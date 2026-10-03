22 milhões de refeições desde 2023: no Líbano, a ajuda alimentar de emergência torna-se uma infra-estrutura social

Desde outubro de 2023, aproximadamente 22 milhões de refeições quentes foram distribuídas no Líbano através de nove cozinhas, inclusive no Sul e Bekaa. Por detrás desta enorme resposta humanitária está um desafio duradouro: transformar a ajuda alimentar de emergência em apoio às famílias, à economia local e à protecção social.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nove cozinhas para responder a uma crise que se recusa a permanecer temporária

Aproximadamente 22 milhões de refeições quentes distribuídas ao longo de três anos: o número dá uma medida incomum da profundidade das necessidades que surgiram no Líbano desde outubro de 2023. Durante uma reunião com o Presidente Joseph Aoun, uma organização humanitária internacional especializada em ajuda alimentar apresentou o desenvolvimento das suas operações no país. Sua estrutura inclui nove cozinhas e parcerias locais. Trabalha com as populações mais vulneráveis e deslocadas, particularmente no Sul e no Bekaa. No entanto, por trás do impressionante volume de refeições servidas é uma questão mais importante do que o desempenho logístico. Um mecanismo concebido para responder à emergência está a tornar-se uma infra-estrutura social sustentável. A diferença é fundamental. A culinária humanitária ocorre normalmente quando um choque impede temporariamente uma população de se alimentar normalmente: guerra, deslocamento, desastre ou destruição de uma rede de abastecimento. Quando o dispositivo funciona por vários anos e produz milhões de refeições, já não responde apenas no momento do desastre. Começa a preencher as lacunas de um sistema económico e social que não permite que todas as famílias recuperem rapidamente a sua autonomia.

No entanto, o número de 22 milhões deve ser interpretado com cautela. Este é um número cumulativo de refeições e não o número de diferentes pessoas que recebem assistência. A mesma família pode ter se beneficiado do dispositivo por vários dias ou meses. Por conseguinte, seria incorrecto converter este volume directamente em vários beneficiários únicos. No entanto, revela a escala da operação. Ao longo de três anos, 22 milhões de refeições correspondem a várias dezenas de milhares de porções em média por dia, embora a atividade tenha necessariamente variado com períodos de conflito e deslocamento. A presença de nove cozinhas também mostra que o modelo não é o de uma distribuição única de embalagens importadas. Baseia-se numa capacidade de preparação diária, com fornecimento, pessoal, cozinha, embalagem, transporte e identificação de áreas prioritárias. Tal cozinha humanitária deve ser capaz de aumentar rapidamente a sua produção quando ocorre um deslocamento maciço e depois reduzi-la quando os habitantes voltam para casa. Deve também funcionar apesar de cortes de energia, problemas de combustível e distúrbios rodoviários. A ajuda alimentar torna-se assim uma verdadeira rede logística. Sua persistência desde 2023 indica que as necessidades não desaparecem com o fim de uma fase aguda de luta. Transformam-se e movem-se.

No Sul, a comida acompanha a viagem e retorna

O Sul é um dos principais territórios em causa. As confrontações, a destruição e o deslocamento perturbaram as condições normais de alimentação. Uma família que deixa sua aldeia não necessariamente perde sua moradia. Ela pode perder o acesso à sua cozinha, jardim, negócios habituais, ou uma atividade agrícola que fornecia parte de sua renda. Quando ela chega a uma escola, um centro coletivo, com parentes ou em acomodação temporária, a preparação diária de refeições torna-se um problema imediato. A ajuda alimentar responde então a uma necessidade básica: permitir que uma população deslocada coma enquanto existem outras formas de assistência. Mas voltar à aldeia não termina automaticamente se necessário. Uma casa pode ser danificada. Os sistemas de água ou eletricidade podem ser difíceis de operar. Uma troca pode não ter reaberto. Uma fazenda pode ter sido abandonada por vários meses. O regresso geográfico não significa necessariamente um regresso à autonomia económica.

