Essencial em 5 minutos : 13 Novembro, noite

O FMI regista os progressos registados nas discussões bancárias no Líbano, mas não foi anunciado qualquer acordo final. O governo adota seu plano elétrico, enquanto as negociações com o Qatar continuam. No Sul, greves e tiroteios são relatados em vários locais. Está prevista uma ajuda de aluguer para 2.700 famílias deslocadas em condições. Tarek Bitar continua a instrução no porto de Beirute. No Irão, a AIEA apela ao acesso às suas inspecções. Os factos, os objectivos políticos e as incertezas permanecem distintos.

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O FMI reconhece os progressos nas discussões bancárias no Líbano, sem anunciar acordo. O governo aprovou seu plano elétrico, enquanto as negociações com o Qatar continuaram. No sul, vários ataques e tiros são relatados. A assistência de aluguel é prestada às famílias deslocadas, enquanto Tarek Bitar continua a estudar a explosão do porto.

Esta edição de 5 minutos do essencial reúne informações verificadas de sexta-feira 13 novembro 2026 à noite. Integra a declaração de fim de missão do FMI e os anúncios do Conselho de Ministros. Os relatórios de campo continuam a ser atribuídos, sem um balanço global não confirmado.

Sul do Líbano: Strikes e tiros relatados

O fogo de artilharia israelense foi relatado na sexta-feira nas proximidades de Haddatha, seguido pelo movimento de veículos militares para a cidade. Esta informação vem de uma fonte pública libanesa. A hora exacta dos factos e qualquer avaliação humana ou material não são estabelecidas nas provas disponíveis.

Os relatórios do dia também dizem respeito a dois ataques aéreos sucessivos perto de Khiam e uma operação de detonação em Talousa. Um ataque aéreo também foi relatado a Kfar Tebnit. Estes anúncios não especificam os objectivos exactos e não fornecem um balanço. A ausência de números torna impossível concluir que não há vítimas.

Em Naqoura, foi relatado o lançamento de equipamentos iluminantes sobre a praia. Este relatório não descreve um ataque explosivo. Em Yater, o disparo de uma granada de som por um drone foi relatado sem ferimentos; Esta observação local não constitui uma avaliação global dos incidentes de sexta-feira.

Na frente diplomática, a Presidência anuncia uma reunião de Joseph Aoun com Imran Riza, coordenador humanitário das Nações Unidas no Líbano. As discussões incidiram sobre o Sul e as consultas destinadas a evitar um vazio após o termo do mandato operacional da UNIFIL. Não foi anunciado qualquer acordo sobre um acordo alternativo, a sua composição ou calendário.

Bancos: FMI vê progressos, sem acordo

O Fundo Monetário Internacional emitiu a sua declaração de fim de missão na sexta-feira. A equipe liderada por Ernesto Ramirez Rigo ficou em Beirute de 10 a 13 de novembro. Regista uma clarificação das abordagens do Governo e do Banco do Líbano, mas considera necessário prosseguir os trabalhos de reestruturação bancária.

O FMI apela à aplicação da lei de resolução bancária em todos os casos. Este requisito deve garantir um tratamento transparente e previsível dos estabelecimentos em dificuldade. O comunicado não designa nenhum banco que esteja sujeito a uma decisão de liquidação.

A recuperação dos depósitos permanece no centro das discussões. O Fundo procura reembolsos compatíveis com a liquidez disponível, a solvência do Banco do Líbano e a sustentabilidade da dívida pública. Ele também apelou para o respeito pela hierarquia de reivindicações, a fim de proteger os candidatos tanto quanto possível.

O projeto de lei sobre estabilização financeira e recuperação de depósitos permanece diante do Parlamento. Não é anunciado nenhum montante de empréstimo, calendário de desembolso ou calendário de reembolso individual. Por conseguinte, o balanço técnico não constitui um acordo bancário definitivo nem um programa de financiamento aprovado.

Yassine Jaber tinha apresentado um calendário desejado para os textos e negociações. A declaração do FMI especifica agora o resultado reconhecido pelas suas equipas: progresso, com escolhas fundamentais ainda em aberto. As discussões com as autoridades deverão prosseguir nas próximas semanas.

Eletricidade: um plano adotado, contratos ainda esperados

O governo aprovou seu plano de eletricidade em 13 de novembro. As orientações apresentadas abrangem o gás natural, a produção, as redes e a recolha de facturas. Incluem o transporte de gás para Deir Ammar e o desenvolvimento de energias renováveis.

O ministro da Energia, Joe Saddi, relatou progressos nas discussões com o Qatar sem anunciar um acordo final. As condições contratuais e as datas de entrega continuam a ser especificadas. A adoção do plano não significa que novas capacidades já estejam disponíveis ou que os assinantes tenham imediatamente mais horas de energia.

Outro passo é legal: a Lei n.o 72, publicada no Diário Oficial na sexta-feira, abre 8.950 bilhões de libras para pagar uma parcela dos atrasos das administrações públicas e instituições para a eletricidade no Líbano. Este crédito não é um envelope de construção para centrais eléctricas. A sua publicação não demonstra que os fundos já tenham sido desembolsados à EDL.

Movido: $280 mensais, sujeito a condições

O Ministério dos Assuntos Sociais e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apresentaram um regime de ajuda à renda. Fornece $280 por mês por seis meses para as famílias selecionadas. Sua capacidade anunciada atinge 2.700 famílias.

A primeira fase envolve cerca de 1.800 famílias que vivem nos centros de alojamento. O regime deve, em seguida, estender-se a outras famílias deslocadas, de acordo com os dados disponíveis e as orientações municipais. O anúncio não significa que todas essas famílias já tenham recebido um pagamento.

A selecção tem em conta, nomeadamente, a situação económica, a composição do agregado familiar e a sua vulnerabilidade. A família está à procura de alojamento, que deve ser inspecionado antes do acordo e transferência são finalizados. Este apoio temporário é para o acesso a um aluguer; não substitui a reconstrução de casas danificadas ou destruídas.

Porto de Beirute: audição na investigação

O juiz investigativo Tarek Bitar entrevistou um novo réu na sexta-feira no caso da explosão do porto. Este é o oficial-chefe Roudy F., que foi encarregado pelo exército de inspecionar o hangar número 12 antes da explosão, de acordo com relatórios de uma fonte pública libanesa.

A audiência foi realizada na presença do magistrado Mohammed Saab e advogados dos partidos civis. Os elementos acessíveis não especificam as respostas do membro ou qualquer decisão tomada após o exame.

Este passo faz parte da investigação: não é uma condenação. A investigação visa estabelecer a responsabilidade pela explosão de 4 de agosto de 2020. O novo respondente tem a presunção de inocência.

Irão: A AIEA pede novamente acesso

A Agência Internacional da Energia Atómica insta o Irão a tomar as medidas necessárias para restabelecer as inspecções. Extratos de um relatório confidencial, divulgado nesta sexta-feira por agências internacionais, descrevem as dificuldades contínuas de verificação.

O documento completo não está disponível nos pontos consultados. Por conseguinte, seria incorrecto apresentar as suas conclusões pormenorizadas como uma leitura directa. Nenhum esquema de inspeção aceito por ambas as partes é estabelecido nas informações verificadas para esta edição.

A falta de acesso limita a capacidade de controlo da Agência. Por si só, não prova um desvio de material nuclear. Devem ser fornecidos mais pormenores sobre locais acessíveis, datas das visitas e auditorias efectivas.

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