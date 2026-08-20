Sul do Líbano: A fórmula Berri pode desbloquear a retirada?

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Nabih Berri propõe uma sequência precisa para quebrar o impasse no Sul: parar as operações israelenses, retirar Israel para a fronteira internacional, e imediatamente implantar o exército libanês, que se tornará a única força armada ao sul do Litani. Esta fórmula coloca Washington no centro do esquema, mas enfrenta a recusa repetida de vários funcionários israelenses em considerar uma retirada sem o desarmamento prévio do Hezbollah. Dois meses antes das eleições israelenses em 27 de outubro, a margem de manobra de Benjamin Netanyahu foi ainda reduzida por uma campanha marcada pela concorrência de direita e pela oferta excessiva de segurança.

ANabih BerriQuarta-feira, 19 de Agosto, Ain al-Tiné, introduziu um elemento mais preciso nas discussões sobre o Sul do Líbano. A uma delegação daForça-Tarefa Americana para o Líbano, liderado pelo antigo embaixador dos euaEdward GabrielO Presidente do Parlamento estabeleceu uma sequência em três etapas: Israel pára as suas operações, as suas forças retiram-se para a fronteira internacional, e o exército libanês imediatamente se desloca.

Berri acrescentou um quarto elemento essencial. Na áreasul de Litanio exército libanês se tornaria então a única força armada.

A formulação é politicamente importante. No entanto, não é por si só um compromisso para com o desarmamento geral do Hezbollah em todo o território libanês. Diz explicitamente respeito à zona sul de Litani e liga o seu controlo militar exclusivo a uma retirada israelita.

É essa articulação que constitui o núcleo da proposta:retirada de israel contra o destacamento do exército, com uma ordem de execução claramente definida.

Berri propõe retirada israelense seguida de exército

O Presidente do Parlamento já não pede simplesmente um cessar-fogo. Descreve o que deve acontecer imediatamente após uma retirada israelita.

Em seu esboço, não haveria vácuo militar entre a partida das forças israelenses e o retorno da autoridade libanesa. O exército entraria nos evacuados e desempenharia a função militar sozinho.

Esta clarificação responde a um dos principais argumentos apresentados por Israel para manter as suas posições no Líbano. O Governo deBenjamin Netanyahuafirma que o seu exército deve manter uma área segura enquanto o Hezbollah permanecer capaz de ameaçar o norte de Israel.

Berri inverte a lógica. Primeiro pediu o fim das operações e da retirada de Israel. O Líbano forneceria então a garantia territorial: o exército lançaria e teria o monopólio de armas ao sul do Litani.

Essa diferença na sequência continua sendo um dos principais pontos de bloqueio.

As negociações conduzidas sob mediação americana não conseguiram até agora conciliar plenamente essas posições. Na sétima sessão de discussão em Roma, no início de agosto, Israel se recusou a se retirar de um novo setor. Solicitou previamente a verificação de que as Forças Armadas Libanesas controlavam efectivamente duas zonas-piloto já afectadas pelo regime.

Nenhumoitava sessãoé, nesta fase, confirmado.

Berri pede Trump para obter o movimento israelense

Nabih Berri dirige sua proposta principalmente a Washington.

Na frente de Edward Gabriel e da delegação americana, ele sentiu queEstados Unidosforam o único país capaz de forçar Israel a cessar suas operações e retirar. Nomeou directamente o PresidenteDonald Trumpcomo líder com a vantagem necessária.

Essa insistência reflete a divisão de papéis que Berri busca estabelecer.

Beirute pode assumir compromissos relativos ao seu próprio território. Pode decidir sobre o destacamento do exército e o princípio do monopólio das armas. No entanto, não pode ordenar a retirada do exército israelita.

A exigência americana é, portanto, produzir a reciprocidade que está atualmente faltando no processo.

Edward Gabriel indicou que transmitiria as posições expressas a Ain al-Tiné a oficiais americanos. Sua turnê ocorreu quando Washington aumentou os contatos entre Beirute e Israel, a fim de evitar o colapso do quadro de negociação.

A diplomacia americana tem um peso especial. Os Estados Unidos desempenharam um papel central na conclusão do quadro negociado em Junho. Estão também envolvidos em discussões militares para definir as modalidades de retirada, implantação e verificação libanesas.

Mas a declaração de Berri implicitamente levanta uma questão mais difícil:Pode Washington obter de Israel uma retirada que vários membros importantes do governo israelense dizem recusar publicamente?

Em Israel, vários ministros rejeitam o princípio da retirada

Hoje é um dos obstáculos mais visíveis à fórmula libanesa.

O Ministro da Defesa de Israel,Israel Katzrepetidamente afirmou que as forças israelenses permaneceriam no sul do Líbano. Já em junho, ele mencionou uma presença duradoura nas « áreas seguras » ocupadas por Israel no Líbano, Síria e Gaza.

