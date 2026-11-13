Ucrânia: UE e cinco países para negociar

Em Dublim, António Costa anuncia uma equipa europeia de negociações sobre a Ucrânia. Envolve instituições da UE com França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido. Este formato especifica a representação europeia sem anunciar um acordo de paz. Os requisitos financeiros ucranianos serão revistos no final de Novembro.

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Os líderes europeus acordaram na composição da sua equipa para as negociações de paz na Ucrânia. Em Dublin, sexta-feira, 13 de novembro de 2026, António Costa anunciou um formato que reúne as instituições da União Europeia e cinco países da Coalizão de Voluntários: França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido. O anúncio especifica quem deve levar a contribuição europeia, após as discussões da semana sobre a participação mais ampla nas conversações.

O Presidente do Conselho Europeu apresenta esta organização como um acordo entre os líderes reunidos na capital irlandesa. Não se trata de um acordo de paz com a Rússia. O calendário de negociação ou a lista nominativa dos negociadores não acompanharão a sua declaração.

Uma equipa europeia para as negociações sobre a Ucrânia

O formato anunciado combina as instituições da UE com cinco capitais, incluindo Londres, fora da União. O relatório da cimeira afirma que esta equipa deve coordenar o contributo europeu para os esforços diplomáticos. Deve trabalhar com todos os Estados-Membros para manter uma posição comum.

O papel desta equipa não é decidir em vez de Kiev. Costa recorda que a Ucrânia continua a ser o único país legítimo a resolver questões que afectam o seu território e soberania. Também distingue a responsabilidade: a UE deve intervir no futuro europeu do país, na sua reconstrução e prosperidade. As garantias de segurança devem ser discutidas na Coalizão dos Voluntários, em coordenação com a NATO.

Da participação indirecta a um formato identificado

A questão da representação europeia já estava a passar pelas reuniões de Dublim. Na quinta-feira, 12 de Novembro, perante a Comunidade Política Europeia, Volodymyr Zelensky descreveu uma situação incompleta: os europeus participaram nos intercâmbios, mas não directamente nas reuniões em que os russos estavam presentes. O presidente ucraniano pediu que se tornassem participantes regulares.

Zelensky também havia alertado seus parceiros sobre o escopo das discussões entre Washington e Moscou. Segundo ele, o intercâmbio de garantias de segurança foi além da Ucrânia e envolveu um quadro mais amplo entre a Europa e a Rússia. Exortou, pois, as capitais europeias a acompanharem os pormenores destas negociações, que ainda se aguardavam.

Numa outra reunião realizada na quinta-feira, o Presidente ucraniano reuniu os conselheiros do Reino Unido, Alemanha, França e Itália. A Comissão e o Conselho Europeu estiveram representados. Os participantes examinaram as recentes trocas entre Bruxelas e Abu Dhabi, e prepararam a reunião com os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner, após a sua visita à Rússia.

Este primeiro grupo de coordenação foi designado como E4 pela Presidência ucraniana. O formato apresentado pela Costa nesta sexta-feira também inclui a Polônia. O anúncio traz assim uma nova precisão institucional, para além do princípio de uma presença europeia acrescida já referida no dia anterior.

As garantias permanecem no centro das discussões

Em 10 de novembro, em Abu Dhabi, representantes europeus, ucranianos e americanos já haviam trabalhado nas condições para uma paz duradoura. A sua declaração conjunta salientou o respeito pela soberania, integridade territorial e liberdade de decisão, bem como garantias credíveis para a Ucrânia.

As discussões centraram-se também na segurança europeia do pós-guerra, na gestão dos riscos e nas formas de evitar uma escalada perigosa. Os participantes reafirmaram o papel central de uma forte NATO para a defesa colectiva euro-atlântica. Anunciaram uma maior coordenação para discussões multilaterais mais amplas, incluindo parceiros europeus.

Em Dublim, na sexta-feira, Costa manteve uma apreciação cautelosa das perspectivas de paz. Ele acredita que as próximas semanas permitirão que a vontade russa acabe com a guerra. Ele acusa Moscou de continuar os ataques contra civis ucranianos.

Segundo ele, a assistência financeira e militar continua a ser a prioridade imediata. Os líderes europeus devem examinar as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2027 e para além de 26 e 27 de Novembro, com base nas propostas previstas pela Comissão.

Capa: Bandeiras europeias e ucranianas em frente a Berlaymont, Bruxelas, 21 de agosto de 2026. Arquivo fotográfico, separado da cimeira de Dublim. Xavier Lejeune / Comissão Europeia, © União Europeia, 2026, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licences/by/4.0/). Boxe e curativo tipográfico assistido por IA.

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