Hind Rajab: Israel reconhece fogo e abre investigação

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O exército israelense reconhece pela primeira vez que seus soldados abriram fogo no carro em que Hind Rajab, uma mulher palestina de cinco anos morta em Gaza em janeiro de 2024, foi encontrada. Mais de dois anos e meio depois dos factos, ela anuncia a abertura de uma investigação criminal. Esta nova versão contradiz diretamente as descobertas iniciais do exército israelense, que afirmou que suas forças não estavam perto do veículo.

O exército israelense reconheceu na quarta-feira 19 de agosto de 2026 que seus soldados tinham disparado contra o carro transportandoHind Rajabuma criança palestina de 5 anos cuja morte tinha despertado uma forte emoção internacional no início da guerra em Gaza.

Este reconhecimento constitui uma grande mudança na versão israelita dos acontecimentos do29 de janeiro de 2024O exército tinha anteriormente negado o envolvimento de seus soldados. Uma investigação inicial tinha concluído que as forças israelenses não estavam nem perto do veículo nem dentro do alcance do fogo.

As novas conclusões dizem agora o contrário.

Segundo o exército israelense, seus soldados abriram fogo sobre um veículo que se aproximava de sua posição. Também reconhece que uma bala foi posteriormente disparada contra uma ambulância daCrescente Vermelho Palestinianoenviado para resgatar Hind Rajab.

O caso será agora objecto de uma investigação criminal por parte da polícia militar israelita.

Hind Rajab: Exército israelense muda versão

O anúncio de 19 de Agosto vem após a revisão do processo pelo mecanismo militar israelita responsável pela determinação dos factos relativos aos incidentes durante as operações de Gaza.

Este mecanismo examinou aproximadamente150 incidentesOs processos foram então encaminhados às autoridades jurídicas militares para determinar quais deles se justificavam processos penais.

No caso de Hind Rajab, o exame estabeleceu que os soldados israelenses tinham disparado contra o carro. O exército também invoca possíveis deficiências na coordenação da deslocação da ambulância palestiniana.

Esses elementos levaram ao encaminhamento da Divisão de Investigações Criminais da Polícia Militar.

O alcance desta decisão deve-se principalmente à contradição com a posição anterior de Israel. Após a morte da criança, o exército indicou que uma investigação preliminar não colocou seus soldados perto o suficiente do veículo para ter aberto fogo.

Pelo contrário, o novo achado estabelece a presença de soldados israelenses e sua participação no tiroteio.

No entanto, resta determinar precisamente as circunstâncias em que os soldados decidiram disparar, as ordens recebidas, a visibilidade que tinham e quaisquer responsabilidades individuais. A investigação criminal também terá de examinar o que aconteceu quando a ambulância chegou.

Uma criança ficou no carro por várias horas

Os factos remontam a29 de janeiro de 2024durante as operações militares israelitas na cidade de Gaza.

Hind Rajab estava em um carro com vários membros da família quando foram baleados. A criança sobreviveu primeiro. Os membros da família dele estavam mortos ao lado dele no veículo.

O Crescente Vermelho palestino permaneceu então em contato telefônico com ela por várias horas.

As gravações dessas chamadas foram então amplamente circuladas. Eles documentam os pedidos de socorro da criança enquanto as equipes palestinas tentavam organizar uma intervenção.

Uma ambulância com dois paramédicos,Youssef al-Zeino e Ahmed al-Madhoun, foi finalmente enviado no local. Os serviços de emergência perderam contato com a tripulação após chegar na área.

Durante vários dias, o destino de Hind Rajab e os dois paramédicos permaneceram desconhecidos.

Os corpos da criança, seus familiares e os dois trabalhadores de resgate foram encontrados12 dias depois, quando o acesso à área se tornou possível novamente. O carro teve um grande número de impactos projéteis. A ambulância também tinha sido destruída.

Investigações independentes desafiaram então a primeira versão israelense. As análises da cena e os danos observados no veículo buscaram, entre outras coisas, determinar a origem do incêndio e a possível posição das forças presentes.

O exército israelita reconhece agora que os seus soldados dispararam contra o carro.

Ambulância no Centro de Investigação Criminal

Por conseguinte, a nova investigação não se concentra apenas em disparar contra o veículo da família.

O exército também reconhece que uma concha foi disparada contra a ambulância do Crescente Vermelho palestino para a criança. Destaca possíveis falhas na coordenação do movimento do veículo de emergência.

Este deve ser um dos aspectos fundamentais do inquérito.

