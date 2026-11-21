5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 2004,Palavra de Bahebakdeu seu nome a um álbum de nove canções de Yuri Markadi. Em novembro de 2026, cantora libanesaLeh Kida, um single árabe egípcio construído em torno de uma cena de café. A canção tem sucessoBakkirlançado em junho.

Uma declaração de amor a uma pergunta

Datas de catálogoPalavra de Bahebakde 17 de Agosto de 2004. O título diz amor à primeira pessoa, com sua intensidade para apenas decoração. Vinte e dois anos depois,Leh Kidafaz uma pergunta familiar, que pode ser traduzida como « Por que assim? ». O single, lançado em 11 de novembro sob o crédito fonográfico Hu Management, contém apenas uma faixa de cerca de dois minutos.

Para esta canção ele escreveu e compôs, Markadi diz que saiu com uma nota ouvida em um café popular no Egito. Ele fez desta troca o ponto de partida de uma narrativa em dialeto egípcio, em um ritmo emprestado do hip hop. Ele disse que tinha escolhido uma voz mais séria, que ele já estava usando para seu trabalho de voz de publicidade off. Esta escolha dá um ponto de comparação com suas canções românticas, sem fazer o novo single uma ruptura com todo o seu repertório.

Da memória da família à história do café

O vídeo foi apresentado durante seu lançamento como filmado no bairro Khan al-Khalili do Cairo. A cena do café dá à canção um cenário preciso. O nome da atriz Nelly Karim é usado como referência; o registro da canção créditos Markadi sozinho como intérprete, não uma dupla.

Em 22 de junho, o cantor já havia publicadoBakkirEle apresenta esta peça como um tributo ao seu pai. Os dois títulos de 2026 não contam a mesma coisa: uma parte de uma história familiar, a outra parte de uma conversa apreendida em um café. O cantor apresentaLeh Kidacomo primeiro título de seu projeto de álbum. O single foi lançado, mas o catálogo consultado não dá uma data de lançamento para o álbum.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews