Caprices de estudantes do ensino médio vs conflito de valores

por Nadia Henni-Moulai Jornalista, escritora, sobre o autor veja este link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . O link da newsletter de Nadia Henni-Mulay: https://nadiahm.substack.com/ Quem poderia ter previsto a extensão do bloqueio do ensino médio? Ninguém, claro! Em 2026, o único problema que este jovem sofre é em duas palavras. Os mesmos três. Salas de aquecimento, ar condicionado e… telefones portáteis. […]

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por Nadia Henni-Moulai Jornalista, escritora, sobre o autor veja este link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . O link do boletim informativo de Nadia Henni-Mulayi: https://nadiahm.substack.com/

Quem poderia ter previsto a extensão do bloqueio do ensino médio? Ninguém, claro!Em 2026, o único problema que este jovem sofre é em duas palavras. Os mesmos três. Salas de aquecimento, ar condicionado e telefones portáteis.

A proibição deste último, aplicada desde a reentrada de 2026, alegadamente incendiou os pós.Um capricho do liceu. Durante 48 horas, comentadores de canais de notícias têm destilado uma história que é menos mídia do que política. Entre acusações de instrumentalização por LFI ou mitigação ou até mesmo negação da violência policial, a máquina de mídia está em pleno andamento, com golpes invasivos, esquematismo, sensacionalismo jornalístico.

Por mais que a violência não seja defensável, tanto o trabalho dos meios de comunicação social, pelo qual o GRÃO é responsável na tomada de posição, é insatisfatório.Precisamente porque o bloqueio do ensino médio é tratado como uma erupção ex nihilo, um evento nascido espontaneamente. Assim, a alegada violência policial daí resultante – o IGPN apreendido em Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône e Tours – seria apenas a resposta legal e legítima aos incidentes e degradações emanados do território. Os números estão a falar.

Mais de 350 estabelecimentos bloqueados, quase 2000 prisões, não muito longe de 500 policiais, feridos jovens, pessoais (incluindo um diretor ferido) e policiais.Com a reunião de várias universidades em Paris, Estrasburgo, Marselha ou Montpellier, o bloqueio parece estar crescendo, enquanto alguns jornalistas estão quase impacientes com uma decisão que ainda não vem: o estado de emergência. Isso é para análises escaldantes.

Por sua vez, a classe política aponta para a responsabilidade do LFI na inflamação da situação.As imagens do prefeito de Saint-Denis, Bally Bagayoko, filmou segurando uma lata de lixo em chamas, ao lado de estudantes do ensino médio sobrevoando, têm, por um tempo, alimentado esta teoria. Relacionado pela Europa 1 e Frontiers, uma revista de extrema-direita, o vídeo deliberadamente truncado mostra realmente o edifício tentando extinguir o fogo, como mostrado porLançarNo entanto, a importância da politização do bloqueio tem sido apreendida pelo LFI, pois o bloqueio é político. Oportunidade política ou não, os Insoumis são, creio eu, os únicos que se gabam de estar do lado dos jovens, para cumprir as suas exigências.Uma estratégia assumidae visivelmente eficaz. Na faixa etária de 18-24 anos, J-L.Mélenchon fez 34% em 2022.

Se o PS ou LR com tal crédito a um jovem que é muitas vezes descrito como passivo, despolitizado e assistido, ele iria privá-lo?Quer goste ou não, o LFI consegue seduzir os jovens em maus exemplos e exemplos da esfera política. Afinal, a desconfiança da democracia, da qual a abstenção é uma consequência, preexistente neste movimento de esquerda lançado em 2016.

Enquanto LFI parece ser a única alternativa capaz de contrariar Marine Le Pen e seu partido racista e fascista aos olhos de muitos franceses, nem todos eles conceder o Insoumis white-seing. Apesar de sua abertura, os reflexos de classe estruturam as relações de poderes internos como qualquer espaço de poder.Começando pelos partidos políticos. Impossível, portanto, derramar em unanimismo. Mesmo para LFI.

No entanto, os anúncios de Matignon sobre este 1eoutubro atesta o jogo político do governo, como deve temperar a raiva.O mesmo jogo político culpou LFI em sets de TV. Ao acusar oficialmente « LFI e seus proxies da ultra-esquerda » de ter desencadeado este movimento, Sébastien Lecornu, primeiro-ministro, reduziu este bloqueio a um ensaio geral da primeira volta da eleição presidencial. Uma cara a cara, por procuração, entre Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen, que abriria o caminho para um bloco central, uma espécie de terceira forma tranquilizadora.

Por sua vez, Edouard Philippe, ex-primeiro-ministro e candidato presidencial, vê-o como a mão de « LFI que prepara o confronto generalizado »Bruno Retailleau, chefe da LR e ex-ministro do Interior, recomenda « proibir a França Insoumise. Um choque que beneficiaria este aspirante a Presidente da República.

