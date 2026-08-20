Nabih Berri retorna ao coração do jogo com Israel

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Análise — Relativamente baixo desde que Joseph Aoun e Nawaf Salam assumiram a liderança institucional do caso israelo-libanês, Nabih Berri retorna à vanguarda. A sua declaração de 19 de Agosto de 2026, antes de uma delegação americana marcar este desenvolvimento: o Presidente da Câmara liga agora explicitamente uma retirada israelita à imediata implantação do exército libanês e ao seu monopólio de armas ao sul do Litani. O seu regresso vem precisamente no momento em que as negociações avançam para a sua questão mais sensível, a das armas do Hezbollah. No entanto, a fórmula enfrenta uma recusa israelita de se retirar, endurecida por menos de dez semanas nas eleições parlamentares de 27 de Outubro.

Desde a eleição de Joseph Aoun, Nabih Berri não tinha desaparecido de discussões com os Estados Unidos ou do sul do Líbano. Seu papel tinha mudado, no entanto. O Presidente da República e o Governo de Nawaf Salam tomaram a iniciativa sobre questões há muito negociadas através de canais em que o Presidente da Câmara ocupou uma posição decisiva. A política externa, os contactos com Washington, as negociações com Israel e, sobretudo, o monopólio estatal das armas tinham sido gradualmente reposicionados ao nível de Baabda e do Conselho de Ministros.

A sequência aberta na quarta-feira 19 de agosto mostra um movimento inverso. Diante de uma delegação da Força-Tarefa Americana para o Líbano liderada por Edward Gabriel, Berri fez uma proposta que afeta diretamente o atual impasse. Israel iria parar as suas operações militares, retirar as suas forças para a fronteira internacional e o exército libanês iria imediatamente para as áreas evacuadas. Acima de tudo, seria a única força armada na área ao sul de Litani.

Esta declaração não é o compromisso de Berri com o desarmamento geral do Hezbollah. É geograficamente limitado ao sul de Litani. No entanto, representa um importante desenvolvimento: o principal aliado institucional do Hezbollah coloca publicamente o monopólio de armas do exército libanês numa sequência que pode acompanhar a retirada israelita.

É precisamente neste terreno que Nabih Berri encontra agora uma centralidade que tinha perdido parcialmente.

Do negociador indispensável ao parceiro de Joseph Aoun

O contraste é significativo com o período anterior à chegada de Joseph Aoun em Baabda. Durante anos, Nabih Berri tinha sido uma das principais passagens entre Washington, instituições libanesas e Hezbollah sobre questões relacionadas com Israel. O seu papel tinha sido fundamental nas longas negociações nas fronteiras marítimas. Também ocupava um lugar central nas discussões anteriores ao cessar-fogo de novembro de 2024.

Essa função foi baseada em várias realidades. Berri é presidente da Câmara desde 1992, liderando o movimento Amal e tem uma antiga relação com o Hezbollah. Pode assim envolver-se com diplomatas ocidentais, mantendo o acesso político ao principal movimento armado libanês. Esta posição deu-lhe uma função especial quando as autoridades americanas procuraram um canal indireto para Hezbollah.

A eleição de Joseph Aoun mudou esta organização. O novo Presidente tornou a soberania do Estado e o monopólio das armas dois pilares do seu mandato. O ex-comandante-em-chefe do Exército também tinha uma relação direta com os parceiros internacionais da instituição militar. Com Nawaf Salam no Grand Sérail, o executivo procurou recuperar o controle político de um caso que diretamente comprometesse a soberania e segurança nacional.

Na primavera e no início do verão de 2026, esta mudança tornou-se particularmente visível. As posições libanesas antes das negociações com Israel foram anunciadas conjuntamente por Joseph Aoun e Nawaf Salam. Ambos os oficiais defenderam o cessar-fogo, a retirada de Israel, o destacamento do exército para a fronteira reconhecida, o regresso dos detidos e a reconstrução. As próprias negociações foram apresentadas como decisão e responsabilidade do Estado.

