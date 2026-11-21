Um formulário de alerta não substitui uma chamada de emergência quando uma criança está em perigo. 112 é urgente, as Forças de Segurança Interna têm um escritório especializado e Himaya oferece um formulário de 48 horas de resposta. Os pais e os professores também dispõem de recursos de prevenção separados.
Chantagem online: não espere por uma resposta do formulário
Quando uma criança mostra uma mensagem perturbadora, o primeiro passo é ouvi – lo e ajudá – lo a avisar um adulto de confiança. Em caso de chantagem, as Forças de Segurança Interna recomendam não ceder aos pedidos e relatar os fatos. Uma indicação à plataforma pode complementar esta abordagem; não substitui uma indicação às autoridades se a criança estiver em perigo.
É possível registrar o nome da conta, endereço do perfil, dia e hora, sem republicar o conteúdo ou circulando-o em um grupo de mensagens. Se um conteúdo íntimo envolvendo um menor estiver envolvido, não o baixe ou transfira. As autoridades podem indicar como comunicar a situação sem divulgar o conteúdo.
Recursos para uso familiar e em sala de aula
O portal E-Aman da Autoridade Reguladora de Telecomunicações distingue espaços para pais, jovens e professores. A versão atual foi anunciada em 9 de março de 2026; uma versão árabe do programa já existia em março de 2013. Entre outras coisas, o site propõe falar sobre compartilhar informações pessoais e concordar em um adulto para mostrar uma mensagem perturbadora. Para uma sessão de aula, os professores podem começar a partir de exemplos ficcionais e trabalhar sobre esses reflexos sem pedir aos alunos para contar um incidente pessoal.
UNICEF Líbano também oferece Daleela, um jogo para crianças de 8-12 anos. Um capítulo foca nas escolhas on-line, identidade digital e reconhecimento de conteúdo arriscado, especialmente em jogos. A UNICEF indica que funciona offline uma vez instalada, que existe em árabe com narrativa, bem como em inglês e francês, e fornece um guia gratuito para professores e palestrantes. O arquivo UNICEF fornece acesso à versão Android. O guia oferece sessões de 90 minutos e adaptações de 50 minutos.
A campanha e o projeto de lei seguem dois caminhos
Em 20 de Novembro, o Ministério da Informação apresentou um programa de prevenção e um documentário para pais e crianças. Anunciou a sua divulgação nas redes sociais e nos meios de comunicação públicos e privados, sem especificar um calendário pelos meios de comunicação social no seu comunicado de imprensa. O noticiário não anuncia um novo serviço de reportagem.
A Comissão Nacional dos Direitos do Homem emitiu, em 15 de Novembro, uma proposta separada destinada a reforçar a protecção dos menores no ambiente digital. Segundo o seu parecer, o texto foi registado em 16 de Setembro e transmitido ao Governo em 23 de Setembro. O parecer não é válido para votação ou entrada em vigor.
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