Gaza: onze mortes relatadas, Israel confirma greve

A Defesa Civil relatou 11 mortes em 12 de novembro, incluindo seis no Hospital Nasser. Israel confirma o ataque; o destino do chefe do Hamas permanece desconhecido.

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A Defesa Civil de Gaza aumentou o número de pessoas mortas em ataques israelenses e disparou para onze na quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Seis dessas mortes foram registradas no Complexo Hospitalar Nasser em Khan Yunes. Os resultados do dia, portanto, não constituem uma revisão para onze do único bombardeio do hospital.

Desde os primeiros relatos da noite, o exército israelita confirmou que atingiu Nasser. Alega ter visado Mohamed Abu Ismail, apresentado como comandante de brigada do Hamas em Khan Yunes, bem como outros membros do movimento. A sua morte não foi confirmada.

Em Nasser, o departamento cirúrgico foi afetado

Em uma declaração datada de 12 de novembro, o Ministério da Saúde de Gaza colocou o ataque depois da meia-noite e designou o edifício cirúrgico do complexo médico. Relatou seis mortes entre cuidadores, pacientes e seus acompanhantes, incluindo Dr. Rizk Abu Shuaira. O Ministério denuncia um ataque a uma instituição onde os pacientes estão sendo tratados e equipes médicas no trabalho.

De manhã, o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, informou que pelo menos seis pessoas haviam sido mortas e vinte feridas. Ele descreveu danos significativos no departamento cirúrgico. As imagens filmadas no interior mostravam detritos e móveis espalhados nos corredores, fios pendurados em tetos danificados e evacuação de pessoas feridas em macas em corredores congestionados.

Seis óbitos também foram confirmados pelo hospital. O número de lesões relatadas durante as primeiras horas não deve ser somado: dizem respeito ao mesmo ataque, observado em diferentes momentos.

Mortes também no centro e na cidade de Gaza

De acordo com a Defesa Civil, as outras cinco mortes na quinta-feira incluem uma pessoa afetada pelo fogo perto de al-Bureij, uma em um veículo atingido perto de Deir al-Balah e três em Gaza Cidade, incluindo uma mulher. Esta contagem é atribuída à ajuda palestiniana e não é um balanço independente.

Os relatórios palestinos publicados na tarde de 12 de novembro incluíram a morte de Nachaat Fouad Aouad, de 26 anos, em um ataque de drone contra um veículo na rua Al-Baraka, ao sul de Deir al-Balah. Eles também relataram uma greve perto da entrada do Hospital al-Shifa e outra perto do cemitério Jabalia al-Nazla. O exército israelense confirma que atingiu uma pessoa na cidade de Gaza, mas negou ter atingido perto de al-Shifa. Estes relatórios localizados não são adicionados ao balanço global.

Versões opostas sobre o uso hospitalar

O exército israelense acusa Hamas de usar Nasser como centro de comando. O movimento nega qualquer uso militar do complexo. A alegada existência deste centro não pôde ser verificada de forma independente.

O Ministério da Saúde adverte que os ataques aos hospitais reduzem ainda mais a capacidade de saúde disponível no enclave. Solicita a protecção de doentes, pessoal e instalações médicas.

Estes acontecimentos ocorrem quando Israel e o Hamas acusam de violar o cessar-fogo de outubro de 2025. As autoridades sanitárias de Gaza já haviam relatado mais de 1.600 palestinos mortos desde aquele acordo, antes dos últimos elementos na quinta-feira. Essa acumulação não deve ser confundida com as onze mortes relatadas apenas naquele dia.

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