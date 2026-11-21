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Um formulário de alerta não substitui uma chamada de emergência quando uma criança está em perigo. 112 é urgente, as Forças de Segurança Interna têm um escritório especializado e Himaya oferece um formulário de 48 horas de resposta. Os pais e os professores também dispõem de recursos de prevenção separados.

Chantagem online: não espere por uma resposta do formulário

Quando uma criança mostra uma mensagem perturbadora, o primeiro passo é ouvi – lo e ajudá – lo a avisar um adulto de confiança. Em caso de chantagem, as Forças de Segurança Interna recomendam não ceder aos pedidos e relatar os fatos. Uma indicação à plataforma pode complementar esta abordagem; não substitui uma indicação às autoridades se a criança estiver em perigo.

É possível registrar o nome da conta, endereço do perfil, dia e hora, sem republicar o conteúdo ou circulando-o em um grupo de mensagens. Se um conteúdo íntimo envolvendo um menor estiver envolvido, não o baixe ou transfira. As autoridades podem indicar como comunicar a situação sem divulgar o conteúdo.

Na prática: que contacto escolher no Líbano? Perigo imediato: 112. Ligue para as Forças de Segurança Interna sem esperar por uma resposta online.

Ligue para as Forças de Segurança Interna sem esperar por uma resposta online. Cantar, Ameaçar ou Crime Online: gabinete de Crimes Cibernéticos das Forças de Segurança Interna, 01 293 293 , ouformulário de comunicação oficial « بلNo guia consultado não é anunciado o tempo de retorno.

gabinete de Crimes Cibernéticos das Forças de Segurança Interna, , ouformulário de comunicação oficial « بلNo guia consultado não é anunciado o tempo de retorno. Falar de preocupação ou procurar aconselhamento sem urgência: forma de ajuda online HimayaA associação anuncia uma resposta no prazo de 48 horas após a expedição, e não uma intervenção nesse prazo. Mostra o 03 414 964 para denunciar abusos.

forma de ajuda online HimayaA associação anuncia uma resposta no prazo de 48 horas após a expedição, e não uma intervenção nesse prazo. Mostra o para denunciar abusos. Prepare uma discussão ou sessão: portal E-AmaneDaleela, UNICEF Líbano jogo e guia de animação. Contatos verificados em 21 de novembro de 2026.

Recursos para uso familiar e em sala de aula

O portal E-Aman da Autoridade Reguladora de Telecomunicações distingue espaços para pais, jovens e professores. A versão atual foi anunciada em 9 de março de 2026; uma versão árabe do programa já existia em março de 2013. Entre outras coisas, o site propõe falar sobre compartilhar informações pessoais e concordar em um adulto para mostrar uma mensagem perturbadora. Para uma sessão de aula, os professores podem começar a partir de exemplos ficcionais e trabalhar sobre esses reflexos sem pedir aos alunos para contar um incidente pessoal.

UNICEF Líbano também oferece Daleela, um jogo para crianças de 8-12 anos. Um capítulo foca nas escolhas on-line, identidade digital e reconhecimento de conteúdo arriscado, especialmente em jogos. A UNICEF indica que funciona offline uma vez instalada, que existe em árabe com narrativa, bem como em inglês e francês, e fornece um guia gratuito para professores e palestrantes. O arquivo UNICEF fornece acesso à versão Android. O guia oferece sessões de 90 minutos e adaptações de 50 minutos.

A campanha e o projeto de lei seguem dois caminhos

Em 20 de Novembro, o Ministério da Informação apresentou um programa de prevenção e um documentário para pais e crianças. Anunciou a sua divulgação nas redes sociais e nos meios de comunicação públicos e privados, sem especificar um calendário pelos meios de comunicação social no seu comunicado de imprensa. O noticiário não anuncia um novo serviço de reportagem.

A Comissão Nacional dos Direitos do Homem emitiu, em 15 de Novembro, uma proposta separada destinada a reforçar a protecção dos menores no ambiente digital. Segundo o seu parecer, o texto foi registado em 16 de Setembro e transmitido ao Governo em 23 de Setembro. O parecer não é válido para votação ou entrada em vigor.

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