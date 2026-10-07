Três anos depois, Hezbollah defende 7 de outubro

Três anos após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, Hizbullah continua lendo o evento, apesar das convulsões ocorridas desde então no Líbano. A frente aberta no dia seguinte do sul do Líbano levou a uma grande guerra com Israel, incluindo a morte de Hassan Nasrallah e muitos dos líderes do movimento. Em seu comunicado de aniversário, Hizbullah continua chamando 7 de outubro de um « ato legítimo de resistência » e afirma que suas consequências devem ser avaliadas política e regionalmente.

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Três anos após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, Hizbullah mantém toda a sua leitura do evento. Em um comunicado de imprensa publicado quarta-feira, 7 de outubro de 2026, o partido descreveu a operação como um « ato legítimo de resistência » e alegou que tinha colocado a causa palestina no centro da atenção internacional. Esta declaração veio depois de três anos de profunda agitação no Líbano e no Hezbollah: a abertura da frente sul do Líbano em 8 de outubro de 2023, a guerra com Israel, a morte de Hassan Nasrallah e muitos líderes do movimento, o cessar-fogo de novembro de 2024 e o aumento do debate interno sobre as armas do partido.

Hezbollah defendeu quarta-feira por ocasião do terceiro aniversário do7-OutubroO ataque do Hamas a Israel em 2023. O movimento libanês descreve a operação como « corajoso, qualitativo, natural, justificado » e « um ato legítimo de resistência dada a escala da injustiça ». Três anos após o início de uma sequência que levou Gaza, Líbano e parte da região a um grande confronto, o partido não faz reservas sobre a operação inicial e continua a defender o seu âmbito político.

Esta posição assume uma dimensão particular no Líbano. Em 8 de outubro de 2023, Hezbollah abriu uma frente do Sul, que foi descrita como apoio militar para Gaza. As trocas de fogo com Israel continuaram por quase um ano antes de uma grande escalada no outono de 2024. O conflito afetou diretamente grandes regiões libanesas, causando destruição extensa e deslocamento em massa, enquanto Hizbullah perdeu uma parte significativa de seu comando. O secretário-geral do movimento, Hassan Nasrallah, foi morto em 27 de setembro de 2024 em uma greve israelense nos subúrbios do sul de Beirute.

Hezbollah defende o registro político de 7 de outubro

Em seu comunicado de quarta-feira, Hizbullah afirma que as consequências de 7 de outubro não podem ser avaliadas apenas através da proporção de forças militares ou da magnitude da destruição registrada nos últimos três anos. O partido acredita que a operação causou um choque global e colocou a questão palestiniana na vanguarda, enquanto, em sua opinião, pode ser marginalizada pelas transformações diplomáticas em curso no Oriente Médio. Assim, pede para medir o evento através de seus efeitos políticos, legais e regionais, em vez de apenas através da superioridade militar israelense.

Desta forma, o movimento responde às críticas sobre o custo considerável dos confrontos ocorridos desde outubro de 2023. Ele rejeita o que ele descreve como os « gritos » em torno da destruição e perda humana e material, para o qual ele atribui responsabilidade a Israel. Este argumento diz directamente respeito ao debate libanês: desde a guerra, vários opositores políticos do Hezbollah acusam-no de ter aberto a frente de 8 de Outubro sem uma decisão do Estado e, assim, expôs o país a um confronto cujas consequências continuam a pesar sobre o Sul e outras regiões.

No entanto, em seu comunicado de aniversário, Hizbullah não retorna à sua própria decisão de entrar em confronto a partir do território libanês. Ele concentrou as suas observações na legitimidade que atribuiu à operação palestiniana e nos efeitos que teria tido a nível internacional. Esta continuidade é politicamente significativa três anos depois, enquanto a questão do monopólio das armas e da decisão sobre a guerra e a paz se tornou uma das principais questões institucionais no Líbano.

Três anos que mudaram profundamente o Hezbollah

Entre 7 de outubro de 2023 e o comunicado de imprensa de quarta-feira, Hezbollah passou pelo período militar mais difícil de sua história recente. Depois de meses de confrontos limitados mas diários na fronteira, Israel intensificou suas operações em setembro de 2024. Vários líderes militares do movimento foram mortos antes da greve de 27 de setembro contra Hassan Nasrallah. Israel então lançou operações terrestres no sul do Líbano, enquanto suas greves se estenderam para Bekaa, os subúrbios do sul de Beirute e outras áreas.

As hostilidades chegaram a um ponto de viragem com a entrada em vigor, em 27 de novembro de 2024, de um acordo de cessação de hostilidades baseado, nomeadamente, na Resolução 1701 do Conselho de Segurança. Os acordos previam o destacamento do exército libanês ao sul do rio Litani e a retirada das forças israelitas dos territórios libaneses ocupados durante as operações. A questão da aplicação deste acordo, as posições ainda ocupadas por Israel e a autoridade estatal eficaz no Sul do Líbano continuaram então a alimentar as tensões.