O Crescente Vermelho palestino tinha explicado em 2024 que tinha esperado pela coordenação antes de enviar seus primeiros socorros para Hind Rajab. Há, pois, que estabelecer o calendário dessa coordenação e as informações efectivamente transmitidas às unidades israelitas no terreno.

Em particular, a investigação terá de determinar quais as unidades que tinham conhecimento da ambulância, quais as informações fornecidas aos soldados e em que circunstâncias foi efectuado o incêndio contra o veículo de salvamento.

No entanto, a existência de uma investigação criminal não prejudica as suas conclusões. Significa que o incidente está agora para além da fase de uma simples revisão operacional interna e que é necessário procurar uma eventual responsabilidade penal.

Uma segunda investigação sobre a morte de 15 socorristas

O caso Hind Rajab não é o único que atravessa este limiar.

O exército israelense também decidiu abrir uma investigação criminal sobre a morte de15 membros dos serviços de emergência e dos trabalhadores humanitários palestinos em Rafah, março de 2025.

Neste caso, soldados abriram fogo em vários veículos de emergência. Uma primeira apresentação israelita dos acontecimentos tinha afirmado, nomeadamente, que alguns veículos viajavam de forma suspeita sem sinais luminosos.

Imagens posteriores mostraram veículos de emergência com as luzes de emergência acesas.

Naquela época, o exército reconhecia falhas profissionais. O novo exame vai mais longe: de acordo com as suas conclusões, o tiroteio poderia dar origem a uma suspeita razoável de comportamento criminoso. Foi, portanto, ordenada uma investigação criminal.

Estes dois procedimentos estão entre cinco decisões tornadas públicas após o exame de incidentes envolvendo vítimas civis ou humanitárias em Gaza.

Três outros casos não levam a uma investigação criminal

A decisão relativa a Hind Rajab contrasta com a decisão em três outros casos examinados pelas autoridades militares.

Nenhuma investigação criminal será iniciada nas greves israelenses que mataramsete funcionários da cozinha central mundial abril 1, 2024no centro da Faixa de Gaza.

No entanto, o exército israelense tinha reconhecido erros graves após o ataque. Os veículos da organização humanitária tinham sido atingidos sucessivamente enquanto seus movimentos tinham sido coordenados.

No entanto, as autoridades militares consideram que as provas disponíveis não estabelecem uma suspeita razoável de conduta criminosa que justifique um processo penal.

Dois ficheiros relativosMédicos sem fronteirasnão conduzir à abertura de tal inquérito. Eles miraram um ataque em um edifício de organização em Khan Yunes em fevereiro de 2024 e um ataque em um comboio em novembro de 2023.

Estas decisões reacenderam a crítica ao funcionamento de mecanismos de investigação israelitas para operações militares em Gaza.

Há vários anos que as organizações de direitos humanos apontam que poucas investigações sobre a morte de palestinianos resultam em acusações. Israel também apoia a criação de instituições judiciais e militares capazes de examinar as suspeitas de violações por parte dos seus soldados.

A questão da responsabilidade agora levantada

No caso Hind Rajab, a questão imediata agora diz respeito ao acompanhamento judicial do reconhecimento israelita.

A abertura de uma investigação criminal não significa que soldados ou oficiais serão acusados. Os investigadores serão obrigados a identificar os envolvidos, reconstruir a cadeia de comando e determinar se o fogo cumpre as regras de engajamento e a lei aplicável.

A família de Hind Rajab expressou cepticismo sobre um procedimento liderado pelas autoridades israelenses. A avó da criança exigiu a intervenção dos mecanismos internacionais de justiça.

O Representante Palestiniano junto das Nações Unidas,Riade Mansourtambém desafiou a credibilidade de investigações israelenses anteriores e exigiu que os responsáveis pela morte da criança fossem responsabilizados.

O caso já tinha ido muito além do quadro do conflito israelo-palestiniano. Os telefonemas de Hind Rajab fizeram da sua história um dos episódios mais famosos da guerra de Gaza. Sua história também inspirou o filme« A Voz de Hind Rajab », pelo director tunisinoKaouther Ben Hania, apresentado na Mostra de Veneza e depois nomeado para o Óscar.

Mais de dois anos e meio depois dos factos, o novo elemento já não é saber se os soldados israelitas estavam ao alcance do carro. O exército israelita agora reconhece que abriram fogo.

A investigação da polícia militar deve agora determinarpor que o tiroteio foi realizado, em que condições a ambulância que vinha resgatar Hind Rajab foi alvo e se as responsabilidades individuais do crime devem ser comprometidas.