Israel marcha para Tiro sem ocupação: o que a batalha silenciosa de Al Mansuri revela

Em Al Mansouri, ao sul de Tiro, o avanço israelense revela uma nova lógica de controle territorial. Deslocamento da linha amarela, destruição, vigilância e ataques remotos poderiam permitir que Israel pesasse permanentemente no chão sem ocupação permanente, complicando a retirada, soberania libanesa, retorno dos habitantes e reconstrução futura.

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Uma linha movida antes do acorde

Al Mansouri não apareceu no primeiro mapa da zona de controle pós-guerra de Israel no sul do Líbano. Em 19 de abril de 2026, a cidade ao sul de Tiro permaneceu fora do perímetro então apresentado pelo exército israelense. Dois meses depois, a situação mudou. Em 18 de junho, a « rota amarela » definindo o espaço em que as forças israelenses pretendiam operar foi empurrada para o norte no setor ocidental em direção a Al Bayyada, Majdal Zun e Al Mansouri. A comparação dos mapas dá uma indicação importante: Al Mansouri é tomado no novo dispositivo, enquanto não fazia parte dele antes. Um oficial militar libanês também havia indicado naquela época que a localidade tinha acabado de ser integrada na área de ocupação. Portanto, a mudança não é apenas uma questão de evolução semântica ou um novo corte em um mapa; Corresponde a uma mudança concreta no terreno a partir do qual os arranjos de segurança seriam então discutidos.

O calendário confere a este progresso um âmbito especial. Oito dias após o deslocamento da rota, em 26 de junho, foi assinado um acordo-quadro em Washington, D.C., para organizar um processo de transferência gradual de setores para o exército libanês e uma retirada gradual de Israel, em paralelo com medidas sobre armas não estatais e infra-estruturas militares. No mesmo dia em que o quadro político estava em vigor, os avisos israelenses convidaram os habitantes de Al Mansuri a deixar a área, agora considerada como estando dentro do espaço operacional israelense. A cronologia não demonstra que o progresso foi decidido apenas para criar uma moeda de câmbio. No entanto, estabelece um fato muito mais concreto: à medida que a retirada começou a ser organizada, seu ponto de partida geográfico já havia sido movido para o norte. Uma cidade anteriormente fora do perímetro israelense tornou-se um território cuja evacuação poderia agora entrar no processo de negociação.

Por que Al Mansouri conta mais do que seu tamanho

O valor militar de Al Mansouri aparece quando se pára de olhar para a aldeia em isolamento. A cidade está localizada ao sul de Tiro, onde a faixa costeira começa a se conectar com as colinas e vales do interior. Mais ao sul estão Al Bayyada e Ras Al Bayyada; leste e sudeste, Majdal Zoun abre sobre os relevos. Juntos, esses pontos formam um arco que permite observar parte das passagens entre a costa e as alturas. Ras Al Bayyada tem vista para o eixo costeiro de Naqoura. Majdal Zoun oferece uma profundidade para o interior. Al Mansouri estende esta arquitetura para o norte e aproxima a zona de vigilância do setor sul de Tiro. Não se trata de dizer que Tiro está em processo de ocupação. Nada nos elementos disponíveis permite tal conclusão. A estaca é diferente: quanto mais o dispositivo sobe, mais grande parte dos movimentos ao sul de Tiro pode entrar em um campo de observação e intervenção militar.

Esta leitura não é inteiramente nova no pensamento militar israelita. Um estudo sobre a luta no setor ocidental durante a guerra de 1982 enfatizou o valor das posições dominantes e o acesso da costa às colinas. As condições de 1982 não podem, naturalmente, ser transpostas mecanicamente para 2026. Forças, armas, inteligência e o ambiente político mudaram dramaticamente. O fator geográfico permanece: um exército que detém ou observa as alturas e entradas dos eixos principais não precisa ocupar cada casa para limitar o tráfego no espaço abaixo. Drones, sensores, imagens e métodos contemporâneos de ataque reforçam ainda mais essa lógica. Onde havia necessidade de inúmeras posições e patrulhas permanentes, parte da restrição pode agora ser imposta remotamente.