Essa realidade explica por que a alimentação deve ser pensada com a reconstrução. Distribuir uma refeição satisfaz a necessidade do dia. Reparar uma casa, reabrir uma estrada, permitindo que um agricultor retome sua atividade ou que um comércio recomece gradualmente reduz a necessidade de distribuir esta refeição. Por conseguinte, ambas as políticas devem avançar em conjunto. Se a reconstrução for lenta, a ajuda alimentar continua. Se a renda não voltar, o agregado familiar pode ter uma cozinha funcional, mas não pode se dar ao luxo de comprar produtos suficientes. A questão social junta-se então à questão humanitária. O Líbano tem mercados e lojas. Ele não é confrontado com um desaparecimento geral de alimentos. O problema para muitas famílias é o acesso econômico aos produtos, agravado em algumas áreas pela guerra e deslocamento. Esta distinção é importante. Significa que a resposta não pode depender indefinidamente da produção gratuita de refeições. À medida que as condições locais se normalizam, o apoio monetário, os programas de apoio ao rendimento ou as compras dos produtores locais podem tornar-se mais adequados. A cozinha de emergência deve ser capaz de se transformar em uma porta de entrada para uma economia local que está funcionando novamente.

Bekaa revela outra dimensão da vulnerabilidade alimentar

A grande presença do dispositivo no Bekaa lembra que as necessidades não estão exclusivamente relacionadas com a destruição do Sul. A região tem uma longa história de populações concentradas com rendimentos frágeis, trabalhadores agrícolas e pessoas deslocadas. As crises económicas sucessivas reduziram a capacidade das famílias para absorver despesas imprevistas. Nesse contexto, a alimentação torna-se uma das primeiras variáveis a ajustar o orçamento familiar. O agregado familiar não pode retirar seu aluguel ou certos custos de saúde. Por outro lado, pode comprar menos carne, substituir certos produtos por alimentos mais baratos, reduzir porções ou reduzir a diversidade de sua dieta. A insegurança alimentar nem sempre aparece na forma espetacular da fome. Pode assumir a forma de uma degradação gradual da qualidade nutricional.

As refeições quentes têm uma vantagem particular aqui. Fornecem uma porção completa sem forçar a casa a ter combustível, eletricidade, utensílios ou tempo para cozinhar. São particularmente adequados para situações de viagem e emergência. Mas eles também têm um limite: eles criam uma dependência diária da rede de distribuição. Um pacote de alimentos ou ajuda financeira deixa mais escolha para o agregado familiar. Uma refeição preparada satisfaz uma necessidade específica num momento específico. Por conseguinte, os programas humanitários devem adaptar os seus instrumentos à situação dos beneficiários. Uma família que está desalojada há alguns dias não tem as mesmas necessidades que uma família que vive em habitações temporárias há vários meses. No primeiro caso, cozinhar coletivamente pode ser a solução mais eficaz. Neste último, permitir que o domicílio faça suas próprias compras pode contribuir mais para sua autonomia. O volume de 22 milhões de refeições mostra o poder do dispositivo. Também levanta a questão da sua capacidade de alterar os seus métodos à medida que as crises mudam na natureza.

Por trás de cada refeição, uma economia local pode ser sustentada ou ignorada

Um dos aspectos mais importantes do modelo são as parcerias locais. Uma operação desta magnitude compra quantidades consideráveis de alimentos. Por conseguinte, a escolha dos fornecedores tem um efeito económico. A compra local de produtos hortícolas, pão, produtos agrícolas ou serviços permite transformar parte da ajuda humanitária em actividade para os produtores e empresas da região. Por outro lado, a importação maciça de produtos já preparados pode responder rapidamente à emergência, mas reduzir este efeito multiplicador. O uso de cozinhas no país oferece a possibilidade de vincular assistência com a economia local. Uma refeição pode alimentar simultaneamente uma pessoa deslocada e criar uma ordem para um agricultor, padeiro, transportador ou cozinheiro.