Não é este um exemplo de instrumentalização política?Se o movimento pode se expandir, também pode interromper. No entanto, as consequências deste bloqueio são susceptíveis de estruturar, de uma forma ou de outra, a direcção do governo presidencial, intensificando a polarização dentro de uma sociedade francesa, que já está quebrada.

Além da postura política,o comunicado de imprensa de Matignon não menciona a violência policial, cujas imagens continuam a disparar nas redes sociais. Teen estrangulado, apanhado pelo cabelo, LBD no olho em Tours, lançador de granadas disparado na boca em Saint-Ouen-l-l-Aummone, prisões musculares. Uma negação já vista e que ressoa com os abusos policiais cometidos nos Gilets Amarelos em 2018 e 2019. E.Macron tinha então inaugurado o início de seu mandato por um movimento popular, espontâneo e apolítico. Fecha os últimos meses do quinquênio de forma semelhante (as acusações contra o BIA são, até prova em contrário, infundadas). Que ironia. Ele, que ganhou os favores da juventude na segunda rodada da eleição presidencial, contra Marine Le Pen em 2017.

Operação cínica de estudantes do ensino médio por LFI, Edward Philippe

Ao descrever, portanto, o bloqueio como um capricho ligado à « cantina » como E.Philippe ou uma manipulação do Insubmis, reduzindo-o ao seu lado violento (maio 68, foi reduzido à sua expressão violenta?), o governo espera evacuar a substância das reivindicações.

Comparamos com maio-68, mas não foi o maio-68, Valérie Nataf, jornalista, 01/10/2026.

É útil ligar-lhe depois de tudo?A falta de professores e de pessoal na educação nacional não é imaginária. No Lycée Saint-Exupéry de Créteil – onde o movimento começou – a falta de professores justificou o bloqueio.

Classes superlotadascom aulas às vezes para 35 alunos (40 em escolas privadas, que afetam o êxodo das famílias do público), isso não é imaginário.

A situação precária dos estudantes das famílias que enfrentam a pobreza em massaé uma realidade. Dez milhões de pobres em França, não é imaginário.

Estabelecimentos antigos, em Seine-Saint-Denis em particular, isto não é imaginário. Na escola Paul Eluard, as paredes infiltraram-se com água, os ratos infestaram o edifício.

Vamos falar de desigualdades territoriais?

A questão das desigualdades territoriais não é imaginária. Em Seine-Saint-Denis, 22% dos alunos do segundo nível de ensino público estão inscritos no REP+, a maior proporção do país.

Outra medida fundamental, o Índice de Perfis Sociais (IPS) Paris atinge os 129 anos, em comparação com 71 anos para Mayotte. O número também não é imaginário.

As diferenças nos gastos alocados aos alunos falam por si mesmos. De acordo com oDEPP(Estatísticas Públicas da Educação Nacional), a despesa média por aluno é de 12 500 euros na universidade, contra 19 000 euros na classe preparatória para grandes escolas. E não, ainda não é imaginário.

Em França, de acordo com o seu território, a sua origem social, o seu nome, não frequenta a mesma escola. Não tens a mesma oportunidade.

APISAtambém não são imaginários.A França está a recuar em termos de desempenho académico. Acima de tudo, não consegue decorar o nível social do sucesso académico. Quanto mais pobres forem, menos bem sucedidos serão na escola. Portanto, não é imaginário.

Uma realidade que nos leva aSuperpass, uma ferramenta de orientação pós-bac concebida para reduzir as desigualdades.Enquanto a plataforma facilitou o acesso formal ao treinamento, PP (além de gerar alta pressão. Lembre-se que os resultados caem durante as revisões do bacharelado!) nem eliminar as desigualdades sociais nem garantir o acesso à formação. No meu nível, nunca vi tantos estudantes que não tenham treinado ou que tenham sido naufragados pelo superior… Acima de tudo, o PP reproduz desigualdades preexistentes, as quais não são imaginárias.

E então, finalmente, este texto já longo, me parece que a raiva dos estudantes do ensino médio é o resultado de uma era caótica, confrontada com conflitos de todos os tipos.

E, entre eles, um conflito de valores.Quer sejam as imagens de Gaza, cujas imagens nas redes sociais funcionam muito mais os círculos sociais do que parece, a concentração de riqueza e as desigualdades resultantes, o peso das redes sociais na sua existência e o seu impacto na sua saúde mental, o empobrecimento das suas famílias, o enfraquecimento dos círculos familiares, o racismo e a discriminação, o pobre trabalho jornalístico da mídia dominante enfraquecendo a democracia… Alguns verão nesta lista no Prévert um potpourri. Eu, da minha parte, vejo um jovem muito consciente do seu destino. O mundo já não lhe oferece este campo de possibilidades que impulsiona os jovens para a frente.

N.H-M

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