Uma operação a nível de brigada e mais de 600 estruturas reivindicadas destruídas

A escala da operação em Al Mansouri confirma que a localidade foi considerada um objetivo importante. Em 28 de setembro, o exército israelense anunciou o fim de várias semanas de operações na área. Ela indicou que uma força de nível de brigada estava envolvida, com elementos da 55a Brigada sob o comando da 91a Divisão e a participação de Yahalom, uma unidade de engenharia especializada. De acordo com o registro israelense, mais de 600 estruturas militares foram destruídas, bem como oito rotas subterrâneas; Várias dezenas de posições de lançamento ou dispositivos também teriam sido descobertos. Estes dados são declarações do exército israelita e não constituem conhecimentos especializados independentes. No entanto, eles são indicativos da representação israelense da área: Al Mansouri não é descrito como um mero ponto de fogo, mas como um espaço onde edifícios, subterrâneos, rotas de viagem e dispositivos de lançamento formam uma infra-estrutura coerente.

O paradoxo vem depois desta operação. Apesar dos meios envolvidos e da magnitude da destruição reivindicada, o esquema não parece exigir uma presença permanente equivalente ao coração da aldeia. É precisamente isso que dá sentido à noção de « controle de fogo ». O objectivo não é mais necessariamente manter uma unidade importante em cada localidade, mas destruir infra-estruturas consideradas ameaçadoras, melhorar a observação de acesso e manter uma capacidade de ataque contra qualquer actividade considerada uma reconstituição militar. Tal método reduz o custo de uma ocupação tradicional. Limita a exposição de soldados, reduz as necessidades logísticas e permite que a influência militar seja mantida sobre uma área sem administração direta. No entanto, para o Líbano, esta evolução torna muito mais difícil definir uma verdadeira retirada.

« Controlo de fogo »: o que realmente muda

Em uma ocupação tradicional, a linha de controle pode ser observada: soldados, postos, veículos, barragens e estradas logísticas indicam onde a presença do exército começa e pára. O controle remoto é muito mais ambíguo. Uma força pode deixar fisicamente uma aldeia enquanto monitora suas estradas, entradas, locais de construção e movimentos entre a costa e as colinas. Além disso, se mantiver uma capacidade de resposta rápida por drone, artilharia ou aviação, o território pode retornar formalmente sob a autoridade libanesa, permanecendo sujeito a coação externa. A diferença é decisiva: recuperar uma posição militar não significa automaticamente recuperar a plena liberdade de uso do território.

Em Al Mansouri, esta questão não é teórica. Em 7 de outubro, enquanto as discussões sobre os preparativos futuros estão continuando, o fogo de artilharia israelense novamente alvejou a localidade e disparos automáticos foram relatados para seus arredores. Estas operações fazem parte de uma série mais vasta de acções no Sul do Líbano. Mostram que o setor permanece militarmente ativo após a operação de setembro. Para os habitantes, a distinção entre ocupação e vigilância armada pode, portanto, tornar-se muito concreta: uma casa pode ser encontrada em território libanês sem que o seu proprietário tenha certeza de ser capaz de reconstruí-la; uma estrada pode ser aberta sem os veículos que passam por observação de fuga; uma parcela agrícola pode ser acessível enquanto permanecer exposta à intervenção. A soberania já não é medida unicamente pela presença de uma bandeira ou posto militar, mas pela capacidade real dos habitantes e instituições de agirem sem a autorização implícita de um poder externo.

O Território como ponto de partida para as negociações

O progresso rumo a Al Mansouri levanta também a questão da relação entre conquista militar e negociação. O acordo de 26 de Junho não prevê uma retirada imediata para a fronteira internacional. Baseia-se numa lógica gradual, com sectores gradualmente transferidos para o exército libanês e passos relacionados com os compromissos de segurança. Neste tipo de mecanismo, qualquer mudança prévia no terreno tem um efeito político. Se um exército avança antes do acordo, o espaço recém-controlado então cai na categoria de territórios a partir dos quais ele pode retirar-se. A retirada torna-se um passo mensurável e possivelmente condicional. Isto ainda não permite afirmar que o único objectivo do adiantamento era produzir um cartão de negociação, mas isso mostra que o ganho militar está a alterar o rácio da força diplomática.

Este mecanismo explica parte da divergência entre Beirute e Israel. Para o Líbano, a retirada deve conduzir ao restabelecimento da soberania e ao encerramento das operações israelitas no seu território. Para Israel, as retiradas parecem estar ligadas à verificação das condições de segurança e à prevenção da reconstrução das capacidades do Hezbollah. Até que estas duas definições sejam reconciliadas, uma área evacuada pode permanecer em disputa na sua utilização. Israel pode considerar que se retirou, uma vez que não mantém lá mais soldados; O Líbano pode considerar a retirada incompleta se as greves, incursões ou proibições de facto continuarem. Al Mansouri torna-se então um teste: o futuro acordo só diz respeito à localização das forças, ou também às regras que se aplicarão após a sua partida?