Estes desenvolvimentos deslocaram também o debate político interno. A questão já não é apenas o papel regional do Hezbollah ou o seu apoio a Gaza. Agora, centra-se directamente no futuro do seu arsenal e na capacidade do Estado libanês de exercer apenas a sua autoridade militar. Os opositores do movimento consideram que a experiência aberta em 8 de outubro de 2023 demonstra a necessidade de reservar às instituições constitucionais qualquer decisão relativa à guerra. O Hezbollah continua a defender o princípio da « resistência » contra Israel.

Gaza e as mobilizações internacionais destacaram

O Hezbollah afirma ainda que o dia 7 de Outubro colocou a Palestina no debate internacional há muito tempo. Para apoiar esta leitura, ele cita manifestações em várias capitais ocidentais e movimentos de protesto que surgiram nas universidades desde o início da guerra em Gaza. Segundo o partido, essas mobilizações mostram que os eventos lançados em outubro de 2023 despertaram solidariedade internacional com os palestinos e provocaram um protesto contra a condução da guerra israelense.

Em sua declaração, o movimento usa o termo « genocídio » para descrever as operações de Israel em Gaza e se refere especificamente a mulheres e crianças mortas. Ele afirma que três anos de guerra não permitiram que Israel resolvesse a questão de Gaza em seu benefício ou para determinar seu futuro político definitivamente. O Hezbollah argumenta também que Israel não conseguiu eliminar nem o Hamas nem outras facções palestinianas e que não conseguiu converter a sua superioridade militar em estabilidade duradoura.

Esta leitura é um dos principais argumentos do comunicado. Para o Hezbollah, o custo humano e material de Gaza não significa que os objetivos políticos atribuídos a 7 de outubro tenham desaparecido. Pelo contrário, o partido considera que a persistência da questão palestiniana nas relações internacionais e a sobrevivência dos movimentos armados palestinianos impedem Israel de transformar os seus resultados militares numa vitória estratégica definitiva.

A padronização árabe permanece no cerne do argumento

Hezbollah também atribui 7 de outubro um efeito direto sobre os planos de normalização entre Israel e vários países árabes. Antes do ataque ao Hamas, a possibilidade de aproximação entre Israel e a Arábia Saudita era uma parte importante das discussões diplomáticas regionais. O partido considerou que esta dinâmica ameaçava marginalizar a questão palestina e descreveu o processo iniciado na época como um caminho « defatitista », conduzido de acordo com a vontade de Israel e seu apoio internacional.

De acordo com esta leitura, o ataque do Hamas teria perturbado esta trajetória, impondo novamente a questão palestiniana nos cálculos dos governos da região. O Hezbollah apresenta esse efeito como um dos resultados políticos duradouros de 7 de outubro. Não mede a operação apenas através da situação militar na Faixa de Gaza, mas também através das transformações que provocou nas relações entre Israel, os Estados árabes e as potências ocidentais.

Uma declaração que ressoa diretamente no Líbano

No Líbano, esta defesa de 7 de outubro vem enquanto o país continua a gerir as consequências da guerra na sua fronteira sul. A destruição nas aldeias fronteiriças, as necessidades de reconstrução, o destacamento do exército, as violações israelitas e a questão dos territórios ainda ocupados continuam ligadas ao acordo pós-guerra. Além destas questões, as armas do Hezbollah tornaram-se um dos principais pontos de confronto entre as forças políticas libanesas.

O comunicado do Hezbollah não desenvolve estas consequências internas, mas dá um significado especial à sua mensagem. Três anos depois de decidir abrir uma frente de apoio em Gaza, o movimento continua a considerar o evento que desencadeou essa sequência como um ato legítimo cujos resultados devem ser avaliados a longo prazo. Recusa assim o argumento de que as perdas sofridas por Gaza, Hezbollah ou Líbano seriam suficientes para invalidar politicamente a escolha inicial do Hamas.

Esta posição surge num momento em que o debate libanês se centra precisamente nas lições a retirar destes três anos. Para Hezbollah, 7 de outubro impediu a eliminação da questão palestina e frustrou a normalização regional com Israel. Para os seus opositores no Líbano, as consequências da guerra reforçaram, em vez disso, a necessidade de colocar armas e decisões militares sob a autoridade exclusiva do Estado. O comunicado de imprensa de quarta-feira confirma que Hizbullah, apesar das perdas sofridas desde outubro de 2023 e das transformações da cena libanesa, não mudou sua leitura fundamental do evento.