Em 9 de julho, depois que Donald Trump se referiu a uma retirada israelense, Katz respondeu que Israel não havia solicitado permissão para entrar no Líbano e não precisava de permissão para ficar.

Em 13 de agosto, após a crítica americana, ele modificou esta posição sem aceitar o princípio da retirada imediata. Ele ligou a partida do exército israelense aodesarmamento Hezbollah.

Esta condição mantém discordância sobre a sequência de passos.

Berri propõe: retirada, destacamento do exército, controle exclusivo ao sul de Litani.

Katz defende uma lógica diferente: o desarmamento verificado do Hezbollah antes da retirada.

Ministro das Finanças de Israel,Bezalel Smotrich, foi mais longe. Ele afirmou que não haveria nenhuma retirada israelense do sul do Líbano enquanto Hezbollah existisse no Líbano e tivesse uma capacidade militar. Em particular, ele incluiu a região de Beaufort nas áreas que Israel deve manter.

O Ministro da Segurança Nacional,Itamar Ben- GvirTambém defendeu a existência continuada das forças israelenses no Líbano e rejeitou a ideia de que um acordo negociado por Washington poderia automaticamente forçar Israel a evacuar as posições ocupadas.

Nem todas estas declarações constituem a posição diplomática definitiva de Israel. No entanto, eles mostram a pressão política sobre Netanyahu logo que uma retirada é mencionada.

As eleições de Israel estão a reforçar ainda mais a equação

O calendário político israelita reforça esta dificuldade.

As eleições parlamentares estão marcadas para27 de outubro de 2026A campanha entrou, portanto, na sua fase decisiva. As questões de segurança, guerra e controle dos territórios ocupados são centrais para o confronto político.

Ensino primárioLikud, organizado em 17 de agosto, confirmou a competição interna em torno de figuras posicionadas muito bem. Netanyahu manteve forte controle de seu partido, mas ele deve simultaneamente proteger seu eleitorado da concorrência de formações mais radicais.

Smotrich encontra-se numa situação eleitoral difícil. Seu partido do sionismo religioso não pode cruzar o limiar eleitoral de acordo com várias pesquisas. Esta fragilidade conduz a uma linha particularmente difícil nas questões territoriais e de segurança.

Neste contexto, aceitar uma retirada completa do Líbano poderia expor Netanyahu à acusação de ceder sob pressão dos EUA.

As autoridades israelitas citadas pela imprensa israelita já descreveram uma retirada completa do Líbano como politicamente extremamente difícil para o Primeiro-Ministro. Alguns chegaram a falar sobre possível « suicídio político ».

Esta dimensão eleitoral não permite afirmar que um compromisso é impossível. No entanto, reduz o espaço disponível para negociá-lo antes da eleição.

A questão libanesa também faz parte de um debate israelita mais amplo. Netanyahu também defende uma posição exigente sobre Gaza, onde recusa que a retirada precede um desarmamento eficaz do Hamas.

A lógica de segurança defendida é, portanto, semelhante em várias frentes:o desarmamento deve preceder a retirada em vez de o suceder.

Este é precisamente o oposto da sequência que Berri procura obter no Sul do Líbano.

O que o monopólio militar realmente significaria

No entanto, a proposta libanesa não pode ser avaliada unicamente com base em declarações políticas.

Para que o exército se torne a única força armada ao sul do rio Litani, ele deve ser capaz de exercer controle permanente no solo.

Isto requer rápida entrada em áreas evacuadas por Israel. Os militares devem então estabelecer posições, controlar estradas, monitorar movimentos armados, proteger aldeias e permitir o retorno dos habitantes.

O controle não pode, portanto, limitar-se à presença simbólica de algumas unidades.

A experiência das áreas piloto já mostra a dificuldade de exercício. Israel exigiu mecanismos de verificação antes de continuar a retirar-se. O Líbano, por sua vez, considera que a presença e as greves contínuas de Israel impedem o destacamento normal do seu exército.

O problema também é material.

As Forças Armadas Libanesas devem dispor de pessoal, veículos, comunicações, equipamento de vigilância e capacidades logísticas suficientes para sustentar as áreas que lhe são transferidas.

O apoio internacional torna-se assim directamente ligado ao conteúdo da proposta Berri. Uma promessa de implantação só tem valor operacional se o exército tiver meios para executá-la.

Os debates internacionais sobre o apoio às forças armadas libanesas centram-se especificamente nestas necessidades: equipamento, logística, formação, financiamento e capacidade de exercer a autoridade do Estado numa base sustentável.

O debate sobre a retirada de Israel e o debate sobre o reforço do exército tornaram-se assim inextricavelmente ligados.

