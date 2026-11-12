Donald Trump pede a JD Vance que se concentre na luta contra a fraude nos Estados Unidos e afirma que ele não precisa mais de um acordo com Teerã.

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Donald Trump disse na quinta-feira 12 de novembro que os Estados Unidos já não precisavam de um acordo com o Irã. Numa mensagem nas redes sociais, o Presidente dos EUA pediu ao seu vice-presidente JD Vance que dedicasse a sua atenção à luta contra a corrupção e o crime que denuncia nas cidades e estados liderados pelos Democratas. Esta reorientação vem como Vance participou em esforços diplomáticos para resolver o conflito com Teerã.

« Não precisamos de um acordo com o Irã », escreveu Trump, de acordo com comentários consistentes de duas agências de notícias. O Presidente também reivindicou o controle dos recursos financeiros iranianos e do Estreito. Estas declarações expressam a sua posição política: só elas não constituem um balanço verificado dos bens detidos ou da situação militar em Ormuz.

Vance refere-se a uma missão interna existente

Donald Trump descreve a luta contra o desvio como uma forma de restaurar o equilíbrio fiscal dos EUA. Inclui Minnesota, Califórnia e Illinois. Suas acusações gerais contra funcionários democráticos não são acompanhadas, na mensagem relatada, de uma auditoria para verificar a extensão ou efeito anunciado sobre as finanças federais.

A missão interna confiada a Vance não é nova. O Decreto Presidencial 14395, de 16 de março de 2026, criou uma task force para combater a fraude nos programas federais de prestações sociais. O texto designa o Vice-Presidente como Presidente desta estrutura, sob a supervisão directa do Chefe de Estado, e o Presidente da Comissão Federal do Comércio como Vice-Presidente.

O seu mandato inclui a verificação da elegibilidade dos beneficiários, os controlos de pré-pagamento, a partilha de informações entre administrações e auditorias. O Decreto inclui programas administrados com Estados e autoridades locais. Prevê a execução das medidas em conformidade com a legislação e as dotações disponíveis. Por conseguinte, o anúncio de 12 de Novembro diz respeito à prioridade política dada a esta função, e não à criação de uma nova instituição.

Um sinal restritivo para a diplomacia com Teerão

Quando questionados por uma agência de notícias, o departamento de imprensa da Casa Branca se referiu à mensagem presidencial para salientar que Donald Trump não viu necessidade de negociar com o Irã. O gabinete do Vice-Presidente não tinha respondido ao pedido de observação no momento da expedição. O texto relatado não nomeia qualquer substituto para Vance para conduzir quaisquer contactos.

Esta posição contrasta com os sinais diplomáticos do início da semana. Em 9 de novembro, após uma reunião com o primeiro-ministro do Qatar, Donald Trump tinha apresentado a guerra como quase mais a nível militar e se referiu aos esforços de mediação de Doha. No entanto, uma declaração presidencial sobre a ausência de uma necessidade de acordo não vale a pena anunciar uma solução negociada ou confirmar o fim do conflito.

Versão iraniana permanece separada

Por sua vez, o Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declara em uma entrevista que Washington pediu Vladimir Putin para facilitar discussões diretas com Teerã. Segundo ele, Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança iraniano, apresentou as posições iranianas em Moscou. A Casa Branca não respondeu diretamente à pergunta sobre essa mediação russa, segundo uma agência de notícias. Trata-se, portanto, de uma alegação iraniana, não de uma abordagem americana confirmada por ambas as partes.

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