Esta lógica é particularmente interessante no Líbano porque algumas regiões beneficiárias também são regiões agrícolas. Bekaa e Akkar produzem uma parte significativa das frutas, legumes e outras commodities do país. O Sul também tem setores agrícolas afetados pelos confrontos. Por conseguinte, uma política local de abastecimento pode apoiar os produtores numa altura em que os seus mercados estão enfraquecidos. No entanto, requer uma organização rigorosa. Os volumes necessários devem estar disponíveis. Os produtos devem satisfazer as normas sanitárias. Os preços devem ser suficientemente competitivos para que o programa sirva um grande número de refeições. Por último, as compras não devem, elas próprias, causar tensão nos mercados locais em áreas onde a oferta é limitada. A ajuda alimentar torna-se então uma política económica em miniatura. Deve decidir onde comprar, a que preço e de quem. Quanto mais dura, mais estas escolhas afectam os territórios em causa. Esta é uma razão adicional para tornar o funcionamento do regime transparente e para avaliar o seu impacto não só nos beneficiários, mas também nas economias locais.

Quando a emergência dura três anos, a fronteira com a proteção social desaparece

Talvez o ensino principal de 22 milhões de refeições seja a longo prazo. Uma intervenção lançada ou fortemente reforçada após outubro de 2023 continua a ocupar um lugar importante em setembro de 2026. No entanto, três anos representam um longo período para um dispositivo de emergência qualificado. A persistência das necessidades significa que a crise produziu vulnerabilidades estruturais ou ultrapassou as existentes. O risco é que a ajuda humanitária se torne uma forma paralela de protecção social. Organizações não estatais identificam beneficiários, financiam refeições, gerenciam cozinhas e organizam distribuição. Eles desempenham uma função essencial. Mas eles também podem acabar assumindo uma missão que as instituições públicas devem gradualmente retomar ou integrar em uma política nacional.

O problema não é saber se as organizações humanitárias devem partir. Uma saída brutal deixaria as famílias mais frágeis sem solução. O desafio consiste em organizar a transição da emergência para a protecção social. Isso implica saber quem ainda depende das refeições gratuitas porque ele é deslocado, que depende disso porque sua renda é insuficiente e que poderia recuperar sua autonomia com outra forma de ajuda. Essas situações requerem respostas diferentes. Um único idoso pode necessitar de um serviço de refeições de longa duração. Uma família cujo principal apoio tenha perdido o emprego pode beneficiar mais do rendimento temporário e do apoio ao trabalho. Uma família cuja casa foi destruída precisa de reconstrução. Tratar esses três casos com a mesma refeição diária é eficaz em uma emergência, mas insuficiente como política social. O desafio para os próximos anos será, por conseguinte, transformar os dados acumulados pelos programas humanitários em instrumentos para uma resposta mais específica, protegendo simultaneamente as informações pessoais dos beneficiários.

O Estado não pode reconstruir sua presença, deixando alimentos inteiramente para ONGs

O arquivo se junta a uma questão mais ampla que atravessa o Líbano em 2026: o retorno do Estado aos territórios e serviços. O governo procura fortalecer o exército, reconstruir o Sul, reformar bancos e modernizar administrações. A protecção social faz parte do mesmo problema. Um cidadão que depende permanentemente de uma organização externa para uma refeição essencial tem uma relação diferente com o Estado do que um cidadão com um mecanismo público previsível. Isto não significa que a própria administração tenha de cozinhar milhões de porções. Pode trabalhar com organizações especializadas, municípios e empresas locais. Mas deve poder definir critérios, coordenar programas e conhecer as necessidades.