Berri permaneceu consultada. Ele conheceu funcionários libaneses e estrangeiros e continuou a intervir no Sul. Mas ele já não era o principal guardião do canal de negociação.

Esta situação revelou, por vezes, diferenças. Em junho, Berri reconheceu que Joseph Aoun e Nawaf Salam tinham ideias diferentes sobre certos aspectos do caso. No entanto, salientou as suas prioridades comuns: retirada israelita, destacamento do exército, regresso dos residentes, libertação dos detidos e reconstrução.

Não se tratava, portanto, de uma lacuna institucional completa. Antes, a mudança foi a da hierarquia de papéis: Baabda e o governo lideraram o processo, enquanto Berri manteve sua capacidade de mediação.

O arquivo de armas traz Berri de volta ao centro

Essa partilha poderá funcionar desde que as discussões se concentrem no quadro diplomático, no calendário das negociações ou na retirada de Israel. Torna-se mais difícil de manter quando a questão central se torna a das armas Hezbollah.

É aqui que o peso de Berri se torna decisivo novamente.

O Presidente da Câmara não controla as decisões do Hezbollah e não pode envolver o movimento em seu lugar. Sua relação com o Líbano, no entanto, lhe dá uma posição incomparável entre os líderes institucionais libaneses líderes. Qualquer fórmula destinada a estender o monopólio das armas estatais em áreas onde o Hezbollah ainda tem uma infraestrutura militar necessariamente levanta uma questão política interna para a comunidade xiita.

O quadro negociado sob mediação americana torna esta dificuldade ainda mais óbvia. O acordo-quadro assinado em Washington, D.C., em 26 de Junho, prevê um aumento das áreas-piloto: retirada de Israel, tomada de posse do exército libanês, forças armadas não estatais, reconstrução e regresso dos habitantes. O Hezbollah rejeitou este quadro e recusou tratar o seu desarmamento como condição prévia para a evacuação de Israel.

Contudo, o próprio Joseph Aoun reconheceu a importância de Berri nesta equação. Durante sua visita a Washington em julho, o presidente libanês defendeu com Donald Trump o papel do Presidente da Câmara e destacou a sensibilidade de sua posição e suas relações com Hezbollah.

Algumas semanas depois, Berri agora formula publicamente sua própria sequência.

Retirada, exército, monopólio de armas: fórmula Berri

A proposta de 19 de Agosto baseia-se numa ordem muito precisa. As operações israelitas têm de parar primeiro. Israel deve então retirar as suas forças para a fronteira internacional. O exército libanês deve tomar imediatamente uma posição nas áreas evacuadas e tornar-se a única força armada ali.

A ordem dos passos é essencial. Berri não diz que o Hezbollah deve ser desarmado antes da retirada de Israel. Ele afirma que, após a retirada, o exército assumirá o controle único armado da área ao sul de Litani.

Esta formulação separa duas questões muitas vezes confusas: a desmilitarização eficaz do Sul e o desarmamento geral do Hezbollah em todo o Líbano. A primeira é explicitamente coberta pela declaração de Berri. O segundo não é.

Esta distinção também explica a diferença com a posição de Samir Geagea. O líder das Forças Libanesas apela a um progresso paralelo no desarmamento do Hezbollah e da retirada de Israel. Berri favorece uma sequência em que a retirada abre imediatamente o caminho para o controlo exclusivo do exército na área em causa.

As duas posições convergem sobre o princípio do monopólio estatal das armas, mas divergem sobre o seu calendário imediato e perímetro.

Berri devolve a parte israelense da equação a Trump

Nabih Berri acrescenta outro elemento à sua proposta: designa diretamenteDonald Trumpcomo um homem capaz de fazer Israel agir.

Esta referência ao Presidente dos EUA reflecte o limite do poder libanês nas negociações. Beirute pode decidir sobre o destacamento do seu exército, definir as missões que lhe são confiadas e tomar decisões sobre as armas presentes no seu território. Não pode ordenar a retirada do exército israelita.

