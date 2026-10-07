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São Nimatullah al-Hardini, o Santo de Kfifane, Líbano

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São Nimatullah al-Hardini O Santo de Kfifane-Batrun, Líbano São Nimatullah al-Hardini, nascido em 1808 em Hardine, é o santo mais venerado do norte do Líbano. Ele entrou na Ordem Libanesa Maronita, e..

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São Nimatullah al-Hardini, o Santo de Kfifane, Líbano

Saint Nimatullah al-Hardini, nascido em 1808 em Hardine, é o santo mais venerado do norte do Líbano.

Juntando-se à Ordem libanesa maronita, formou-se no mosteiro de Santo Antonio em Qozhaya, onde aprendeu a vinculação de manuscritos sagrados.

Ordenado sacerdote em 1835, lecionou teologia no convento de Kfifane, onde formou um dos seus alunos mais famosos: o futuro São Carlos.

O museu do convento conserva hoje os objetos litúrgicos e as roupas que dão testemunho da vida monástica do século XIX.

Antiga sede do Patriarcado Maronita, a igreja do convento de Kfifane ainda recebe peregrinos e fiéis que vêm para se reunir.

Canonizado em 16 de maio de 2004 pelo Papa João Paulo II, Saint Hardini é hoje um dos santos padroeiros do Líbano.

Morreu em 14 de dezembro de 1858, e desde então foi enterrado num caixão de cedro no coração do convento que tanto amava.

Convento de Kfifane, Batrun

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