O comando militar dos EUA afirma ter detido o navio Pacific Archer na quinta-feira, 26 de novembro, no Golfo de Omã. Segundo ele, o navio sob a bandeira de Palau tinha deixado Bandar Abbas apesar do bloqueio americano. O comando indica que a tripulação civil não foi ferida. O estado do navio ainda não foi confirmado.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O comando militar dos EUA afirma ter detido o navio Pacific Archer na quinta-feira, 26 de novembro, no Golfo de Omã. Segundo ele, o navio sob a bandeira de Palau tinha deixado Bandar Abbas apesar do bloqueio americano. O comando indica que a tripulação civil não foi ferida. O estado do navio ainda não foi confirmado.

O comando militar americano para o Oriente Médio (CENTCOM) anunciou sexta-feira 27 de novembro que tinha parado no dia anteriorPacific Archer, um navio mercante sob a bandeira de Palau. De acordo com sua declaração, o porta-aviões deixou o porto iraniano de Bandar Abbas e continuou sua rota apesar de vários avisos americanos. O comando atribuiu imobilização a um ataque americano no Golfo de Omã.

O CENTCOM afirma que a tripulação civil não foi ferida. Ele não deu o número de marinheiros a bordo, a natureza da carga, ou informações sobre qualquer operação de assistência. A extensão do dano e o destino do navio após a greve não foram confirmados de forma independente.

O bloqueio dos portos iranianos continua

O comando dos EUA afirma ter desviado 158 navios mercantes e detido seis deles, que, segundo ele, se recusaram a obedecer. Estes valores derivam do balanço da operação nos EUA. Não descrevem todo o tráfego marítimo na região. Em 7 de Novembro, a CENTCOM anunciou já uma intervenção contra o navio de cargaHudano Golfo de Omã.

O levantamento do bloqueio é uma das condições apresentadas por Teerão para retomar as negociações com os Estados Unidos. O anúncio americano sobre oPacific Archernão relata qualquer alteração na aplicação do embargo. Também não basta estabelecer que o navio transportava petróleo: trata-se de um navio a granel, e o comunicado de imprensa não especifica o que transportava.

Perturbações ultrapassam o Golfo de Omã sozinho

Em sua revisão anual publicada em 26 de novembro, a ONU prevê uma estagnação do comércio marítimo mundial em 2026, após um aumento de 1,9% em 2025. O organismo atribui esta desaceleração a várias perturbações simultâneas, incluindo no Estreito de Ormuz, no Mar Vermelho, no Mar Negro e no Canal do Panamá. Observa viagens mais longas, custos de combustível mais elevados e mais incerteza para as transportadoras. Esta é uma projeção anual, não uma estimativa do impacto da greve sobre oPacific Archer.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews