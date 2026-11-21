Em Abuja, a Confederação Africana de Futebol aprovou a criação de uma CAN feminina U-17 e abriu as nomeações para sediar a primeira edição.

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A Confederação Africana de Futebol aprovou em 21 de novembro em Abuja, Nigéria, a criação de uma Copa Africana de Mulheres Sub-17 Nações. Seu Comitê Executivo também deu luz verde a uma chamada para as federações que desejam sediar a primeira edição. O CAF não anunciou o país anfitrião, a data ou o número de equipes que participarão.

Um torneio continental separado dos playoffs mundiais

O CAF tinha mencionado a viabilidade de tal concurso durante o ano. A decisão de Abuja move o projeto para a fase organizacional: associações de membros poderão concorrer ao torneio. A Confederação quer oferecer aos jovens jogadores mais jogos internacionais e dar às federações uma competição continental específica para esta categoria etária.

Seleções de mulheres africanas com menos de 17 anos já estavam competindo pela Copa do Mundo FIFA. Para a edição de 2026, organizada pelo Marrocos, o CAF anunciou 31 seleções abertas e três rodadas de eliminação direta em partidas de ida e volta. Quatro lugares foram jogados no campo, além de Marrocos como um país organizador. A nova CAN é uma competição separada: o comunicado de imprensa não diz se alguma vez será utilizado para atribuir lugares ao mundo.

Nigéria, primeiro campeão mundial africano na categoria

Quatro dos cinco representantes do continente chegaram à oitava final, uma primeira de acordo com o CAF: Nigéria, Gana, Marrocos e Quênia. A Nigéria venceu a final em 7 de novembro em Rabat, vencendo o Japão por 2-1. De acordo com a FIFA, nenhuma seleção africana ainda havia vencido este torneio.

Entre idosos, uma chamada separada para 2028

No mesmo comunicado de imprensa, o Comitê Executivo abriu outro procedimento, dedicado à CAN de Mulheres Idosas de 2028. As associações que se candidatam à adesão à organização têm três semanas para arquivar junto do Secretariado da CAF. O torneio está marcado para março e abril de 2028, e seus playoffs deverão começar em abril de 2027. O prazo de inscrição e datas não se relacionam com o novo torneio júnior.

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