Berri e Geagea não propõem a mesma sequência

A questão das armas deHezbollahcontinua a ser o ponto político mais sensível.

As formulações devem ser distinguidas aqui.

Berri fala sobre o monopólio de armas do exércitosul de Litaniuma vez que Israel se retirou para a fronteira internacional. O seu compromisso é, portanto, territorialmente definido e condicionado por um passo anterior.

O Chefe daForças libanesas,Samir Geagea, formula o problema de forma diferente.

Geagea acredita que a exigência de retirada israelense deve andar de mãos dadas com o desarmamento do Hezbollah. Recusa-se a tratar a retirada como uma questão independente da das armas que fugiram do Estado.

Ambas as posições podem convergir em um objetivo: restaurar a autoridade do Estado e dar ao exército o monopólio da força legítima.

No entanto, diferem no método e especialmente na sequência.

A fórmula de Berri é baseada em um movimento israelense inicial seguido por uma implantação libanesa exclusiva na área evacuada.

A posição de Geagea enfatiza uma progressão paralela entre a retirada israelense e o desarmamento.

Esta sombra é importante. Proíbe apresentar a declaração de Berri como aceitação explícita do desarmamento imediato e geral do Hezbollah.

Também proíbe a conclusão de uma ruptura definitiva entre as várias posições libanesas. Parte das negociações é se estas abordagens podem ser transformadas em etapas verificáveis no mesmo processo.

Por que a fórmula Berri ainda pode falhar

O primeiro obstáculo continua a ser a continuação das operações israelitas.

Acertos mortos outra vez11 pessoas no Líbano em 15 de agosto, em uma das escaladas mais mortais desde que a trégua entrou em vigor em junho. Israel alegou ter alvo Hezbollah. As autoridades libanesas denunciaram ataques que minam as negociações e a estabilização do Sul.

Isto dificulta a criação de um mecanismo baseado na cessação duradoura das operações.

O segundo obstáculo diz respeito aos sectores ocupados e contestados. As partes ainda não têm um calendário comum para passar progressivamente das zonas-piloto para a retirada total.

O terceiro diz respeito à verificação.

As discussões incidiram sobre a eventual intervenção dos países terceiros para acompanhar a execução dos compromissos. Mas Beirute negou, em 13 de Agosto, que já tivesse sido alcançado um acordo definitivo sobre uma lista de países incumbidos desta missão.

Sem um mecanismo aceite por ambas as partes, cada passo pode ser contestado.

Israel pode considerar o controle libanês insuficiente. Beirute poderia estimar que Israel está usando requisitos de verificação para adiar indefinidamente sua retirada.

O quarto obstáculo é político. O Hezbollah continua a rejeitar o desarmamento imposto enquanto Israel ocupa territórios libaneses. Israel agora se recusa a se retirar até Hezbollah ser desarmado.

O risco é quecondição circularcada um requer que o outro ato primeiro.

A fórmula de Berri tenta precisamente quebrar este círculo fixando uma ordem. Mas, por enquanto, esta ordem continua a ser rejeitada por funcionários israelitas que exigem desarmamento prévio ou, pelo menos, verificada em paralelo com a retirada.

Quatro testes para determinar se a fórmula funciona

Por conseguinte, o âmbito efectivo da declaração de 19 de Agosto será medido no terreno, e não em formulações diplomáticas.

O primeiro teste será o deretirada verificável de israelum novo sector. Após as dificuldades encontradas na sétima sessão, um novo movimento seria o primeiro sinal tangível de desbloqueio.

O segundo serádestacamento imediato do exército libanêsna área evacuada. Qualquer atraso entre as duas operações alimentaria as objecções israelitas e enfraqueceria a proposta de Berri.

O terceiro serácontrolo exclusivo eficazA presença do exército terá de corresponder a um verdadeiro domínio militar da área, não apenas a uma mudança de bandeira ou a instalação de alguns postos.

O quarto seráregresso sustentável dos habitantesA estabilização do Sul não pode ser considerada como alcançada até que as pessoas deslocadas possam regressar às suas aldeias sem medo de novas greves ou de novas lutas.

Assim, a declaração de Berri fornece uma sequência mais legível do que as posições libanesas expressas até agora: parar operações, retirada, destacamento do exército e monopólio militar do Estado ao sul do Litani. Mas isso não resolve a questão da verificação, a questão do tempo, ou o desacordo sobre as armas do Hezbollah além dessa zona.

Acima de tudo, acontece numa altura em que vários ministros israelitas fazem do Líbano um argumento de segurança interna e a campanha de 27 de Outubro está a pressionar as forças de direita a reforçarem as suas posições. A próxima pista-chave, portanto, não virá de uma nova declaração em Beirute, mas da capacidade de Washington de obter uma primeira retirada verificável de Israel, para a qual um destacamento libanês responderia imediatamente.