Aoun denuncia alarme econômico

Na quarta-feira, Joseph Aoun denunciou tentativas de « politizar » e « exagerar » a situação econômica, notadamente por medos de um aumento do dólar e um retorno à crise de 2019. A estabilidade monetária dá peso a uma parte do seu aviso. Mas não resume o estado da economia: a inflação permanece alta apesar da dólarização, o Estado está à procura de novas receitas e a reestruturação bancária necessária para um acordo com o FMI permanece inacabada.

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O presidente Joseph Aoun denunciou na quarta-feira, 7 de outubro de 2026, tentativas de « politicar » e « exagerar » a situação econômica do Líbano, nomeadamente por medos de um aumento do dólar e uma nova crise comparável à de 2019. O Chefe de Estado pode confiar na estabilidade monetária real, com o dólar permanecendo em torno de £89.500. Mas seu aviso vem em uma economia que ainda enfrenta alta inflação, apesar de sua dólarização, aumento da pressão fiscal, dificuldades financeiras do estado e ainda incompleta reestruturação bancária. Todos estes elementos distinguem os rumores alarmistas das preocupações económicas bem fundamentadas.

O Presidente Joseph Aoun advertiu quarta-feira contra o que considera ser uma instrumentalização política da situação económica. Em particular, ele mencionou discussões sobre um possível aumento do dólar e comparações com a crise desencadeada em 2019. Segundo ele, esses discursos visam criar confusão e marginalizar esforços para colocar o Líbano de volta no caminho da recuperação.

Aoun apelou à cooperação face às dificuldades económicas, recordando que não dizem respeito apenas ao Líbano. Salientou igualmente as medidas tomadas pelo Banco do Líbano e pelo Ministério das Finanças para manter a estabilidade monetária. Por último, o Presidente considerou que décadas de corrupção e má gestão não podiam ser eliminadas rapidamente, assegurando simultaneamente que as autoridades estavam a trabalhar para combater a corrupção, desenvolver a administração digital e melhorar o funcionamento das instituições públicas.

Aoun defende a estabilidade do dólar

O principal argumento por trás do discurso presidencial é a estabilidade cambial. Depois de vários anos de colapso da libra, o dólar vem evoluindo por muito tempo em torno de £89.500. Por conseguinte, o Líbano não vive actualmente a espiral monetária que marcou os primeiros anos da crise, quando a depreciação da moeda alimentava os aumentos de preços e a perda de confiança quase diariamente.

Os rumores de um iminente aumento do dólar sem elementos concretos podem ter consequências neste contexto. O trauma monetário permanece profundo. Um aumento súbito da procura de moedas causadas pelo medo pode criar tensão adicional no mercado e alimentar as expectativas que as autoridades estão a tentar evitar.

O apelo de Joseph Aoun para não transformar todas as preocupações em um anúncio de um novo colapso comparável a 2019 é, portanto, baseado em uma diferença real entre os dois períodos. O Banco do Líbano tem mais controle sobre a liquidez em livros e o mercado cambial não está experimentando os movimentos desordenados observados durante os anos mais agudos da crise nesta fase.

Mas o problema começa quando a estabilidade do dólar implicitamente se torna sinônimo de estabilidade econômica. Ambas as realidades já não coincidem no Líbano.

Alta inflação apesar da dólarização

A economia libanesa tem sido fortemente dolarizada desde o colapso da libra. Grande parte do preço, aluguel, serviços e transações são agora diretamente expressos em dólares ou indexados à moeda dos EUA. Isso reduziu uma das principais fontes de instabilidade de preços: as mudanças diárias na taxa de câmbio.

No entanto, a inflação continua elevada. De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, os preços no consumidor aumentaram16.66 % superior a um ano em agosto de 2026Por seu lado, o Banco Mundial prevê uma inflação média de cerca de17,5% em todo o ano 2026.

Este fenómeno é particularmente importante para apreciar as observações do Presidente. Uma inflação próxima de 17% em uma economia já em grande parte do dólar não pode ser explicada por uma nova queda na libra. Reflete outras tensões: aumento dos custos, perturbações relacionadas com a guerra, energia, transporte, importações e aumentos de preços para alguns serviços produzidos localmente.

Para os domicílios, a diferença é importante, mas o resultado permanece concreto. O dólar pode permanecer em £89.500, enquanto uma cesta de bens e serviços continua a custar mais. Uma família cuja renda em dólares ou libras convertidas não aumenta na mesma taxa, portanto, perde o poder de compra apesar da estabilidade monetária.

Este é um dos limites do discurso tranquilizador de Joseph Aoun. Rumores sobre uma explosão do dólar podem ser infundados sem preocupações de custo de vida.

Impostos também combustíveis mal-estar económico

O Presidente também apelou para que as dificuldades libanesas fossem colocadas num ambiente económico global complicado. Mas parte da pressão sobre as famílias vem diretamente das necessidades financeiras do Estado libanês. Há vários anos que tenta reconstruir as suas receitas após o colapso da cobrança de impostos e o valor real das taxas durante a crise.

Esta recuperação das receitas exige uma reavaliação dos impostos, direitos, taxas administrativas e tarifas públicas. O Governo previu igualmente um aumento do IVA de 11% para 12%, a fim de financiar, nomeadamente, as despesas adicionais relacionadas com as remunerações e pensões do sector público.

Para o Estado, estas medidas respondem a uma verdadeira restrição. Os funcionários públicos perderam muito do seu poder de compra desde 2019, os governos carecem de recursos e os serviços públicos precisam de ser financiados. A guerra acrescentou necessidades consideráveis de reconstrução, assistência às populações deslocadas e reabilitação de infra-estruturas.

No entanto, para as famílias e para as empresas, estas taxas representam um encargo adicional. Uma política destinada a restabelecer as finanças públicas pode, por conseguinte, ser economicamente necessária, aumentando simultaneamente a percepção do aumento dos custos de vida a curto prazo.

Este fato dificulta a acusação geral de « exageração ». Parte do descontentamento não se baseia em rumores sobre o dólar, mas em gastos realmente mais elevados.

O próprio Estado permanece financeiramente limitado

Joseph Aoun admite que décadas de corrupção e má administração não podem ser eliminadas rapidamente. Este é provavelmente o ponto mais importante do seu diagnóstico, uma vez que o próprio estado continua a ser um dos jogadores mais frágeis da economia.

O Líbano está em incumprimento na sua dívida soberana desde 2020. Não tem acesso normal aos mercados internacionais para financiar as suas necessidades. A dívida pública continua a ser considerada insustentável e a sua reestruturação não está concluída. Nestas circunstâncias, qualquer aumento sustentado das despesas deve ser compensado por novas receitas, assistência externa ou poupanças noutras rubricas orçamentais.

A guerra tem complicado ainda mais esta equação. O país deve reconstruir a habitação e as infra-estruturas, apoiar as regiões afectadas e financiar as instituições públicas, enquanto a economia foi mais uma vez fortemente afectada pelas hostilidades. O Banco Mundial prevê uma contracção significativa da actividade em 2026.

A prudência fiscal defendida pelo governo e pelas instituições internacionais evita mais fugas financeiras. No entanto, significa que o Estado tem poucos meios para aliviar as dificuldades encontradas pelos domicílios.

A crise de 2019 ainda não está resolvida

Outra dificuldade é a comparação utilizada por Joseph Aoun com 2019. O Líbano não se vê hoje confrontado com o mesmo mecanismo de colapso monetário. Mas a crise iniciada em 2019 nunca foi completamente resolvida.

O sistema bancário continua a ser totalmente reestruturado, sem qualquer nova distribuição definitiva das perdas acumuladas. Os depositantes continuam a sofrer as consequências do colapso, enquanto a questão da devolução dos depósitos continua ligada ao tratamento das perdas pelo Banco do Líbano e pelos bancos comerciais.

O país ainda não tem um programa completo com o Fundo Monetário Internacional, mais de quatro anos após o acordo preliminar celebrado em abril de 2022. O FMI continua a exigir uma reestruturação credível do sector bancário, uma distribuição de perdas em conformidade com a hierarquia dos credores, uma estratégia de depósitos e um quadro para tornar a dívida pública sustentável.

Esta situação torna paradoxal a fórmula presidencial sobre o risco de uma crise « semelhante a 2019 ». Não é necessário iniciar uma nova crise idêntica, uma vez que vários componentes essenciais da crise em 2019 continuam por resolver.

Os bancos continuam a ser um dos principais intervenientes no bloqueio

O sector bancário é uma das principais áreas de confronto em torno destas reformas. Desde o início da crise, a Associação dos Bancos do Líbano e várias instituições têm desafiado planos para atribuir perdas que poderiam impor uma contribuição significativa aos bancos e seus acionistas.

Os bancos destacam a responsabilidade do Estado e do Banco do Líbano em acumular perdas e defender mecanismos para mobilizar ainda mais recursos públicos ou ativos para reembolsar depositantes. Pelo contrário, o FMI insiste em que as perdas sejam suportadas, em primeiro lugar, por accionistas e credores de nível inferior antes de serem transferidos para depositantes.

Este conflito contribuiu para abrandar a reestruturação financeira. No entanto, seria incorreto atribuir apenas aos bancos a não conclusão de um programa com o FMI até agora. O Governo, o Parlamento, o Banco do Líbano e as várias forças políticas estiveram também envolvidos em vários anos de desacordo e atrasos.

Mas a resistência do setor bancário à alocação de perdas é um elemento central do caso. Mostram acima de tudo que o principal problema financeiro herdado de 2019 permanece em aberto, enquanto o Presidente chama para não dramatizar a situação atual.

Distinguem rumores de dificuldades reais

O aviso de Joseph Aoun, portanto, contém duas mensagens que devem ser distinguidas. O primeiro diz respeito aos rumores monetários. Na ausência de evidências que mostrem um iminente aumento do dólar, anunciar o certo retorno de um colapso comparável ao de 2019 pode efetivamente alimentar medo e especulação desnecessários.

A segunda mensagem é mais problemática para estender esta crítica a todas as preocupações económicas. A inflação está próxima de 17%, as dificuldades fiscais do governo, a pressão fiscal, os bancos fracos, os registos de depósitos e a persistente falta de acordo com o FMI são realidades económicas mensuráveis.

Assim, o Líbano de 2026 apresenta um paradoxo que não pode ser compreendido apenas pela taxa de câmbio. A moeda é estável, mas os preços estão a subir. O Estado está a melhorar as suas receitas, mas deve aumentar certas taxas para financiar as suas necessidades. O sistema bancário funciona parcialmente, mas a sua reestruturação continua incompleta. As autoridades estão a falar de recuperação, mas a guerra voltou a afectar gravemente a actividade.

Ao não « exagerar » a situação, Joseph Aoun procura proteger a difícil estabilidade monetária e evitar uma nova crise de confiança. No entanto, o seu discurso será confrontado com os dados dos próximos meses: a evolução dos preços, a pressão fiscal, a capacidade do Estado para financiar as suas obrigações e, sobretudo, as questões bancárias avançadas com o FMI. É sobre estes resultados, mais do que sobre a manutenção do dólar no seu nível actual, que a realidade da recuperação económica invocada pelo Presidente pode ser medida.

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