Berri, portanto, pede a Washington para obter a outra metade da troca. Edward Gabriel, que liderou a delegação recebida em Ain al-Tiné, disse que as posições do Presidente da Câmara seriam repassadas aos decisores americanos.

Esta intervenção coloca Berri numa posição familiar: apresentar aos Estados Unidos uma fórmula libanesa que pudesse ser aceitável para o ambiente político do Hezbollah, e depois pedir a Washington uma contrapartida israelita.

A diferença com os períodos anteriores é significativa. Berri já não está sozinho no centro do dispositivo. Joseph Aoun possui seu próprio canal com Trump, e o governo de Nawaf Salam está diretamente envolvido nas negociações. O Presidente da Câmara volta, portanto, a jogar como a terceira componente de um acordo institucional, em vez de como um intermediário quase exclusivo.

Recusa israelense bloqueia primeiro passo

A principal dificuldade da fórmula, no entanto, aparece mesmo antes da questão de sua aplicação no Líbano. Israel recusa actualmente o pré-requisito solicitado por Berri.

O Ministro da Defesa de Israel,Israel Katzrepetiu repetidamente que o exército israelense não deixaria o sul do Líbano até Hezbollah ser desarmado. Em 29 de junho, declarou que Israel não se retiraria mais até que esse objetivo fosse alcançado. No início de julho, após os comentários de Donald Trump sobre uma retirada israelense, Katz tinha reforçado ainda mais seu tom, dizendo que Israel não tinha pedido permissão a ninguém para entrar no Líbano e não precisava de permissão para ficar lá.

Em 13 de agosto, após a crítica americana, o ministro novamente explicitamente ligou a retirada ao desarmamento do Hezbollah. Essa posição coloca a ordem das concessões exatamente o oposto da defendida por Berri.

Benjamin Netanyahu também afirmou em junho que as forças israelenses permaneceriam em sua área segura no Líbano o tempo necessário. A manutenção de uma presença militar é apresentada pelo seu Governo como uma garantia para impedir que o Hezbollah restabeleça uma ameaça contra o norte de Israel.

O desacordo, portanto, não se trata apenas de um calendário técnico. Trata-se da própria lógica do processo. Na opinião de Berri, a retirada deve permitir o monopólio militar no Sul. Na opinião do Governo israelita, o desarmamento deve garantir a retirada.

Eleições israelenses aumentam a oferta

Esta oposição tem lugar num contexto político israelita que reduz ainda mais as margens de compromisso. As eleições parlamentares são fixadas em27 de outubro de 2026Em pouco mais de dois meses. Benjamin Netanyahu abordou a eleição com uma fraca coalizão nas pesquisas e uma competição particularmente animada à direita.

As primárias likud de 17 de agosto confirmaram esta pressão. A competição interna reforçou várias personalidades da ala dura do partido, enquanto Netanyahu procurou manter o controle sobre uma formação confrontada com uma diminuição no seu apoio sobre as eleições de 2022. As questões de segurança permanecem no centro da campanha após as guerras em Gaza, no Líbano e no Irão.

Neste contexto, o Líbano está também a tornar-se um tema eleitoral israelita. Uma retirada pode ser atacada por opositores ao direito de Netanyahu como uma concessão concedida antes do desarmamento do Hezbollah. Pelo contrário, manter o exército no Sul pode ser apresentado como uma garantia para os habitantes do norte de Israel.

As declarações de Israel Katz assumem um significado particular nesta sequência. Eles cumprem um imperativo de segurança reivindicado pelo governo, mas eles também fazem parte de uma campanha onde os líderes Likud e seus aliados nacionalistas estão sujeitos a forte concorrência à sua direita.

Isto não significa que as posições israelitas sobre o Líbano sejam exclusivamente eleitorais. Os requisitos do Hezbollah precedem a campanha atual. No entanto, a proximidade das eleições pode tornar politicamente mais difícil para o público facilitar a sua realização antes de 27 de Outubro.