A coordenação é igualmente necessária para evitar duplicações. Numa crise prolongada, várias organizações podem intervir no mesmo território. Algumas famílias recebem diversas formas de assistência, enquanto outras são deixadas de fora por falta de informação ou documentação. Um sistema nacional de protecção social mais forte ajudaria a identificar melhor as vulnerabilidades. Mas sua construção enfrenta dificuldades bem conhecidas: fragmentação administrativa, fracos recursos e desconfiança das instituições. As organizações humanitárias por vezes têm uma capacidade operacional mais rápida do que os ministérios. O risco é então transformar esta eficiência em uma solução permanente. Uma ONG pode mudar suas prioridades ou perder financiamento. Um Estado não pode basear de forma sustentável a segurança alimentar na disponibilidade anual de financiamento externo.

22 milhões de refeições também levantam a questão do financiamento futuro

Tal operação requer recursos consideráveis. A comida é apenas parte do custo. Devem ser financiadas cozinhas, pessoal, equipamento, armazenamento, embalagem, transporte e instalações sanitárias. Quando a urgência atrai atenção internacional, os doadores podem rapidamente mobilizar fundos. Quanto mais a crise dura, mais difícil ela se torna. Novos desastres estão surgindo em outro lugar. As prioridades mudam. Os orçamentos humanitários são distribuídos entre um número crescente de necessidades.

Por conseguinte, o Líbano tem de antecipar o risco de fadiga dos doadores. Uma infraestrutura de nove cozinhas pode atender picos de demanda, mas sua manutenção depende de financiamento estável. Se os recursos diminuirem enquanto as necessidades persistirem, a organização terá que reduzir o número de refeições, alterar seus critérios ou fechar alguns pontos. As populações que se acostumaram com o dispositivo sofrerão então uma ruptura adicional. A melhor forma de reduzir este risco é reduzir gradualmente o número de pessoas que necessitam de ajuda alimentar diária. Isto refere-se novamente ao rendimento, à reconstrução e ao emprego. O êxito de um programa alimentar não deve ser medido unicamente pelo aumento do número de refeições servidas. A longo prazo, também deve ser medida pelo número de famílias que não mais precisam dela.

Da emergência a uma estratégia de resiliência

No entanto, a rede estabelecida desde 2023 tem um valor que poderia sobreviver à crise. Nove cozinhas capazes de produzir grandes quantidades de refeições representam rapidamente uma infra-estrutura útil para um país exposto a conflitos, deslocamentos e desastres. Em vez de desmantelar completamente esta capacidade quando as necessidades diminuem, uma parte poderia ser integrada num sistema nacional de preparação de emergência. Os estoques, fornecedores e equipes treinadas poderiam ser mobilizados rapidamente durante um novo deslocamento maciço ou desastre natural. A diferença seria que esta capacidade permaneceria em espera em vez de alimentar dezenas de milhares de pessoas diariamente por falta de solução social.

A rede pode também transferir competências para os actores locais. Os municípios, associações e pequenas empresas envolvidas em operações têm agora uma vasta experiência logística. Esta habilidade pode ser usada para outros programas de preparação social ou para desastres. O desafio é, portanto, preservar a capacidade sem preservar a dependência. O Líbano tem de poder produzir rapidamente centenas de milhares de refeições quando uma emergência o exige. Não deve ser necessário fazê-lo de forma contínua para compensar rendimentos e serviços insuficientes.

O número de 22 milhões de refeições resume duas realidades opostas. Demonstra uma notável capacidade de mobilizar a ajuda alimentar em condições difíceis. Ao mesmo tempo, revela a extensão de uma vulnerabilidade que dura há três anos. Enquanto as cozinhas tiverem que operar a um nível maciço para atender às necessidades comuns, a emergência não vai realmente acabar. A transição começará quando a refeição quente se tornar o que deveria ser em uma política humanitária: uma resposta imediata a um choque, antes que a habitação, renda, trabalho e serviços públicos permitam que as famílias assumam o controle de seus próprios alimentos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews