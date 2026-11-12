Essencial em 5 minutos : 13 Novembro, meia-noite

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13 de novembro de 2026 edição, meia-noite Beirute horário. Leitura: cerca de cinco minutos.Os últimos desenvolvimentos verificados dizem respeito à continuação dos tiroteios no sul do Líbano, aos votos do Parlamento e aos resultados das greves em Gaza. A diplomacia iraniana e os cenários presidenciais franceses complementam este ponto. Os eventos abaixo relatados datam de 11 de novembro e 12: a mudança de data desta edição não os transforma em eventos que ocorreram na sexta-feira.

Líbano Sul: Incêndio relatado em Zawtar al-Sharqiyah

Os bombardeios de artilharia foram relatados na quinta-feira, 12 de novembro, perto de Zawtar al-Sharqiyah. O boletim oficial libanês atribui-os às posições israelitas. Não fornece um balanço humano ou material. Por conseguinte, a ausência de números não permite concluir que não há vítimas. A hora exata do fogo não está estabelecida.

Este relatório é distinto da destruição de casas relatadas na quarta-feira na mesma área. Ele acrescentou às notícias de quinta-feira de greves em Haddatha e Houla. Não está incluído na presente edição nenhum balanço consolidado destas operações, uma vez que não há confirmação suficiente para as reunir na mesma declaração.

O porta-voz da UNIFIL, Kandice Ardiel, descreve as violações diárias no Sul, principalmente atribuídas ao exército israelita: construção de posições e estradas, demolições, ataques aéreos e fogo de artilharia. Estas são as observações que ela fez numa entrevista transmitida esta semana, não a confirmação independente de cada incidente na quinta-feira. O regresso dos habitantes às suas aldeias não significa que as condições de segurança sejam restauradas.

Parlamento: ajuda militar turca aprova votação em plenário

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou o projecto transmitido pelo Decreto 1149 relativo à cooperação financeira militar com a Turquia. Esta decisão vai além da aprovação da comissão. Todavia, não prova a entrega de equipamento, o pagamento já efectuado ou o cumprimento de todas as formalidades de entrada em vigor.

Os instrumentos prevêem um envelope principal de 100 milhões de libras turcas para bens e serviços militares, e um protocolo separado de 3,5 milhões para treinamento, cursos e visitas. Os montantes não devem ser apresentados como dólares. São destinados para fins específicos e têm de ser mobilizados gradualmente, de acordo com dotações e créditos turcos.

O quadro dá prioridade à produção turca. As necessidades libanesas devem ser notificadas e os projectos acordados entre as autoridades. O equipamento não pode ser livremente transferido para terceiros sem acordo escrito de Ancara. A votação de 12 de Novembro mantém-se separada da publicação no Jornal Oficial e das notificações diplomáticas previstas nos textos assinados em 2022 e 2023.

Gaza: onze mortes relatadas durante o dia, incluindo seis em Nasser

A Defesa Civil de Gaza relata 11 pessoas mortas na quinta-feira em ataques e tiros israelenses. Seis destas mortes dizem respeito ao complexo hospitalar Nasser em Khan Yunes. Não se trata, portanto, de um total de onze mortes apenas para o atentado ao hospital.

O Ministério da Saúde de Gaza coloca o ataque após meia-noite no prédio cirúrgico e relata vítimas entre cuidadores, pacientes e seus atendentes. O hospital confirma seis mortes. Estimativas sucessivas de lesões não se somam, pois se relacionam com o mesmo ataque e têm sido relatadas em momentos diferentes.

O exército israelita confirma que atingiu Nasser. Ela afirma ter apontado Mohamed Abu Ismail, que apresenta como comandante da brigada Hamas em Khan Yunes, bem como outros membros do movimento. A sua morte não foi confirmada. Israel acusa o Hamas de usar o complexo como centro de comando; o movimento nega-o. Este alegado uso militar não foi verificado de forma independente.

As outras cinco mortes na avaliação diária foram atribuídas pela ajuda ao fogo ou ataque perto de al-Bureij, Deir al-Balah e Gaza City. Esta contagem continua a ser a da Defesa Civil, não um balanço independente. Alertas localizados não são adicionados uma segunda vez no total.

Irã: Condições postadas, não um acordo com Washington

Em sua entrevista em 11 de novembro, Mohsen Rezaei mantém a recusa de transferir materiais nucleares enriquecidos para fora do Irã. Também ameaça as bases americanas, incluindo algumas na Europa, se forem usadas para novos ataques ao território iraniano. Estas declarações não constituem o anúncio de um ataque já lançado nem uma ameaça indistinta contra toda a Europa.

O líder iraniano faz do fim da guerra no Líbano um elemento das condições avançadas por Teerão. Ele também pediu garantias contra novas greves e se referiu ao levantamento do bloqueio naval e à liberação de bens congelados. Estes são os requisitos de uma parte: nenhum compromisso recíproco acordado por Washington é estabelecido por esta entrevista. Considera-se que as autoridades libanesas não aceitaram um acordo apenas porque um funcionário iraniano o reivindica.

França: Que medidas de inquérito para 2027

A pesquisa Cluster17 realizada em 9 e 10 de novembro, referenciada em 11 pelo Conselho de Pesquisa, testa quatro listas de possíveis candidatos. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon ocupam os dois primeiros lugares em cada um. Entretanto, os resultados dependem da composição da lista submetida aos entrevistados.

Christine Lagarde obteve 14% em uma hipótese em que substituiu Édouard Philippe, mas 8% em outra em que várias personalidades do mesmo espaço político apareceram juntas. Esta diferença não mede uma queda entre duas datas: os cenários pertencem ao mesmo campo de pesquisa. A presença de um nome no questionário não anuncia uma aplicação.

A pesquisa abrangeu 1.164 eleitores registrados e foi realizada on-line por quotas. O número de pessoal necessário varia após a ponderação. As incertezas proíbem transformar uma lacuna de alguns décimos de ponto numa vantagem estabelecida. Estas intenções não prevêem o resultado de 2027 nem os adiamentos de uma segunda ronda.

Capa: Parlamento Libanês, foto de François el Bacha / Libnanews. Data exata de disparo não estabelecida; esta imagem não representa a sessão de 12 de novembro de 2026.

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