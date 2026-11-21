Angham wa Salam está programado para reunir 120 jovens e propor 17 canções em 24 de novembro em Beirute. O concerto está aberto ao público após a inscrição, sujeito à disponibilidade de assentos. O Coro Nacional Fayha descreve uma obra de ensaios regionais e depois comuns, para preparar um único conjunto para várias vozes.

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O coro Angham wa Salam está programado para reunir 120 jovens de diferentes regiões do Líbano na terça-feira, 24 de novembro, em Beirute. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) anuncia 17 músicas e uma noite pública de inscrição. Por trás desta reunião, o Coro Nacional Fayha experimentou uma maneira de montar um conjunto em todo o país: repetir perto de casa antes de encontrar os outros cantores.

Quatro regiões para preparar um coro comum

O Coro Nacional Fayha descreve ensaios em quatro regiões: Norte, Sul, Bekaa e Monte Líbano. No projeto documentado pelo parceiro, os grupos se reuniam uma vez por mês para um ensaio comum. O coro também relatou cinco concertos ao redor do Líbano no mesmo projeto. O anúncio de terça-feira não especifica se a equipe tomou o mesmo calendário para preparar a noite.

O modelo possibilita distinguir dois momentos do trabalho. O grupo local pode aprender a letra e preparar sua parte. Em ensaios comuns, os coristas podem ouvir como esta parte se mistura com outras vozes, ajustar partidas e trabalhar o equilíbrio juntos. Assim, o projecto procurou tornar o encontro entre regiões uma prática regular, em vez de um primeiro contacto no palco.

Angham wa Salam não nasceu com esta noite. O PNUD já estava apresentando o coro em maio de 2022, após cinco meses de preparação de acordo com sua apresentação do tempo. Em novembro de 2026, anunciou novamente jovens de diferentes regiões. Não há nada para estabelecer que eles são os mesmos cantores. O programa explica que pretende incentivar o intercâmbio entre eles; os números anunciados descrevem a participação prevista, e não um efeito medido na coesão social.

Um concerto aberto ao público em Cantari

A noite é anunciada das 19h às 21h, hora de Beirute, na Primeira Igreja Evangélica Armênia, na Rua México, no distrito de Cantari. O PNUD convida o público a preencher seu formulário de registro e especifica que o espaço é limitado. O anúncio não especifica a taxa ou lista de músicas.

O PNUD está a tomar esta iniciativa com o Coro Nacional Fayha. O governo alemão financia-o através do Banco de Desenvolvimento KfW.

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