O Exército Libanês no centro de uma contradição operacional

O papel das Forças Armadas libanesas é essencial. Deve assumir as áreas evacuadas, impedir a reconstrução de infra-estruturas militares não estatais e restabelecer uma autoridade pública eficaz. Mas esta missão assume que o próprio exército tem controlo operacional. Se Israel mantém a liberdade de acção unilateral, há uma contradição imediata. O exército libanês poderia considerar um local de construção civil enquanto Israel o chamaria de ameaça. Podia ver a falta de actividade militar num sector, enquanto a inteligência israelita apoiaria o contrário. Pode garantir uma estrada sem garantir que um veículo não será visado com base em informações a que não tem acesso. O problema, portanto, não é apenas quantos soldados libaneses serão destacados, mas que prerrogativas serão verdadeiramente reconhecidas.

Esta questão junta-se à transformação mais ampla das discussões sobre o Sul. O arquivo não está mais limitado à remoção de posições específicas. Tem uma arquitetura de segurança que inclui vigilância, inteligência, controle de infraestrutura, mecanismos de verificação e o papel americano. Vários funcionários libaneses descrevem agora o risco de a gestão do Sul passar de um simples problema de retirada para um acordo militar e de segurança muito mais amplo sob supervisão externa. Tais desenvolvimentos poderiam proporcionar mecanismos de prevenção de incidentes, mas também poderiam institucionalizar uma situação em que a soberania libanesa permanecesse condicionada à verificação e autorização permanentes. Dependerá do conteúdo preciso dos mecanismos escolhidos.

Reconstrução, próxima batalha de Al Mansouri

O problema mais concreto aparecerá na reconstrução. Após a destruição, o retorno dos habitantes requer muito mais do que a abertura das estradas. Temos de limpar os escombros, reparar a electricidade e a água, reconstruir a habitação, restaurar as terras agrícolas e restaurar as lojas. Cada um desses atos produz movimentos visíveis: máquinas de terraplanagem, escavações, caminhões de materiais, novos edifícios e obras de estradas. Numa área em que Israel afirma ter destruído rotas subterrâneas e infra-estruturas militares, existe o risco de suspeita contínua de reconstrução civil. Sem um mecanismo de verificação comum, a escavação de um sistema de água pode ser interpretada como o início de um trabalho subterrâneo; um edifício pode ser considerado uma infraestrutura militar; um local de estrada pode ser monitorado como uma modificação da terra.

O tempo torna-se então uma arma silenciosa. Se os habitantes não puderem reconstruir rapidamente, alguns deles permanecerão em outro lugar. As actividades económicas avançarão com elas, as escolas perderão estudantes e as terras agrícolas poderão ser menos exploradas. Uma zona tampão pode assim ser formada sem anexação oficial ou ordem de evacuação permanente. Basta que o risco torne o regresso demasiado caro ou demasiado perigoso. É por isso que a reconstrução de Al Mansouri e das localidades vizinhas não é apenas uma questão humanitária. Está directamente ligado à soberania. O melhor indicador do retorno efetivo do Estado não será apenas o número de posições assumidas pelo exército, mas o número de famílias capazes de retornar à vida, reconstruir e retomar a atividade normal.

Por que o movimento para Tiro deve ser observado de perto

O caso de Al Mansouri não prova a existência de um plano para avançar militarmente para Tiro. Tal afirmação iria além do que está disponível. Por outro lado, o progresso do perímetro de vigilância em direção ao norte muda objetivamente o ambiente de segurança da parte sul da cidade. Alarga a profundidade a partir da qual os movimentos entre a costa e o interior podem ser observados. Se o modelo de Al Mansouri se estabilizar, Israel poderá ganhar alguns dos benefícios de uma zona de segurança sem suportar todos os custos da ocupação permanente: posições ao sul, observação do acesso, capacidade de greve e a possibilidade de intervir contra o que considera uma reconstrução militar.

É aí que reside o verdadeiro desafio das próximas negociações. Para Beirute, obter a saída de soldados de uma localidade não será suficiente se esta partida deixar intacta uma capacidade externa para decidir que atividades podem ser realizadas lá. Por conseguinte, será necessário definir a retirada de forma operacional: fim de posições permanentes, mas também regras relativas a sobrevoos, greves, incursões, mecanismos de verificação e reconstrução. Sem esses elementos, dois mapas poderiam coexistir. O primeiro seria oficial e mostraria o retorno do exército libanês. O segundo, invisível, consistiria nas estradas observadas, áreas sob vigilância e áreas em que Israel manteria um poder de intervenção. Al Mansouri mostra que a próxima batalha do Sul poderia ser jogado precisamente na lacuna entre estes dois mapas.