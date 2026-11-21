A França apoia a Dinamarca, que atribui à Rússia uma tentativa de assassinato frustrada em setembro. A embaixada russa está a desafiar a acusação. A investigação continua.

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A França manifestou o seu apoio à Dinamarca no sábado, 21 de Novembro, depois de Copenhaga ter atribuído aos serviços secretos russos uma tentativa de assassinato frustrada em Setembro em solo dinamarquês. O Quai d’Orsay denuncia uma ameaça à segurança colectiva europeia, sem anunciar qualquer sanção francesa. Na Dinamarca, prossegue a investigação criminal.

Apoio de Paris e Bruxelas

O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros emitiu a sua declaração no dia seguinte à concessão oficial pelo Governo dinamarquês. Paris registra o caso em uma série de atos de sabotagem, ciberataques e ameaças que a França culpa a Rússia na Europa. O comunicado expressa a solidariedade política. Não torna pública qualquer avaliação independente francesa dos factos na Dinamarca nem medidas de retaliação.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou igualmente a sua solidariedade para com a Dinamarca no sábado. A Comissária anunciou que a Comissão proporia em breve uma estratégia europeia de segurança para reforçar a preparação e a dissuasão. Não anunciou quaisquer novas sanções já adoptadas em resposta a este caso.

Uma atribuição de serviços dinamarqueses, não um veredicto

Em 20 de novembro, o Serviço Dinamarquês de Segurança e Inteligência, PET, informou que os serviços russos haviam planejado e lançado uma tentativa contra um cidadão americano-ucraniano. A PET informou que tinha falhado o projeto em setembro com a polícia dinamarquesa.

Duas pessoas são questionadas, segundo PET. Na sexta-feira, um tribunal prorrogou os fundamentos para a detenção preventiva. A polícia e a acusação ainda não estabeleceram o papel de todos e o que todos sabiam sobre o suposto patrocinador. A inteligência dinamarquesa distingue esta investigação, que trata das responsabilidades individuais, da sua própria avaliação da ameaça. Numa resposta escrita tornada pública na sexta-feira, a embaixada russa em Copenhaga desafiou a acusação, alegando que a Dinamarca não tinha fornecido quaisquer provas do envolvimento de Moscovo.

A Dinamarca apela a restrições mais rigorosas em matéria de vistos

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen apelou na sexta-feira para reforçar as sanções contra a Rússia. Em particular, solicita o fim da emissão de vistos não essenciais a nacionais russos e a limitação da validade dos vistos emitidos ao país que os concede. Trata-se de uma proposta dinamarquesa. A declaração francesa não indica se Paris apoia esta medida precisa, e os dois comunicados não anunciam quaisquer decisões europeias sobre vistos.

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