Para Berri, esta é uma grande limitação. Sua fórmula pressupõe precisamente que Washington obtenha de Israel o gesto que vários líderes israelenses estão atualmente prometendo aos seus eleitores não realizar sem desarmamento prévio.

Exército, segunda condição de sucesso

Mesmo que Washington obtivesse uma retirada, a fórmula Berri só poderia funcionar se o exército libanês fosse capaz de assumir imediatamente.

Não basta enviar soldados para as aldeias evacuadas. O exército deve ser capaz de controlar os eixos de forma sustentável, verificar a ausência de armas não estatais, proteger a população, monitorar os movimentos e impedir o retorno de infra-estruturas militares paralelas. Deve também dispor de recursos suficientes para permanecer no terreno.

A questão das capacidades torna-se assim inseparável da negociação política. Os parceiros internacionais do Líbano estão trabalhando para reforçar a capacidade do exército precisamente porque se espera que ele se torne o principal instrumento para restaurar a autoridade estatal no Sul.

Esta dimensão é também utilizada para medir a diferença entre uma declaração política e um acordo aplicável. O monopólio das armas não se deve apenas à presença militar. Requer uma capacidade real para controlar o território e um mecanismo para verificar os compromissos assumidos.

Este mecanismo permanece em discussão. As discussões com os Estados Unidos incluíram uma possível verificação por terceiros. Em 13 de agosto, um oficial libanês negou que Beirute já havia aceitado uma lista final dos países responsáveis pela missão.

O regresso de Berri revela a nova fase das negociações

O regresso de Nabih Berri, portanto, não significa que ele assumiu o caso para Joseph Aoun ou que o Presidente da República perdeu a iniciativa. Pelo contrário, mostra que as negociações mudaram de natureza.

Quando a prioridade era colocar o estado no centro, negociar com Washington e estabelecer uma estrutura com Israel, Joseph Aoun e Nawaf Salam poderiam ocupar o primeiro plano. À medida que o processo aborda a questão concreta do monopólio de armas e como ele pode ser aplicado sem causar confronto interno, o papel de Berri torna-se particularmente valioso.

O seu regresso baseia-se precisamente neste paradoxo. Sua proximidade com o Hezbollah ajudou a limitar seu lugar em uma sequência em que o novo executivo queria afirmar autonomia estatal. A mesma proximidade torna-se um bem, uma vez que o Estado tem de transformar o princípio do monopólio das armas num acordo aplicável no terreno.

Berri tem assim um papel que nenhum dos outros funcionários libaneses reproduz exatamente. Joseph Aoun pode negociar de estado em estado com Washington e defender a autoridade do exército. Nawaf Salam pode contratar o governo. Berri pode ajudar a tornar politicamente prática uma fórmula que afeta diretamente o Hezbollah e a população xiita do Sul.

No entanto, esta complementaridade permanece suspensa em condições em grande parte fora do controlo dos funcionários libaneses. As operações israelitas prosseguem, não está ainda estabelecido nenhum mecanismo definitivo de verificação e as duas partes mantêm-se opostas na sequência de fases. Israel pede garantias de desarmamento antes da sua retirada; Berri pede retirada para permitir o controle exclusivo do exército.

O peso do Presidente da Câmara será, portanto, menos medido pelo número de delegações recebidas em Ain al-Tiné do que por quatro desenvolvimentos concretos:levantamento israelense verificadodestacamento imediato do exército libanês, o estabelecimento de umacontrolo armado exclusivo do Estado a sul de Litanieregresso dos residentes às áreas evacuadas.

A declaração de 19 de Agosto coloca Nabih Berri no centro da procura de um compromisso. Não resolve o obstáculo que agora se lhe coloca: obter a primeira retirada israelita quando o Governo de Netanyahu afirma publicamente que não o concederá nestas condições e que a campanha de 27 de Outubro já está a pressionar uma parte da classe política israelita a mostrar mais firmeza.