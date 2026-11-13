TorNado: 354 detenções, incluindo 23 em França

A Operação TorNado conduziu a 354 detenções, 23 delas em França, de acordo com os resultados anunciados em 12 de Novembro pela Europol e pelo poder judiciário norte-americano. Realizadas de maio de 2025 a outubro de 2026, as investigações ampliam as apreensões de mercados clandestinos. Continuam os procedimentos e as buscas de identificação em vários países.

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A Europol e o Departamento de Justiça dos EUA anunciaram na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, um registro de 354 detenções na Operação TorNado contra o tráfico na web escura. A França tem 23 detenções neste total. As investigações abrangidas por esta avaliação ocorreram entre maio de 2025 e outubro de 2026, portanto, não é uma onda de detenções que ocorreu nesta sexta-feira.

Esta ação internacional visa vendedores e compradores suspeitos de utilizar mercados clandestinos para transações ilegais. Reúne dossiês separados, liderados pelas autoridades nacionais com coordenação internacional. Uma prisão não equivale a uma condenação, e situações judiciais diferem de acordo com os procedimentos.

Tornado: investigações prolongadas após convulsões

O Departamento de Justiça dos EUA explica que os investigadores usaram informações obtidas em operações anteriores contra mercados darknet. O seu objectivo era ligar as contas digitais às pessoas que as utilizavam. As plataformas citadas incluem Archetyp, Boêmia, Nemesis, Reino e Tor2Door.

O registro dos EUA mostra cerca de 5,7 toneladas de drogas apreendidas em todo o mundo, 209 armas de fogo e 38 prensas. De acordo com a mesma autoridade, moeda virtual apreendida e dinheiro representam mais de $234 milhões. Estes montantes constituem um balanço policial anunciado, não uma medida de todo o mercado ilegal.

A França está entre os países em causa

A Europol menciona a Gendarmerie Nacional como um dos serviços participantes. Sua declaração registrou 23 prisões em França e citou uma apreensão de 50 kg de cannabis no país. Estes elementos não permitem atribuir uma infracção específica a cada pessoa detida ou determinar o seu estatuto judicial actual.

A nível europeu, a agência anuncia 950 kg de droga apreendida. Cita anfetaminas na Alemanha, cetamina no Reino Unido e MDMA nos Países Baixos. Seu apoio incluiu análise forense e financeira, bem como intercâmbio de informações para coordenar investigações transversais.

Na Geórgia, encomendas forneceram pistas

Uma declaração da Procuradoria Federal do Distrito Médio da Geórgia, também datada de 12 de novembro, descreve o trabalho realizado em um dos casos. A investigação da conta de vendas da WallstreetBets começou em 2021. Os pacotes interceptados tinham características comuns, que direcionaram investigações para a área de Atlanta.

O Ministério Público informa então sobre a observação das transferências postais, compras controladas e o funcionamento dos meios de comunicação electrónicos. Em maio de 2025, as buscas resultaram na apreensão de aproximadamente 16,7 kg de fentanil, 238 gramas de metanfetamina e 885 gramas de cocaína, segundo a revisão judicial.

Várias pessoas processadas neste caso declararam-se culpadas em 2026. Outros permanecem acusados e gozam da presunção de inocência. O Ministério Público precisa que as audições de sentenças ainda não foram realizadas. Este caso ilustra por que o total internacional inclui procedimentos que começaram em datas diferentes, em vez de apenas uma intervenção simultânea.

Os encerramentos das plataformas não completam investigações

A Europol salienta a fragmentação dos mercados clandestinos e a transferência de actividades para fóruns, lojas individuais ou correios codificados. A agência também descreve a rápida substituição de plataformas desmontadas. Ela matriculou TorNado na continuidade de negócios da RapTor em 2025 e SpecTor em 2023.

O encerramento de um mercado e a identificação dos seus utilizadores são, portanto, duas etapas distintas. Os dados recolhidos podem alimentar-se em vários procedimentos nacionais e depois enfrentar elementos materiais. O Departamento de Justiça dos EUA relata que algumas investigações ainda estão em andamento para identificar pessoas por trás de contas web escuras.

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