FMI: progresso, mas ainda não acordo bancário

A missão do FMI no Líbano termina com progressos, mas sem uma estratégia bancária acordada. Em 13 de novembro, a equipe de Ernesto Ramirez Rigo solicitou a aplicação da lei de resolução, reembolsos compatíveis com liquidez disponível e respeito pela hierarquia de créditos. A conta de recuperação de depósitos permanece perante o Parlamento. Espera-se que as trocas continuem nas próximas semanas, sem prazos individuais ou financiamento aprovado no final desta visita.

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O FMI registou progressos, mas ainda não chegou a acordo sobre a reestruturação bancária no Líbano. Em sua declaração final de 13 de novembro de 2026, a equipe liderada por Ernesto Ramirez Rigo especificou os pontos restantes. Solicita a aplicação da lei de resolução bancária em todos os casos, reembolsos compatíveis com os recursos disponíveis e respeito pela hierarquia dos créditos. As discussões devem continuar nas próximas semanas.

A missão teve lugar em Beirute de 10 a 13 de Novembro. Alarga os intercâmbios iniciados após a visita de Setembro entre as autoridades libanesas e o Fundo Monetário Internacional. Seu objetivo central continua sendo a estratégia de reestruturação dos bancos e o projeto de lei sobre estabilização financeira e recuperação de depósitos, designado pela sigla inglesa FSDR.

FMI e bancos libaneses: acordo ainda por construir

O balanço publicado na sexta-feira distingue dois níveis de avanço. Os debates contribuíram para clarificar as abordagens previstas pelo Governo e pelo Banco do Líbano. Este trabalho constitui o progresso expressamente reconhecido pela missão. No entanto, não vale a pena aprovar uma estratégia definitiva.

Ernesto Ramirez Rigo afirma que ainda é necessário trabalhar mais para conseguir uma reestruturação eficaz e sustentável. O objectivo é criar um sector bancário forte e resistente. Por conseguinte, o comunicado não apresenta um acordo técnico nem um programa de financiamento aprovado.

Este esclarecimento vem depois das esperanças expressas por Yassine Jaber na abertura das negociações. Em 10 de novembro, o Ministro das Finanças queria um acordo de princípio antes do final da semana. A declaração do FMI permite-nos agora medir os resultados reconhecidos pelas nossas próprias equipas: posições mais bem explicadas, com várias escolhas essenciais ainda por fazer.

A missão não estabelece um novo prazo. Anuncia a continuação do compromisso com as autoridades nas próximas semanas. Essa formulação mantém o processo de negociação aberto, sem garantir sua conclusão em um determinado momento.

A resolução bancária deverá aplicar-se em todos os casos

O primeiro ponto apresentado diz respeito à lei sobre resolução bancária, chamada BRL no comunicado de imprensa. O Fundo solicita a sua aplicação em todos os casos. Considera que este quadro é essencial para a resolução e liquidação dos bancos ao abrigo de regras transparentes e previsíveis.

A resolução refere-se ao tratamento organizado das dificuldades de um banco. A liquidação corresponde à cessação das suas actividades ao abrigo de um procedimento regulamentado. No entanto, o comunicado de imprensa não anuncia qualquer decisão relativa a um banco nomeado. Estabelece um requisito geral para a estratégia que ainda não foi acordada.

Esta insistência diz respeito à aplicação do quadro jurídico, não só à sua existência. Em Setembro, os serviços do FMI congratularam-se com as alterações à Lei de Resolução do Banco. Consideraram-nas um passo importante no sentido de um sistema coerente com as boas práticas internacionais. A mensagem de 13 de Novembro apela agora à aplicação efectiva deste quadro, sem excluir certos casos do processo.

O Fundo articula esta lei com o projecto FSDR, ainda perante o Parlamento, de acordo com a sua declaração. Considera a sua implementação complementar essencial para o restabelecimento da estabilidade financeira e a recuperação máxima dos depósitos. Para o segundo texto, esta implementação permanece subordinada à sua adopção.

Pagar mais, mas com que dinheiro?

O segundo projecto diz respeito aos critérios de reembolso. As discussões ainda precisam determinar como maximizar os retornos aos depositantes. O FMI estabelece várias restrições simultâneas: a liquidez do Banco do Líbano, a liquidez do setor bancário, a sustentabilidade da dívida pública e o restabelecimento da solvência do banco central.

Estes conceitos abrangem diferentes problemas. A liquidez corresponde aos recursos disponíveis para efetuar pagamentos. A solvência diz respeito à capacidade de cobrir responsabilidades. Uma estratégia de reembolso deve, portanto, analisar não só o que pode ser pago imediatamente, mas também o saldo financeiro que permitirá continuar os pagamentos.

A dívida pública acrescenta outro limite. O Fundo solicita que a solução bancária se mantenha compatível com uma trajectória de dívida sustentável. Contudo, o comunicado não especifica a contribuição do Estado nem os recursos a mobilizar. Também não exclui as modalidades de qualquer apoio público.

Para os candidatos, esta etapa não cria uma programação individual. O texto não fixa um limite máximo para o reembolso, uma percentagem de cobrança ou um período de pagamento. Maximizar a recuperação de depósitos é um objetivo de negociação. Esta não é uma garantia anunciada de plena e imediata restituição.

A hierarquia de perdas continua a ser um requisito central

O terceiro ponto diz respeito à distribuição das perdas. O FMI considera essencial que o projecto FSDR respeite a hierarquia da dívida. Esta exigência está explicitamente ligada à protecção máxima dos requerentes.

O princípio tinha sido clarificado durante a missão de Setembro: os depositantes não devem absorver perdas perante accionistas e credores subordinados. Este último detém créditos colocados atrás de outros na ordem de reembolso. Por conseguinte, o requisito diz respeito à ordem em que as perdas são incorridas e não apenas ao montante total a distribuir.

O comunicado de Novembro não apresenta uma repartição numérica entre as partes. Não detalha mais as categorias de depósitos nem o seu tratamento futuro. No entanto, confirma que o cumprimento desta hierarquia continua a ser um critério para o cumprimento das normas internacionais.

As duas questões permanecem inter-relacionadas sem confusão. Determinar quem suporta as perdas permite a atribuição de responsabilidades financeiras. Determinar quais os recursos disponíveis permite organizar reembolsos. A avaliação da Missão revela que as discussões sobre estes dois domínios ainda precisam de ser prosseguidas.

Uma declaração técnica, não uma decisão de financiamento

O FMI esclarece o âmbito institucional do documento. Os resultados de uma missão representam avaliações preliminares dos seus serviços. Não correspondem necessariamente às posições do seu Conselho de Administração. Esta visita não suscitará qualquer discussão perante este Conselho.

Nenhum montante de empréstimo ou calendário de desembolso está incluído na remuneração. A equipa reafirma o seu compromisso de apoiar o Líbano na concepção e execução de um programa de reforma global. Este apoio faz parte das políticas e do mandato do Fundo.

Por conseguinte, as futuras discussões terão de clarificar os critérios de restituição, a aplicação do quadro de resolução e o lugar de diferentes reivindicações na absorção de perdas. O projecto FSDR permanece perante o Parlamento; os intercâmbios técnicos com as autoridades deverão prosseguir nas próximas semanas.

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