos em dólares, sendo muito caro para competir com.

A dolarização é também um problema de financiamento. As empresas precisam de rendimentos ou liquidez em moeda estrangeira para pagar certas matérias-primas e equipamentos importados. Os exportadores têm uma vantagem quando descontam diretamente de moedas estrangeiras, mas o declínio da demanda externa reduz precisamente essa fonte de liquidez.

O abrandamento das encomendas no Golfo tem, por conseguinte, um efeito adicional: não só reduz o volume de negócios, como também reduz a entrada de moeda estrangeira nas empresas em causa.

Emprego produtivo directamente ameaçado

A deterioração da competitividade pode, em última análise, passar para o mercado de trabalho. Sempre que uma empresa perde ordens, geralmente começa por reduzir as despesas, adiar investimentos ou limitar o recrutamento. Se o abrandamento continuar, os postos de trabalho existentes poderão ser afectados.

Este risco é particularmente importante num país que já vivenciou uma emigração elevada de trabalhadores qualificados desde 2019. As empresas precisam de engenheiros, técnicos, vendedores e pessoal especializado para manter a produção que atenda aos padrões do mercado internacional.

A perda dessas habilidades cria um círculo difícil de reverter. Uma empresa menos competitiva reduz o investimento e o recrutamento. Os trabalhadores mais qualificados procuram oportunidades no estrangeiro. A empresa tem então menos competências para modernizar a sua produção e conquistar novos mercados.

A questão das exportações até agora ultrapassa a balança comercial. Afecta directamente a capacidade do Líbano para manter o emprego produtivo e as competências necessárias para uma recuperação sustentável.

Produzir mais requer uma mudança no modelo

Desde o colapso financeiro, tem havido amplo consenso sobre a necessidade de reequilibrar o modelo econômico libanês. A crise mostrou os limites de uma economia demasiado dependente de entradas de capital, de imóveis, de serviços financeiros e de transferências do estrangeiro.

O reforço da indústria, da agricultura e das exportações geraria teoricamente mais rendimento externo através da produção. Mas a observação de 18 de Agosto mostra que este objectivo não pode basear-se apenas nos empresários.

Um produtor pode melhorar sua organização e procurar novos clientes. Não pode reconstruir a rede eléctrica, reestruturar os bancos ou reformar apenas as infra-estruturas públicas. Por conseguinte, a competitividade depende também de decisões colectivas e institucionais.

É a este nível que o papel do Estado se torna central novamente. Deve criar um ambiente que permita às empresas viáveis investir e produzir a um custo razoável, em vez de compensar individualmente as falhas do serviço público.

Os bancos tornam-se um teste da capacidade de reforma

O registo bancário é um indicador decisivo neste contexto. Seis anos após o início da crise, a incapacidade de encontrar um sistema de crédito normal continua a afectar o investimento. O problema já não pode ser visto como um mero legado do choque financeiro de 2019.

Uma reestruturação credível deve progressivamente restabelecer a confiança, mas também restaurar a função económica fundamental dos bancos. O seu papel não é apenas receber depósitos ou efectuar pagamentos. Devem seleccionar e financiar projectos produtivos.

Sem esta transformação, as empresas libanesas continuarão a operar com uma desvantagem estrutural. Os produtores mais bem capitalizados poderão sobreviver com os seus próprios recursos. Outros continuarão privados do financiamento necessário para crescer, exportar ou modernizar seus equipamentos.

O declínio da procura do Golfo torna esta fraqueza mais visível. Quando os mercados eram dinâmicos, algumas empresas podiam compensar seus altos custos por vendas. Com menos procura, cada desvantagem interna pesa mais.

A retirada do Golfo soa como um aviso

A evolução relatada em 18 de agosto é, portanto, um aviso para a economia libanesa. O país não pode assumir que os seus mercados tradicionais absorverão de forma sustentável a sua produção, independentemente das suas condições de preço e de fabrico.

Os produtores devem poder manter a qualidade e a identidade que distinguem certos bens libaneses, reduzindo simultaneamente os seus custos e diversificando os seus mercados. Essa transformação requer investimento, financiamento, mas também melhoria da energia e logística.

O declínio da procura do Golfo revela assim as fraquezas acumuladas desde a crise. Chega num momento em que o sector bancário ainda não recuperou o seu papel de financiamento, em que a electricidade continua a ser onerosa e em que as infra-estruturas continuam a impor encargos adicionais às empresas.

A partir de 18 de agosto de 2026, portanto, a questão imediata já não é se as exportações libanesas podem recuperar seus volumes anteriores. Trata-se de determinar se as reformas bancárias, energéticas e institucionais avançarão rapidamente o suficiente para permitir que os produtores recuperem os mercados perdidos. Sem um retorno ao crédito e sem reduzir os custos estruturais, o declínio da procura do Golfo é susceptível de se tornar um indicador duradouro de uma perda mais profunda de competitividade.